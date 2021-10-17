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17 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Her yaylaya iki mescit

Faruk ÇAKIR
17 Ekim 2021, Pazar
Bilindiği üzere Karadeniz denildiğinde akla gelen ilk yerlerden biri de yaylalardır. Bilhassa Rize ve Trabzon, yaylalarıyla meşhurdur. Ancak değişen sosyal hayat şartları sebebiyle yaylalarımız eskisi kadar rağbet görmüyor. Daha doğrusu yaylalarımız artık hayvancılık yapılan yerlerden ziyade, turistik seyahatler edilen ve geziler düzenlenen yerler haline geldi.

Yaylaların ve yaylacıların dahi üretici olmaktan uzaklaşıp tüketici olması başlı başına bir dert. Ancak zorluklara rağmen halen hayvancılıkla uğraşan, üreten ve bunları pazarlayan aileler de var. Esasında bugünkü şartlar altında aylarca dağlarda ve yaylalarda kalıp sosyal hayattan uzak kalan bu aileler her türlü destek ve ödülü hak ediyor. Fakat idarecilerin bu konulardan haberdar olduğunu zannetmiyoruz. Çarşıda ve pazarda kaliteli yağ, kaliteli peynir ve ‘yayla ürünleri’ arıyoruz, ama bu ürünlerin hangi şartlarda ve ne gibi fedakârlıklarla ortaya çıktığını hesaba katmıyoruz. Bu bakımdan hayvancılıkla uğraşanları özel olarak teşvik etmek gerektiğini unutmamak lâzım.

Yaylalarda fiilen kalanların sayısı azalmış olsa da, günübirlik ziyaret edenlerin sayısı hayli fazla. Eskiden 10 saat yürünerek gidilen yaylalara artık bir ya da iki saatte arabalarla gidiliyor. Dolayısıyla yaylalar için yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bu ihtiyaçların en önemlilerinden biri de (afedersiniz) tuvalet ve mescit ihtiyacıdır. Elbette yeryüzü bir mescittir ve namaz kılmak için mescit şart değildir. Ancak ihtiyaç duyulan yerlerde ve bilhassa çok ziyaret edilen yaylalarda mescit olması oraya ayrı bir güzellik katar.

Rize, Çayeli, Senoz Vadisi yaylaları da ilgi gören güzel yaylalar arasında yer alıyor. Fakat başka pek çok yayla gibi bu vadideki yaylaların yolları da ziyaretçileri adeta yaylalara küstürüyor. Maalesef yayla yollarının bakımı yeteri kadar yapılmıyor. Bu yaylalarımızın ihtiyaçları arasında mescit ve diğer sosyal ihtiyaçların karşılanması da var. Bu cümleden olarak Senoz Vadisi’nin sahile en uzak (Çayeli’ne yaklaşık 50 km uzaklıkta) yaylalarından biri olan Şemkoğut Yaylası’nda bu sene hayırseverlerin öncülüğünde bir mescit yapmak nasip oldu. Yaylalarda ‘tapu’ olmadığı için düzensiz bir yapılaşma tehlikesi de var. Bu bakımdan önce mescit için en uygun yer seçilmeye çalışıldı. Mümkün olduğu kadar herkesin teklifi alındı ve neticede uygun görülen yerde temel için ilk kazma (Eylül 2021 ayı başında) vuruldu. Yayla şartlarına uygun olması için, birikete nisbetle epey pahalı olan ‘kara taş’la duvarlar örüldü ve çatı ile kaplandı. Mescidin iki yanına da iki ayrı tuvalet ilâve edilerek bir ay süren bir inşaat süresinde mescidin yapımı tamamlandı. Küçük bir mescidin yapılmasının bir ay sürmesini uzun zaman olarak görenler de olabilir. Ancak unutmamak gerekir ki burası uzak bir yayla ve ustaların evlerinden çıkarak inşaat alanına varması yaklaşık 3 saat sürüyor. Yollar müsait değil ve ayrıca hava şartları da çok belirsiz. Adı üstünde yayla... Günde dört mevsim değil, saatte dört mevsimi yaşamak mümkün.

Şemkoğut Yaylası çocukluğumuzun geçtiği, az da olsa ‘çoban’lık yaptığımız kendi yaylamız olduğu için bir iki arkadaşla birlikte mescidin yapılma çalışmalarını takip işi bize verilmişti. Sağ olsunlar, hayırsever komşularımız mescidin yapılması için her türlü maddî ve manevî desteği verdi ve kısa zamanda yaylamız bir mescide kavuştu. 

Tabiî ki hemen her yaylada mescit var ve bu bir ihtiyaç. Daha önce değişik vesilelerle “Her okula iki mescit, Her AVM’ye iki mescit, Her otoyola iki mescit” gibi kampanyalar açmış olduğumuz için yayla mescitleri konu edilince de “Her yaylaya iki mescit” demek ihtiyacı hissettik. Elbette bir mescit yeter, ama “Mescide ne gerek var?” şeklinde düşünenleri uyandırmak için “Bir değil, iki mescit de olsa yeridir” demek lâzım.

Yaylaların başta iyi yollar olmak üzere pek çok şeye ihtiyacı vardır. Türkiye ve Karadeniz, yaylalarının kıymetini bilmeli, buraları daha verimli hale getirecek adımları atmalı. Bugünkü şartlarda keçi, koyun ve büyükbaş hayvanların peşinde ömrünü geçirenler de mutlaka ödüllendirilmeli. 

İnşallah mescitsiz yayla kalmaz ve yaylaların her türlü ihtiyaçları karşılanır...

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