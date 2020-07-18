Duâ talebi ve mektuplar

Uzun zamandır yapmaya çalıştığım teknik bir konu var.

Sizlerden bol bol duâ rica ediyorum. Çalışmamız sona erince, uzun yıllar istifade edeceğimiz güzel sonuçlar ortaya çıkacak inşallah. Cenab-ı Hak ömrümüzü hayırlı hizmetlerle değerlendirmeyi, zamanımızı düzgün şekilde kullanmayı nasip etsin. Mektuplarımıza geçiyoruz.

MEKTUPLAR

Selâmün Aleyküm,

Sayın Muharrem Okur ve Medrese-i Yusufiye ekibi. Size (...) Kapalı Cezaevi’nden yazıyorum. Daha önce 2017 yılında (...) Cezaevi’nde kaldığım sırada size mektup yazarak Risale-i Nur Külliyatı konusunda yardımınızı istemiştim. Allah razı olsun Külliyatı göndermiştiniz. Biz de koğuş arkadaşlarımla okuyarak faydalandık. ‘2019 yılında (...) Cezaevine talebim üzerine naklim yapıldı. Arkadaşlarımın talebi üzerine göndermiş olduğunuz Külliyat setini orada bıraktım.

(...) Kapalı Cezaevine geldiğimde koğuşumuzda Külliyat vardı, okuyorduk. Fakat Külliyat sahibi arkadaşın nakli çıktı ve Külliyatı yanında götürdü. Yaklaşık 3-4 aydır koğuşumuzda Külliyat yok. Biz bunun eksikliğini fazlası ile hissediyoruz. Sizden yeni bir Külliyat eğer mümkünse siyer ve faydalı olacağını düşündüğünüz diğer kitaplar ve dergilerden göndermenizi rica ediyorum. Her şey için şimdiden Allah razı olsun.

Hayırlı çalışmalar.

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Yeni Asya İzmir

Konu: Risale Talebi

(...) Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunmaktayım. Koğuşumuzda 2-3 adet Risale bulunmakta ve okumak için sıra gelmemektedir.

Sizlerden ricam, uygun gördüğünüz Risalelerden tarafıma PTT kargo ile ücretsiz olarak gönderirseniz bizi mutlu edersiniz ve duâcınız olurum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

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Merhaba; Yeni Asya Yayınları ve Medrese-i Yusufiye ekibi

Ben 2-3 yıl matematik öğretmenliği yapmış/yapmakta ve şu an cezaevinden bu mektubu yazmaktayım.

Risale-i Nur kitaplarını okuyarak imanımı arttırmak istiyorum. Ancak maddî durumum el vermediğinden bu kitapları satın alamıyorum.

Bu nedenle Risale-i Nur Külliyatı’nı ücretsiz olarak tarafıma göndermeniz halinde istifade ederek, cezaevinin benim için sıkıntılı geçen şu günlerini unutturacağını, asıl eksenime kaydıracağını ümit ediyorum.

Bilgilerinize ve ilgilerinize saygılarımla arz ederim.

(Son gelen mektuplardan)