AVRUPA’NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah Ergün

Hem vücutlarını tertemiz tutmak, hem sıhhatlerini idame etmek için Müslümanlar hamama çok giderler. Onun için şehirlerde bir çok güzel hamamlar mevcut olduğu gibi, hiç olmazsa bir tek hamamı olmayan bir köy yoktur.

Müslümanlar çok yaşarlar ve az hasta olurlar. Bizim memleketlerdeki böbrek hastalıkları ve daha bir sürü tehlikeli hastalıkların hiçbirini bilmezler. Öyle zannediyorum ki Müslümanların mükemmel sıhhatlerinin başlıca sebeplerinden biri de sık sık hamama gitmeleri ve yiyip içmedeki itidallerdir. Çünkü az yemek yerler, Hıristiyanlar gibi karma karışık şeyler yemezler. Umumiyet itibariyle içki âlemleri yapmazlar ve daima idman yaparlar.”

Kaynak:

1- M. de Thevenot’un (1620-1692) “Relation d’un voyage fait au Levant” adlı eseri, Paris 1665, s. 58 ve 70.