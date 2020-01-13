"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Seferberlik heyecanı dalga dalga yayılıyor

Yeni Asya'dan Size
13 Ocak 2020, Pazartesi 00:03
Yeni Asya’nın ikinci 50 yıl seferberliği dalga dalga yayılarak devam ederken, Yönetim Kurulu üyemiz ve kampanya koordinatörü Fatih Yargı, ilk yankıları şöyle anlattı:

“Geri dönüşümler fevkalâde güzel oldu. Öncelikle, çalışanlarımızdan durumu uygun olanlar maaşlarından feragat ederek katıldılar. Kampanyamızın başladığı gün Antalya’dan bir ablamız annesinden kalan küpeyi gönderdi. Yıllar önce Avustralya’dan emekli olup Türkiye’ye dönen bir abimizin kampanyamıza elmas üyeliği ile katılması, bir talebe kızımızın okul masraflarından kısıp “Ben kampanyaya bronzla kartla katılmak istiyorum” demesi, ev hanımlarının aralarında kampanya başlatmaları bizleri çok mutlu etti. Aynı zamanda bölge sekreterlerimizden gelen sıcak mesajlar bu işin tuttuğunu gösterdi. Mahal ve bölge meşveretlerinde ilk madde olarak kampanyamız gündeme alınıyor ve herkes gücü ölçüsünde destek vereceğini söylüyor.”

İkinci 50 yılımıza çok daha güçlü girme ve Yeni Asya bayrağını çok daha yüksek burçlarda dalgalandırma hedefiyle başlattığımız seferberliğe katılan ve katkıda bulunan bütün okuyucularımıza teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

«««

Nur Hareketi Seti

“Bediüzzaman Beşleme”sinin devamı mahiyetinde olan “Nur Hareketi Serisi,” gözden geçirilmiş yeni baskısıyla yeniden sizlerle...

* 1970’lerden 2000’lere Risale-i Nur Hareketinin serencamı...

* İman ve ihlâsla ortaya konulan unutulmaz hizmetler...

* İçtimaî-siyasî hadiseler karşısında Nur Talebelerinin aldıkları tavırlar...

* Acısıyla tatlısıyla yaşanan imtihan halleri... 

Ve daha nice hizmet hatıraları...

Usta kalem İslâm Yaşar’ın akıcı üslubuyla roman tadında bir solukta okunacak bu set aynı zamanda belge niteliği de taşıyor.

Serencam, Menhus Ruh, Aynanın Arka Yüzü, Allah Bize Yeter ve Tâ Kıyamete Kadar adlarını taşıyan 5 kitaptan oluşan set, toplamda 2536 sayfa.

«««

Hediye kitap ve takvim kampanyamız

Cezaevlerine yönelik HEDİYE KİTAP VE TAKVİM KAMPANYALARIMIZ, hız kesmeden devam ediyor.

Sizlerin katkı ve destekleri ile sağlanan yardımlar miktarınca cezaevlerine kitap ve takvim göndermekteyiz. Bu yolla hem gelen talepler karşılanıyor, hem de cezaevlerine yönelik çalışan bir dernek tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde 10 bin adet Yeni Asya günlük duvar takvimi ile 2500 adet Bediüzzaman duvar takvimi olmak üzere toplamda 12.500 adet takvim cezaevlerine gönderildi.

CEZAEVİ HEDİYE KİTAP KAMPANYASI DESTEK HATTI

GSM: (0531) 609 65 56

 

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Kampanyamıza ilgi ve katılım artarak sürüyor

Yeni Asya'dan ikinci 50. yıl seferberliği

Gazetemize destek kampanyası 

İkinci 50 yıl seferberliği

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni sistem benimsenmedi

    AİHM tek seçenek değil

    Depreme hazır değiliz

    İran yalanı sorguluyor

    Otomotivde 1.5 yıldır kriz var

    2019’un iş cinayeti rakamı: 1736

    Fayton sorunu çözüm bekliyor

    Olanlar vicdan yaralıyor

    Türkiye’de evlilik yaşı 30’u aşmadı

    CHP, FETÖ’nün siyasî ayağını Meclis’e getiriyor

    İdlib'de katliamın detayları ortaya çıktı

    Irak’ta ABD üssüne 8 füzeyle saldırı

    İran'a sürpriz ziyaret

    Ameliyatta da görev yaptılar ama kimseye inandıramadılar

    'Minik bedenlere' güçlükle ulaşılıyor

    MSB'den Libya ve İdlib açıklaması

    Tüketiciler en çok neden şikayet etti?

    Donan Çıldır Gölü'nde "Eskimo" usulü balıkçılık

    Yürek dağlayan bir kare daha!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AİHM tek seçenek değil
    Hasan ŞEN

    İmtihanlardan da imtihan olacağız
    Risale-i Nur'dan

    Namaz tesbihatının ehemmiyeti büyüktür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Dünya bu çılgınlardan kurtulmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aynı Kutay, Sabahattin Ali’yi de yaktı
    M. Said ZEKİ

    Kötülüğün sıradanlaşması ve hukuk
    Genel

    İran yalanı sorguluyor
    Ali FERŞADOĞLU

    En tesirli nasihat: Lisan-ı hal
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Dünden bugüne Nur Camiası’nın tavrı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.