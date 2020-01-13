Seferberlik heyecanı dalga dalga yayılıyor

Yeni Asya’nın ikinci 50 yıl seferberliği dalga dalga yayılarak devam ederken, Yönetim Kurulu üyemiz ve kampanya koordinatörü Fatih Yargı, ilk yankıları şöyle anlattı:

“Geri dönüşümler fevkalâde güzel oldu. Öncelikle, çalışanlarımızdan durumu uygun olanlar maaşlarından feragat ederek katıldılar. Kampanyamızın başladığı gün Antalya’dan bir ablamız annesinden kalan küpeyi gönderdi. Yıllar önce Avustralya’dan emekli olup Türkiye’ye dönen bir abimizin kampanyamıza elmas üyeliği ile katılması, bir talebe kızımızın okul masraflarından kısıp “Ben kampanyaya bronzla kartla katılmak istiyorum” demesi, ev hanımlarının aralarında kampanya başlatmaları bizleri çok mutlu etti. Aynı zamanda bölge sekreterlerimizden gelen sıcak mesajlar bu işin tuttuğunu gösterdi. Mahal ve bölge meşveretlerinde ilk madde olarak kampanyamız gündeme alınıyor ve herkes gücü ölçüsünde destek vereceğini söylüyor.”

İkinci 50 yılımıza çok daha güçlü girme ve Yeni Asya bayrağını çok daha yüksek burçlarda dalgalandırma hedefiyle başlattığımız seferberliğe katılan ve katkıda bulunan bütün okuyucularımıza teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

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Nur Hareketi Seti

“Bediüzzaman Beşleme”sinin devamı mahiyetinde olan “Nur Hareketi Serisi,” gözden geçirilmiş yeni baskısıyla yeniden sizlerle...

* 1970’lerden 2000’lere Risale-i Nur Hareketinin serencamı...

* İman ve ihlâsla ortaya konulan unutulmaz hizmetler...

* İçtimaî-siyasî hadiseler karşısında Nur Talebelerinin aldıkları tavırlar...

* Acısıyla tatlısıyla yaşanan imtihan halleri...

Ve daha nice hizmet hatıraları...

Usta kalem İslâm Yaşar’ın akıcı üslubuyla roman tadında bir solukta okunacak bu set aynı zamanda belge niteliği de taşıyor.

Serencam, Menhus Ruh, Aynanın Arka Yüzü, Allah Bize Yeter ve Tâ Kıyamete Kadar adlarını taşıyan 5 kitaptan oluşan set, toplamda 2536 sayfa.

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Hediye kitap ve takvim kampanyamız

Cezaevlerine yönelik HEDİYE KİTAP VE TAKVİM KAMPANYALARIMIZ, hız kesmeden devam ediyor.

Sizlerin katkı ve destekleri ile sağlanan yardımlar miktarınca cezaevlerine kitap ve takvim göndermekteyiz. Bu yolla hem gelen talepler karşılanıyor, hem de cezaevlerine yönelik çalışan bir dernek tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde 10 bin adet Yeni Asya günlük duvar takvimi ile 2500 adet Bediüzzaman duvar takvimi olmak üzere toplamda 12.500 adet takvim cezaevlerine gönderildi.

CEZAEVİ HEDİYE KİTAP KAMPANYASI DESTEK HATTI

GSM: (0531) 609 65 56

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Kampanyamıza ilgi ve katılım artarak sürüyor

Yeni Asya'dan ikinci 50. yıl seferberliği

Gazetemize destek kampanyası