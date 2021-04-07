Kalyûbî (3)

Kalp sağlığının düzenli ve kalıcı olarak sürdürülebilmesi ve çarpıntılardan korunabilmesi için tarçın, damla sakızı, ikşût (cin saçı, küsküt), karanfil, kakule, kebabiye, fıstık, badem, gül, kişniş, elma, gül reçeli, gül suyu, elma şurubu veya sirkesi, ayva şurubu, nar suyu içmek veya bu nimetlerin çiçeklerini koklamak destek sağlar.

KARACİĞERİN hastalıklarından korunarak, faaliyetinin desteklenmesi için PAPATYA çayı içmek, bademi meyve suları veya KEKİK ile yemek faydalı olacaktır. HİNDİBA yemek veya suyunu içmek, dereotu, sekencebin, ayva, kuru üzüm, pekmez, gül şurubu, tarçın, anason, kereviz tohumu, kekik, nane, biberiye, mahlep, meyankökü, ravend, karanfil, damla sakızı, besbase, ZENCEFİL ve kantaron nimetlerinden faydalanmak gerekir.

SAFRA KESESİ hastalıklarında; sekencebin- zeytinyağı karışımı, İKŞÛT (bir su bardağına 2 tatlı kaşığı ikşût konur. Akşamdan sabaha kadar bekletildikten sonra, süzülerek her gün sabah aç karnına içilir. F.E.), peynir altı suyu, yayık ayranı veya dereotu sıkılarak elde edilen suyun içilmesi, destek sağlar.

BÖBREK ve mesane hastalıklarında; nohut, kavun, salatalık veya turp tohumunu koyun yoğurdu ile yemek idrar yolları hastalıklarında faydalı destek sağlar. CEVİZ, fındık, badem, kabak çekirdeği, havuç, havlıcan, topalak yemek ayrıca kuru üzüm yemeye devam etmek şifaya vesile destekler sağlayacaktır. Böbrek ve mesane fonksiyonlarına destek verip, biriken atıklardan arındıran özellikle siyah nohut, acı badem yağı, kişniş veya kereviz tohumlarını tüketmek, önemli destekler sağlar. İnsanların yaşadığı önemli bir sıkıntı ise; idrarı tutamama halidir. Bunun için, havuç, roka, haşhaş ve kebere tohumlarından eşit miktarda alınarak, süzme bal ile karıştırılıp, sabah-akşam birer tatlı kaşığı miktarında yenmesi şifaya vesile olur. Başka bir uygulama ise; 49 adet kuru incir alınarak, saf zeytinyağının içine yatırılır. 3 gün bekletildikten sonra, her gün 7 adet yenir. Ayrıca her gün aç karnına bir turp haşlanarak yenir veya günde 1-2 bardak HAVLICAN çayı ılık olarak içilir. Besbase-bal karışımından elde edilen macundan, sabah-akşam birer tatlı kaşığı miktarı yenirse, idrar yolları hastalıklarına fayda sağladığı görülmüştür.

İdrar yolları hastalıklarının erkeklerde en yaygın olanı PROSTAT bezinin büyümesi sonucu yaşanan, idrar yapma zorluğudur. İdrar tutukluğu ve idrarın hapsedilmesi olarak da tarif edilen bu durum için; aç karnına böğürtlen (ahududu) suyu içmek, PAPATYA veya menekşe ile hazırlanan sıcak suya oturma banyosu, ÇEMEN, biberiye veya lahana yapraklarıyla hazırlanan çaylar rahatlamaya vesile olur. Gece altını ıslatanlar (Enuresis Nokturna) için, 10 gram kimyon, 10 gram kişniş karıştırılarak, 3 gün süre ile yenir. Yaban mersini yemek de fayda sağlar. Ağrılı idrar ve yanmalarında; 50 gram çemen tohumu (toz halinde), 50 gram tereyağı, 50 gram bal karıştırılarak yenir.

İnsan sağlığını ve hayat kalitesini olumsuz etkileyen, ağrılı ve sıkıntılı bir hastalık olan HEMOROİD (basur) için; 15 gram PIRASA tohumuna 2 gram RAVEND karıştırılarak, süzme bal ile macun yapılır. Her gün için bu ölçüde hazırlanan macundan yemeye 3 gün devam edilir. Denenmiş ve faydası görülmüştür. Günde 6 gram toz tarçını soğuk su ile içmek, ayrıca HURMA veya İNCİR yemeye devam etmek bî-iznillah şifaya vesile olacaktır.

Hareket kabiliyetini kısıtlayan ve ağrılarıyla sıkıntılar yaşanmasına sebep olan SİYATİK hastalığı (Siyatalji) için; SARIMSAK veya günde 5 gram ÜZERLİK (Harmel) tohumu tozundan, 12 gün süre ile yenmesi, şifaya vesile olur. Bu uygulama denenmiştir. Başka bir deva ise; günde 10 gram TURP tohumu bir miktar bal ile karıştırılarak, yenir. Bu uygulamaya 7 gün devam edilmelidir. SARI KANTARON veya ravend çayı içmek veya bunlarla ağrılı bölgeye masaj uygulamak, rahatlamaya vesile olacaktır. Heyecan ve ŞİŞMANLIK hallerinde ise; ANASON çayı içmek, bakla yemek ve papatya çayına devam etmek sağlık ve huzura vesile olacaktır. Aynı zamanda banyo suyuna, papatya kaynatılarak ve yalnız suyu karıştırılarak banyo yapılması bî-iznillah şifaya vesile olacaktır. DİZ ve AYAK ağrılarında; anason çayı içmek, çörekotu yağı veya buğday samanı külünün, sirke ile merhem haline getirildikten sonra, ağrılı bölgeye masaj uygulamak fayda sağlayacaktır. Ayrıca kündür-bal karışımından yemek, rahatlamaya vesile olacaktır.

Deri hastalıklarında insanların sıkıntı, stres ve üzülmelerine sebep olan, dış görüntüsüyle de, farklı bir değişime sebep olan VİTİLİGO (alaca hastalığı) için; HARDAL çayı, 40 gram turp tohumu, 40 gram dereotu tohumu toz haline getirilerek, süzme balla karıştırıldıktan sonra, günde 2 tatlı kaşığı miktarı yenir. Denenmiş, faydası görülen bir uygulamadır. Ayrıca hardal tohumu, karabiber ile toz haline getirilerek, organik ev sirkesi ile karıştırıldıktan sonra, hastalıklı bölgeye her gün sürmeye devam edilir.

Şeyh Şahabeddin Kalyûbî (ra) daha birçok hikmetlerden söz ettikten sonra, anlattığı bazı özlü yaşam kaidelerini belirterek bitirelim. “Tuzlu yemeklerden hemen sonra su içmek, meyve yedikten sonra soğan, sarımsak yemek, balık ile yumurtayı birarada yemek, yemekleri çok sıcak yemek, lokmayı iyi çiğnememek, günde iki defa et yemek, fazla miktarda gıda almak çeşitli hastalıklara sebep olur. Yedi yudum sıcak su içmek, öksürüğü rahatlatır. Günde sekiz gram zencefil yemek, hafızayı güçlendirerek unutmaya engel olur.”

SAĞLICAKLA KALIN.