Ölüm ile hicret eden annem

5 Nisan, annem Ayşe İnci’nin rahmet-i rahmana kavuştuğunun üçüncü sene-i devriyesi.

90 küsur yıllık ömür sermayesinin bittiği, dünyada günahlara açık hayatının sona erdiği gün. Artık o günah işleme tehlikesinden ve ibadet külfetinden azad edilmiş, sadece onu hayırla yadedip dualar ve tilavet edilen Kur’an’larla amel defterinin sevap, yani gelir hanesi açık olan bahtiyarlardan birisi. Geride bıraktığı evlatları, torunları, dostları onun için dua ediyorlar. Bir de Nura gönül vermiş şirket-i maneviye içinde binler kardeşleri ile birlikte onun ruhuna Kur’an bahşeden bir evlat sahibi ise ne büyük bahtiyarlık.

Üç sene önce yazlık evimizde beraberdik. Hergün gibi sobamızı kuru meşe odunları ile doldurmuştum. Annem oturmuş hergün okuduğu bin ihlasa başlamıştı bile. Kahvaltıda fazla bir şey yememişti. O gün farklı bir heyecan ve hazırlık içindeydi. Üzerindeki elbiselerini çıkarıp bir düğüne, ya da bayrama gider gibi valizinden kendisinin seçtiği elbiselerini çıkartıp giyinmişti. Bana dönerek: “Oğlum Allah bilir fakat ben gidiciyim” diye yavaşça seslenmişti. Son bir gayretle bin ihlâsı tamamladı. Kendinden kısa bir zaman sonra rahmetli olan kardeşim Osman’ı telefonla arattı. Onunla sohbet etti. Yanında kaldığı zaman kendisine çok iyi baktığını, hiç yanından ayrılmadığını, yemeklerini bile bizzat kendisinin yaparak kendisiyle beraber yediğini mutluluk içinde anlatırdı. Ona çok dua ediyordu. Ne mutlu o anne ve evlada ki ikisi birbirinden razı ve birbirlerine duacıydı.

Saatlerce yatıp uyurdu. Ancak o gün hep oturdu. Sanki birisi gelip onu bayrama götürecekmiş gibi oturup hep bekledi. Kardeşlerimi de hep sorup durdu. Gitmeden önce bir görseydim der gibi gözü hep dışarıdaydı. Nihayet beklediği an gelmişti. Biraz fenalaşınca ambulans çağırmıştık.

“Beni hiçbir yere götürmeyin. Ben bugün yolcuyum” diye mırıldanarak götürdüğüm hastanede ruhunu teslim eylemiş, tebdil-i mekan etmişti.

Allah razı olsun. Denizli’deki kardeşlerimizin düzenlediği “Bağış Kur’an” proğramında okunan hatimlerin annem Ayşe İnci adına hatim duasını yapma sırası vefat yıldönümünde bendeydi. Allah hatmimizden haberdar eylesin. Tüm dost ve kardeşlerime de üçer ihlas birer Fatiha ile bu duamıza dahil olmayı nasib eylesin.