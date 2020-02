Beslenmede helâl arayışları (4)

Beslenme ihtiyacımızı karşılamak için satın alınacak gıda maddelerinde aranacak öncelik, fiyat farklılıklarından çok, helâl ve temiz olma özellikleri araştırılmalıdır.

Gıda alımında tercih, ucuz çeşitler yönünde kullanılırsa, helâl arayışındaki dengenin bozulma ihtimali artar. Helâl arayışındaki en üzücü aldanmalar et ürünlerinde yaşanmaktadır. Kasapta satılan veya pişirilerek tüketime sunulan et ürünleri cinsinden, yeminden, kesim işlemlerinden, ilâve edilen katkı maddeleri yönünden araştırılmalı ve sorgulanmalıdır. Helâl, haram ve şüpheli olma sıkıntıları yaşanmadan, helâl arayışın zorlu ve uzun yolu hafife alınarak alınan bu etler, kalben tatmin oluncaya kadar sorgulanmalıdır. Güvenli et bulabilmede en sağlıklı ve güvenli yol, kurban etleriyle karşılanacağı gibi, havuzda üretilmemiş balık tüketimi de helâl araştırmasında önemli bir çözüm olabilir.

Beslenmede etinden, sütünden ve yumurtalarından bir ikrâm-ı İlâhî olarak faydalandığımız mübarek hayvanların bakım ve beslenmeleri, insanların dikkat ve kontrolüne emanet edilmiştir. Eskiden yemyeşil meralarda şifalı otlarla beslenen bu güzel yardımcılarımız, zamanımıza gelindiğinde, teknolojinin müdahaleleri sonucunda, karışık haram maddelerle hazırlanan yemlerin önlerine bırakılmasıyla obezleştirilmektedir. Mutsuz ve hareketsiz hayat şartlarında gelişimlerini sürdüren bu hayvanlara verilecek nebatî yemlere karıştırılan, hayvan atık maddeleriyle beslendiklerinden, bize verecekleri ürünler, bu yemlerin sindirilmesi sonucu, beslenmede aynen önümüze gelecektir.

Beslenmede et tüketiminin ne kadar önem kazandığının bilinmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz. “Müslüman bir ülkede yaşıyor olmanız, bir kasap ya da market dolabında veya bir restoranda haram bir etin, meselâ domuz etinin bulunmayacağını garanti etmiyor. Hatta öyle ki, bu etlerin yurtdışından gelmesine bile gerek yok. Ülkemizde 80’in üzerinde domuz çiftliği bulunmaktadır. Market çalışanları ürünlerin kaynağını zaten bilmez, satıştan mesuldür. 1990’lı yıllarda, dünya deli dana hastalığı alarmındaydı. Bu hastalığın sebebi, sığırlara hayvanî atıklardan üretilen yemlerin yedirilmiş olmasıydı. Sonrasında birçok ülkede, bu yemler yasaklanmıştı. 2006 yılı Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği’ne göre (Tebliğ no: 2006/ 31), domuz ve yaban domuzu kasaplık hayvanlar arasında yer alıyordu. Yani bir hayvanın, herhangi bir kesimhanede kesiminin yapılması yasaldı. 2012 yılında gelen yeni tebliğ ile 2006 tebliği yürürlükten kaldırılmış oldu. Ancak geçen 6 yıllık süreçte yasaldı. Tavuklarda ise, ambalajında ‘Helâl’ yazması ne yazık ki, helâl olduğunu garanti etmez. Tavuğu helâllikten uzaklaştıran işlemler, Rendering yem; kan, tüy, iç organlar, baş ve ayaklar, kemik gibi kesimhane artıklarının işlenip un haline getirilmesiyle üretiliyor ve tavuklara yediriliyor. Bu yemlerle beslenen bir tavuğun eti, dinimizce helâl olmuyor. Tavuğun helâl olabilmesi için % 100 nrebatî yemle beslenmesi şart. Hız kazanmak adına tavuklar kasap yerine, makine ile kesilir. Oysa kesimin helâl olmasının şartı, usûlü bilen ehil bir kasabın her tavuğu Allah’ı anarak kesmesidir. Kesilen tavuklar, tüylerinin kolay yolunması için ya haşlama kazanına daldırılır veya sıcak havaya maruz bırakılır. Sıcaklığın derideki gözenekleri açması, tüyler arasındaki kan, dışkı gibi kirlerin deri içine nüfuz etmesine sebep olur. Tavuğun bu denli necasete maruz kalması da helâlliğini bozar. Doğru olan tam kuru yolum yapmaktır.” 1

Etten üretilen pastırma, salam, sosis, sucuk gibi diğer ürünlerinde de, daha çok dikkatli olunmalıdır. Ayrıca bunların imalatında kullanılan nitrat ve nitrit gibi çok etkili kimyevî maddelerin ölçülü kullanılması gerekirken, daha yoğun lezzet ve güzel renk elde edebilmek için, aşırı miktarlarda kullanılabildiği bazı gıda analizlerinde tesbit edilmiştir. Bu maddeler insan vücudunda, biriken çok aktif kanserojenlerdir. Gıda konusunu yalnız üreticilerin insafına havale etmek, en büyük gaflet olup, taşınması çok zor vebalin ağırlığını sorumlulara yüklemektedir.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnot:

1- Melek AKTÜRK, Age. s. 108-114