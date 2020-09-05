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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Barla

H. Muharrem OKUR
05 Eylül 2020, Cumartesi
Barla, ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatı’nın te’lif edilmeye başlandığı ilk merkezdir. (Tarihçe-i Hayat)

Üstadımız Bediüzzaman’ın hayatını incelediğimiz zaman, daima insanlardan biraz uzak ve yüksek yerleri tercih ettiğini görürüz. Ancak bu tercih 1950 yılına kadar mecburiyet tahtında cereyan etmiştir. Zalimler onu sürgün etmiş, kader Üstad Bediüzzaman’ı bir nev’î ödüllendirmiştir.

“Barla’ya nefiy sebebi ise; kalabalık şehirlerden uzaklaştırıp, böyle hücra bir köye atılarak ruhunda mevcud hamiyet-i İslâmiyenin feveran etmesine mani’ olmak, onu konuşturmamak, söyletmemek, İslâmî, imanî eserler yazdırmamak, âtıl bir vaziyete düşürüp dinsizlerle mücahededen ve Kur’ân’a hizmetten men’etmek idi. Bediüzzaman ise, bu plânın tamamen aksine hareket etmekte muvaffak oldu; bir an bile boş durmadan, Barla gibi tenha bir yerde Kur’ân ve iman hakikatlarını ders veren Risale-i Nur eserlerini te’lif ederek perde altında neşrini temin etti.”

Baktığımız zaman Risale-i Nur Külliyatı’nın dörtte üçü Barla’da telif edilmiştir. Barla’da Üstadın yaşadığı bir çok hatırası vardır. Nurlar’ı tanıyan herkes bu hatıraların yaşandığı yerleri görmek için Barla’yı ziyaret eder. Bu ziyaretler bazen günlük, bazen haftalık olabilir. Kısa veya uzun süreli Barla’yı ziyaret eden herkes, buradan hüzünle ayrılıp, bir defa daha gelmeyi arzu eder. Barlayı ziyaret edenler aynı anda çok istifadeli bir tatil de yapmış olurlar. Barla ve özellikle Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri olarak farkı fark ettiriyor. Daha başka yerleri aratmıyor.

Bizim memleketimizin Isparta olması dolayısıyla yıllık programımızı ona göre ayarlıyoruz. Akraba ziyareti ile Barla ziyaretini birlikte yapıyoruz. Bu yıl Barla’da biraz uzun kaldık. Sebebi ise; uzun zamandır yapmak istediğim bir çalışmayı devam ettirdik.

Kısaca Yeni Asya Barla Tesisi’nden de bahsetmek istiyorum. Biz ailecek bir odada kaldık. Bizim oda da 4-5 kişi rahatlıkla kalabiliyor. Durumuna göre odalar 100-140 TL arasında. Yemeklerinizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Barla Isparta arası 40 km, Eğirdirle arası 23 km. Barla’da Çam Dağı’nda Üstad’ın hatıralarını yaşıyorsunuz. Aynı anda yayla havasını teneffüs ediyorsunuz. Üstadımız Bediüzzaman’ın Barla Denizi dediği Eğirdir Gölü Yeni Asya Tesisleri’ne yürüme mesafesinde. Eğirdir Gölü’nün suyu tatlı. Barla’yı ziyaret ettikçe, siz de “Bir ömür boyu kalsam Barla”da diyeceksiniz.

Yeni Asya sosyal tesisleri 31 Ekim 2020 tarihine kadar hizmet vermeye devam edecektir. Bu tür hizmetleri veren tek tesistir. Bilgi için: (0538) 723 91 70

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MEKTUP

Yeni Asya çalışanları ve Medrese i Yusufiye ekibi;

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunmaktayım. Burada, geçen zamanlarımı kaliteli, kalıcı faaliyetler içinde değerlendirmek istiyorum. Kendime ait bir setten, Risale-i Nur eserlerini okumak, zamanımı değerlendirmek arzusundayım.

Bu sebebten dolayı sizden lügatlı Risale-i Nur Setini kargo yoluyla göndermenizi talep ediyorum. Bu setten ben dahil 14 kişi faydalanacaktır.

Şimdiden teşekkür ediyorum.     

(Son gelen mektuplardan)

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