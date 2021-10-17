Risale-i Nur Külliyatı’ndaki benzer konuların birleştirildiği bildiğiniz gibi birçok kitap var.

Risale-i Nur’un konularını fihrist gibi ezberleyen ve aradığı konuyu rahatlıkla bulabilen kimselere şahsen her zaman imrenmişimdir. Dâvâmız münasebetiyle kendileri ile iftihar ediyoruz, tebrik ediyoruz. Ancak bu kıymetli ağabeylerimizin sayısı gün geçtikçe azalmaktadır.

Benim gibi kimselerin Risale-i Nur’daki konuları farklı farklı kitaplardan istifadesi zor olmakta. Son zamanlarda internetten faydalanılsa da bu da sınırlı kalıyor. Ancak bu ihtiyaçlara kısmen yardımcı olan kitaplar var. Üstadın sağlığında yayınlananlar bunlara ilk örnekler. Hastalar, İhlâs, Hutbe-i Şamiye, Meyve Risaleleri, Küçük Sözler gibi. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Hizmet Rehberi, Beyanat ve Tenvirler, Bediüzzaman Cevap veriyor... Bu kitapların ihtiyaca binaen ilk ikisini Zübeyir Gündüzalp hazırlamış. Bizim dikkatlere sunmak istediğimiz “Bediüzzaman Cevap Veriyor” kitabını Üstad Bediüzzaman yazmış. 1990’dan sonra Yeni Asya Araştırma Merkezi bazı ilâvelerle yeniden hazırlamış, Yeni Asya Neşriyat yayınlamış. Konu başlıklarını yazarak sizleri kitapla baş başa bırakmak istiyoruz. Ben kitabı tekrar okuyup yeni bitirdim ve herkese tavsiye ediyorum.

Konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

1- Risale-i Nur Nedir, nasıl bir tefsirdir?

2- Risale-i Nur’un mesleği, hedefi ve programı.

3- Risale-i Nur, Nur Talebeleri ve siyaset

4- 31 Mart hadiseleri, Meşrûtiyet ve Bediüzzaman.

5- Birinci Dünya Harbi, Millî Mücadele ve Bediüzzaman.

6- Cumhuriyet ve Bediüzzaman.

7- Bediüzzaman ve Milliyetçilik.

8- Risale-i Nur ve Gaybi işaretler.

9- Kıyamet Âlâmetleri Mehdi ve Deccal.

10- Risale-i Nur’un dili, Neşriyatı ve varislik meselesi.

11- Muhtelif konular ve itirazlara cevaplar.

12- Hata sevap cetveli.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz:

MEKTUP

Selamün Aleyküm... Ben Eskişehir .... kapalı ceza infaz kurumunda 4.5 yıldır tutukluyum. Şu son zamanlarda yaşadıklarımızı kaderin hükmü olarak görüyor, bulunduğumuz mekânı Üstadın ve talebelerinin vasıflandırdığı şekliyle “Medrese-i Yusufiye” kabul ederek en iyi şekilde istifade etmeye çalışıyoruz.

Yaklaşık 3 yıl aynı ortamı paylaştığımız tahliye olan arkadaşımıza, sizlerin tarafından Risale seti gönderilmişti. Ne kadar sevindik anlatamam. Herkes eserlerden istifade etti inşaallah. Şu ilginç zamanlara bir reçete nevinden sekine oldu. Elhamdülillah.

Daha önce Risale Seti gönderdiğiniz arkadaşımız geçen hafta tahliye oldu. Tahliye olan arkadaşımız, sizlerin vefasını gönlünde çok derinden hissetti. Gönderdiğiniz eserlere bir başka gözle baktı. Çıkarken de “Ömrüm boyunca vefanın örneği olarak baş ucumda tutacağım.” diyerek evine götürdü.

Şu anda koğuşumuzda o eserlerden bir tane kaldı. Arkadaşlar adına sizden ricamız olacak. Çok sıkıntı olmayacaksa, mümkünse; yayınevinizin “Risale Seti”nden ve olabilirse okuyabileceğimiz diğer eserlerinden göndermenizi istiyoruz.

Rabbim ebeden razı olsun.

(Son gelen mektuplardan)