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19 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları (1)

Feyzullah ERGÜN
19 Haziran 2022, Pazar
Sağlıklı hayat yaşamanın yanında, hastalık hallerinin tedavi edilebilmesinde Rasulullah’ın (a.s.m.) yol gösterici rehberliği vahy-i ilâhî ve ilhâm-ı rabbanî kaynaklarıyla gerçekleşmiştir.

Tavsiye, uygulama ve reçeteleri, fıtrî ilaçlar ve rahmet kaynaklarından süzülen ilahî formüllerin sentezlenmesiyle elde edilen en üstün kalitede, pratik bir tedavi gerçekleştirmektedir. Rasulullah’ın (a.s.m.) tedavide kullandıkları devaları GIDA, DEVA ve ŞİFA üçgeni dahilinde araştırarak, hayatımızın ilk yardım ve acil başvuru merkezine yerleştirmeye çalışarak, Sünnet-i seniyye dairesinde sağlıklı bir hayat sürdürme gayreti içinde olmayı ve sahil-i selâmete ulaştıran güvenli prensipler zincirine tutunarak ilerlemeyi, bir yaşam tarzı haline getirebilme ümidiyle, İlahî nimetlerin en üstünü BAL mucizesiyle başlıyoruz.

Ruh ve bedenlerin tabibi (a.s.m.), insanlara Kur’an ve bal ile tedavi olmayı en başta tavsiye etmişlerdir. Başka bir reçetede: “Ayda bir üç öğünde bal yiyen kişiye ağır hastalık isabet etmez.” (İbn-i Mace- Sünen). İbn-i Kayyim bal konusunda: “Gıdalarla gıda, ilaçlarla ilaç, içeceklerle içecek, tatlıların yanında tatlı, merhemlerin arasında yaralara merhem, en güzel ferahlatıcı, insanlar için baldan daha faydalı bir şey yaratılmadığı gibi, onun benzeri ve dengi olabilecek bir nimet bulunmadığından, bütün hekimlerin ilk tavsiye ettikleri ŞİFA KAYNAĞIDIR. Rasulullah (a.s.m.): bal şerbetini aç iken içerler ve “Şifa için ilaç olarak BAL ve KUR’AN’a devam edin” tavsiyesinde bulunmuşlardır. Bu uygulama ile beşerî tıp, ilahî tıp, beden ve ruh tıbbı ile birlikte, yeryüzü ve gökyüzünün devalarını da sade bir şekilde tarif etmişlerdir. Balda çok azim faydalar bulunmaktadır. Damarlarla birlikte, bağırsaklarda ve vücudun diğer yerlerinde biriken kirli atıkları arındırır. Etkili bir balgam söktürücüdür. Sindirim sistemine ve insan tabiatına uygun bir yumuşatıcıdır. AKCİĞER ve KARACİĞERİ arındırır. İdrar söktürücü olarak da faydalıdır. Bal, sürme gibi göze sürülürse, görme kabiliyetini arttırır. Dişlere ve diş etlerine sürülürse, ağız sağlığına faydalı olduğu gibi, dişleri beyazlatır. Daralan damar ağızlarını açar.

Bal birçok hastalığı tedavi eder. “Boğaz enfeksiyonları, mide-bağırsak hastalıkları, uykusuzluk, öksürük, KARACİĞER ve safra kesesi hastalıkları, TANSİYON ve KOLESTEROL DÜZENLEYİCİ, yatağını ıslatan çocuklara (Enuresis Nokturna), kilo vermeye yardımcı, DİYABET, kalp-damar hastalıkları, PROSTAT hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, eklem ve kas hastalıklarında, yorgunluk hallerinde, göz enfeksiyonları, kanın arındırılmasında, yatalak hastalarda meydana gelen yaralarda (Dekubit), ameliyat yaralarının hızla iyileşmesine, gebelik kusmalarında, SEDEF, VİTİLİGO gibi cilt hastalıklarında, ses kısıklığı, tüberküloz (verem) gibi daha birçok hastalık durumunda deva ve şifa kaynağıdır. Bunlar denizden bir katre olup, uzunca yazmamızın nedeni, balın bazı hastalıklarda fayda ve değerini anlatabilmek içindir. Sirke ile sulandırılarak içilirse, tedavide daha etkili hale gelir. Gıda ve deva olarak, bal nimetinden daha çok faydalanabilmeyi şifanın kaynağından, ümit ve dua ile bekliyoruz.” (1)

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnot: 

1) Dr. Müsfir el ZAHRANÎ, et Tedavi vel İlac, s.197, Dar et Tıybet el Hadra 2010

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