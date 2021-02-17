Radyasyon temizleyen: Yaban mersini

Sağlıklı hayat yaşanabilmesi için gerekli destekler, küre-i arz eczahanesine, ihtiyaçları bilen ve karşılıklarını cömertçe bol miktarda veren kainâtın HAKÎM ve MÜDEBBİR’i (cc) tarafından, harika bir sanat içinde sağlanmıştır.

İlâhî sanat, toprak cevherindeki analiz ve sentezler sonucunda rahmet, hikmet ve şifa meyvelerini, ince dalların elleriyle, başta insan olmak üzere çok sevdiği mahlûkatına bu destek gıdaları hazırlayarak, nizâm ve intizâmla istif etmiştir. Her dert ve hastalığa devalar ihsân eden Rahmet-İlâhiye, birçok hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici olarak hediye ettiği bu nimetlerden, yaban mersini nimetini tanıtmaya ve faydalarını günümüzde daha çok sıkıntılar yaşayan insanlarına anlatmaya gayret edeceğiz.

Zamanımızda yaşanan ve bütün canlıların hayat şartlarını tehdit ve tahrip eden zararlı kimyevî katkılar, GDO müdahaleleri ile yaradılış alanına girerek, beslenmenin başka amaçlara kaydırılması, ağır metaller ve radyasyondan etkilenen, ekolojik dengenin bozulması sonucu, başta insan nesli olmak üzere bütün canlılar, tarihin hiçbir döneminde karşılaşmadıkları iklim değişiklikleri ve birçok hastalığın pençesinde sıkıntılı bir hayat yaşanmaktadır. Bu olumsuzluklara direnebilmek için, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi şarttır. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde, insan organizmasını güçlendirebilecek nimetlerin başında gelen yaban mersini A, C vitaminleri, antioksidan kaynağı organik asitler ve lif açısından oldukça zengindir. “Yaban mersini suyu üzerinde yapılan araştırmalara göre, yaban mersininin hücre çeperlerine yapışan bakteriler üzerinde, çözücü bir etkisi bulunuyor. Bu özelliğinin yalnızca idrar yolları enfeksiyonlarında değil, ayrıca MİDE ÜLSERİ ve diş eti çekilmesine sebep olan bakteriler üzerinde de etkili olduğu, yapılan araştırmalarda yaban mersininde bulunan bileşenlerin LÖSEMİ, GÖĞÜS KANSERİ, akciğer, kolon ve diğer tür kanserlere karşı, mücadelede etkili olduğu gözlenmiştir. Yaban mersininde bulunan bileşikler, kötü huylu kolesterol oranını (LDL) düşürüyor ve iyi kolesterol oranını (HDL) arttırıyor. Yaban mersini suyunun peptik ülsere sebep olan Halicobacter PYLORİ bakterisine iyi geldiği gözlenmiştir.” 1

Organizmada bağışıklık sistemini güçlendiren, en besleyici gıdaların başında gelen yaban mersini, antioksidanlar yönünden zenginliğinin etkisiyle, KALP ve DAMAR hastalıklarının korunma ve tedavilerinde, güçlü destekler sağlamaktadır. Yaban mersini nimetinin organizmaya sağladığı faydalarla “Plastik, çevresel atıklar, TARIM İLÂÇLARI ve diğer sentetik kimyasallar gibi, dış kaynaklardan gelen istilâcı hormonlarla mücadele eden bileşimleri destekler. Yaban mersini, birçok kadın rahatsızlığından sorumlu olan bu toksik hormonların yok edilmesine katkıda bulunur. RADYASYONU bedeninizden çeken bileşenleri ve elementleri, bağ dokularını koruyan amino asitleri, organları arındıran enzimleri ve sizin haberdar bile olmadığınız zaaflara hitap eden 50’den fazla mineral ihtiva eden yaban mersini bunun yanı sıra bakterileri, VİRÜSLERİ, içinizde gelişmesi mümkün her türlü zararlı şeyi durduran bileşenlere de sahiptir. Aynı zamanda, ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda etkin bir STRES dengeleme yardımcısıdır. Eğer kilo vermeye çalışıyorsanız, yaban mersini güçlü bir müttefik oluşturacaktır. Her gün bir kâse yaban mersini yemek, iştahınızı bastıracak ve o fazla kiloları vermenize yardım edecektir.” 2

Büyük İslâm hekim ve eczacısı olan Endülüs’lü İBN-İ BAYTAR (1197 - 1248) yaban mersininin “İhtiva ettiği maddeler, toprağın cevherindeki (minerallerinden) zenginliklerden kaynaklanır. Yeşilden siyaha doğru rengi değiştiğinde, EN FAYDALI İLÂÇ olur. Meyveleri yaş veya kuru halde yenebilir. Kalp çarpıntısına ve zayıflayan kalp çalışmasına destek verir. Akciğer hastalıklarına ve öksürüğe fayda sağlar. Organizmadaki ZARARLI MADDELERİN atılmasını sağlar. Mesanede yanma hissine ve basit kanamalara faydalıdır. Yaban mersini meyvesi veya suyu, mide hastalıklarına çok faydalı olup, aynı zamanda etkili bir idrar söktürücüdür, (diüretik etkili). Saç köklerini kuvvetlendirerek, dökülmesini durdurur. Yaban mersini yapraklarından elde edilen yağ ile masaj yapılırsa, eklemleri güçlendirir. Kemik kırılmalarında, kaynamayı hızlandırır. VİTİLİGO’da (alaca hastalığı) şifaya vesile olur. Yaban mersini yemek, mide ve mesaneyi güçlendirdiği” 3 bilgilerini, sekiz asır öncesinden vermektedir.

Yaban mersini nimeti, vücudun organik hastalıklarına olduğu kadar, bazı olumsuz belirti ve sıkıntıların rahatlamasında da devadır. Ruhî gerginlik ve DEPRESYON hallerinde, olumsuz düşüncelerin huzura kavuşmasına destek verir. Sinir sistemini tonik etkisiyle, güçlendirir ve davranış psikolojisinin rahatlamasında yardımcı olur. Yaban mersini meyvesini kuru olarak tüketmek, her mevsimde mümkün olabilir. Kurutulmuş yaban mersininin şekerle işlem görmemişini tercih edin. Özellikle kahvaltıda yoğurtlu yulaf ezmesi hazırlandığında, on adet kadar karıştırılabilir ve böylece güne ENERJİ ve ANTİOKSİDAN kaynak yüklenerek başlanmış olur. Akdeniz Bölgesinde yetişen MURT meyvesi de, yaban mersini ile aynı familyadan olduğu için, aynı faydaları sağlar. Yaprakları da kaynatılarak, günde 1-2 bardak içmek, saydığımız hastalık hallerinde organizmaya destek sağlar. Sonuç olarak unutulmamalıdır ki; yaban mersini yemek, sağlıklı hayat yolculuğunda, vücuda destek vererek yardım edebilecek bir güç kaynağı sağlayabilecektir. Sağlıcakla kalın.

Dipnotlar:

1) Dr. David GROTTO, Hayat Kurtaran 101 Yiyecek s. 348 Martı Yayıncılık.

2) Anthony WILLIAM, Hayat Değiştiren Yiyecekler s. 106 Nemesis Kitap 2019.

3) İbn-i BAYTAR, El-Cami’li Müfredat el Edviyeti vel Ağdiye c. 1 s. 37 Dar el Kûtûb el İlmiyye 2001.