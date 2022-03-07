İlanı verilmeyen Yeni Asya sayfa azalttı

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “767 gündür Basın İlan Kurumu’ndan ilan alamayan Yeni Asya Gazetesi, ekonomik kriz sebebiyle artan maliyetlerin karşılanabilmesi için gazetenin sayfa sayısını 8’e düşürdü” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, şubat ayı ‘Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı. Rapora göre şubat ayında 80’in üzerinde gazeteci hâkim karşısına çıktı, 4 gazeteciye 16 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ulusal televizyonlara, gazetelere yapılan baskının ardından haber alma hakkının engellenmesine yönelik yeni bir baskı gündeme geldiğini söyleyen Çakırözer, “2019 yılında Meclis’ten geçen ve RTÜK’e internet yayınlarını denetleme yetkisi veren yasal düzenleme Şubat ayında ilk kez kullanıldı. RTÜK Amerika’nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews’a lisans alma şartı getirdi. RTÜK’ün bu tutumu ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlayan yeni bir sansür uygulaması olarak karşımıza çıktı” dedi.

Susturma aracına dönüştü

Çakırözer, televizyon kanallarının RTÜK cezaları ile susturulurken, gazetelere gönderilen düzeltme ve tekzip kararları ise gazeteler üzerinde susturma aracına dönüştüğünü, halkın âerçekleri öğrenmesi için haber yapan gazeteler tekzip kararlarının yargının iktidara nasıl bağımlı hale geldiğinin açık itirafı olduğunu söyledi. Ekonomide yaşanan kriz, kâğıt, baskı giderlerindeki artış gazetelerin sayfa sayısının azaltmasına neden olduğunu da dile getiren Çakırözer, şunları söyledi: “770 gündür Basın İlân Kurumu’ndan ilân alamayan Yeni Asya Gazetesi, ekonomik kriz sebebiyle artan maliyetlerin karşılanabilmesi için gazetenin sayfa sayısını 8’e düşürdü. Mart ayının ilk gününde ise ŞOK gazetesi 21 yıllık basılı yayın hayatına, yüksek maliyetler nedeniyle son verdiğini açıkladı.”

Gazetecilere saldıranlar aramızda dolaşıyor

Hazırladığı rapora ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaşan Çakırözer şunları söyledi: “Gazetecilere yönelik baskı, engelleme, tehdit artmış durumda. Her ay açıkladığımız raporlarda gazetecilere yönelik artan tehdit ve saldırılara dikkat çekerken maalesef bu ay bir gazeteci silahlı saldırıya uğradı ve yaşamını kaybetti. Azmettirenler hala bulunabilmiş değil. Gazetecilere saldıranlar maalesef elini kolunu sallayarak aramızda dolaşabiliyor. Saldırganlar adalete teslim edilmeli, en ağır cezaları almalı ve bunu azmettirenler de yargı önüne çıkmalıdır. Gazetecilere yönelik saldırıların engellenmesi konusundaki sorumluluğun iktidarda olduğunu da bir kez daha hatırlatıyorum.”

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