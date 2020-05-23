"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Ray değiştir, hedefe ulaş

Faruk ÇAKIR
23 Mayıs 2020, Cumartesi
Ülkemizin içine sürüklendiği sıkıntılar bazılarının ümitsizliğe kapılmasına sebep oluyor.

“Ekonomide dengeler bozuldu, işsizlik arttı, dünya nezdinde itibarımız kalmadı, eğitimde sıkıntılar var” benzeri tesbitler yapılınca; “O halde bu sıkıntılar uzun müddet aşılamaz. ‘Battı balık yan gider.’ Öldük, mahvolduk. Çaresiz hallere düştük” diyenler oluyor. 

Evet, Türkiye’nin dertleri çoktur, ama inanın bu dertlerin çaresi vardır ve uygulaması da çok kolaydır. İyi niyetle ‘akıl için bir olan yol’ takip edilirse en büyük sıkıntılar dahi kolaylıkla aşılır. “İyi de bu kadar ‘büyük idareci’ler bunu bilmiyor mu?” sorusu akla gelebilir. İnanın, Türkiye’yi sıkıntıya ve krize sürükleyenler de çareleri herkes gibi biliyor; ama bu çareleri uygulamak kendi şahsi menfaatlerine hale getireceği için uygulama safhasına koymuyor.

Gerek eğitim, gerek ekonomi ve gerekse hukuk alanındaki sıkıntıları düşünelim. Bu konularla ilgili bakanlar ya da bürokratlar konuştuklarında ‘doğru şeyler’ söylemiyorlar mı? “Şöyle şöyle yaparsak eğitimdeki sıkıntılar düzelir” diyen idareciler yok mu? Ya da hukuk sahasında yaşanan sıkıntıları dile getirip, “Şunları yaparsak bu sıkıntıları aşacağız” diye güzel ve doğru vaadlerin sıralandığını duymuyor muyuz? Çok güzel tesbitler yapılıyor, ama sıra icraata geldiğinde bunlar hayata geçirilmiyor. Bu noktada belli menfaatler birbiriyle çakıştığı için ‘akıl için bir olan yol’ değil, başka yollar tercih ediliyor. “Oturalım, çalışmayalım, sanayi ve teknolojiye ihtiyaç yok” diyen bir ekonomi bakanı oldu mu? Ya da “Adalet tecelli etmese de olur. Türkiye’nin hiç sıkıntısı yok. Hâkimler ‘bağımlı olmalı’” diyen bir adalet bakanı oldu mu? Olmadı ve olmaz. Yani esasta idareciler de dertleri ve çareleri bilir, ama bunları yapmak ayrı bir maharet, ayrı bir tercih.

İktidar partisiyle yolları ayrılan ve yeni parti kuran eski bakan Ali Babacan, özetlemeye çalıştığımız yanlışların niçin yapıldığını şöyle yorumlamış: “Ne için yapılıyor bunlar? Sadece ve sadece bir iktidarın sürdürülebilmesi için.” (KararTV’ye verdiği röportaj, 20 Mayıs 2020)

Peki, işler nasıl kısa bir sürede düzelebilir? Babacan’ın bakışı şöyle: “Akademisyenlerine, bilim adamlarına baskı yapan ülkelerin bir yere gitmesi mümkün değildir. Ve bunların sona ermesi anlıktır. Bir anda. Yani yeni bir yönetim gelir ve ‘Arkadaşlar herkes rahat etsin, korkmayın ya. İstediğiniz gibi çalışın. Üretin, konuşun. Ben size karışmayacağım. Yeter ki bilgi üretin, bilim üretin.’ Bırakalım insanlar rahatça bilim üretsinler. Gençlerimiz bunu yapar. Yeter ki o ortamı oluşturun. Ama bu ortam baskı ortamı, zulüm ortamı değil.”

İktidarın ülkemizi içe kapatmasına da itiraz var: “Türkiye’yi kapatarak yönetemezsiniz. Türkiye’deki özgürlükleri sınırlarsanız, Türkiye’deki düşünce hayatını sınırlarsınız, Türkiye’deki bilimi sınırlarsınız, ilim adamlarını sınırlarsınız, Türkiye bilim üretemez, ilim üretemez, yeni fikir üretemez, orayı kısırlaştırırsınız.” 

Bazı işler var ki paraya pula ihtiyaç duyulmaz. Türkiye’den daha hür, daha âdil, daha huzurlu olması için paraya mı ihtiyaç var? İnsanlara haksızlık yapmaktan vazgeçmek para ile mi olur?

Ümitsizliğe gerek yok. Türkiye’nin derdi çoktur, ama çözüm de çok kolaydır. Sadece iyi niyet ve kararlılıkla bunları yapmak mümkün. Tabiî kendi iktidarlarını değil, millet menfaatini düşünenler bunu yapabilir vesselâm.

Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Buruk Bayramı şükürle şenlendirelim

    Yurt genelindeki 4 günlük sokak kısıtlaması başladı

    Sadece yüzde 39 politikalardan memnun

    Sorunlar sun’i gündemlerle bastırılmaya çalışılıyor

    Gazetecilik zorlaştı

    Sahip olduklarımızın değerini anladık

    Birinci dalga henüz bitmedi

    İsrail’in tahrikine sert tepki

    Üretici değil aracı kazanıyor

    Türkiye her gün fakirleşiyor

    İthalata yeni vergi her şeye zam demek

    Son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    Cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi ile ilgili genelge yayınlandı

    Trump'tan eyalet valilerine 'ibadethane' çağrısı

    Türkiye'de 116 bin 111 kişinin Kovid-19 tedavisi tamamlandı

    Gazze'de 2 ay aradan sonra cuma namazı kılındı

    '484 bin 808 kişiye seyahat izni verildi'

    Almanya Cumhurbaşkanı’ndan Bayram Mesajı

    ABD'de ölü sayısı 96 bini aştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korona şer gibi görünse de...
    Ahmet BATTAL

    İbadet tabakası ve ihanet tabakası
    Cevher İLHAN

    Şehir hastaneleri demagojisi
    Yasemin YAŞAR

    Ahlâka kurulan tuzaklar
    H. Muharrem OKUR

    Büyük müçtehid İmâm-ı Â’zam Ebu Hanife
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Ray değiştir, hedefe ulaş
    Risale-i Nur'dan

    Bayramı zikir ve şükürle geçirmeli
    Sebahattin YAŞAR

    Dikkat, imtihan soruları değişmiş
    Genel

    Yurt genelindeki 4 günlük sokak kısıtlaması başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.