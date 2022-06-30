Gençler şevk ve gayret dolu

Yıllardır bünyemizdeki görevli ve eğitmen kardeşlerimizle birlikte yaz okuma programları yapılıyor.

Öncelikli olarak lise ve üniversite talebelerinin programları yapılıyor. Zaman zaman büyükler okuma programları da düzenleniyor.

Bu programlar hem hanım hem erkek talebeler için yapılıyor ve bu programların çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu programlar daha da yaygınlaşır ve okuma oranımıza büyük katkılar sağlarlar.

Özellikle son yıllarda gerek ikili sohbetlerimizde gerekse meşvetlerimizde gençlerimizin hizmetlerimize sahip çıkma meseleleri konuşuluyor. Okuma programları vesilesi ile görüyoruz ki gençlik potansiyelimiz var. Gençlerimiz şuurlu şekilde yetişmeye çalışıyor. Bu gençlerimizi layık bir şekilde yetiştirebilirsek geleceğimizin çok parlak olabileceğini söyleyebiliriz.

Bizler de geçen hafta İzmir’in Seferihisar ilçesinin Payamlı köyünde yapılan liseli gençlerin okuma programını ziyaret ettik. İzmir’den, Uşak’tan, İstanbul’dan, Eskişehir’den ve Isparta’dan gelen gençlerimizle tanıştık. Maşallah heyecan dolular, geleceğe ümitle bakıyorlar.

Neşriyatın öneminden, Medrese-i Yusufiye hizmetlerimizden bahsettik, sorular aldık, muhabbet ettik. Allah şevk ve gayretlerini arttırsın. Bizler de dua edelim, Allah bu gençlerimizi insî ve cinnî şeytanların şerlerinden korusun.

Tekrar belirtelim ki bu gençlerimiz inşaallah hizmetlerimizi omuzlayacaklar ve gözlerinde o ışık var. Bu vesileyle programlarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

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Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

Üç yıla yakın bir süredir .... kapalı cezaevindeyim. İki üniversite mezunuyum. Burada vaktimi en güzel şekilde değerlendirebilmek adına sizin daha önce göndermiş olduğunuz Risale-i Nur Külliyatından faydalanıyoruz.

İlahiyat mezunu olmam hasebiyle ve koğuşumuzun kalabalık olmasından dolayı bir külliyat daha gönderebilir misiniz? Şimdiden Allah Razı olsun.

Bizimle irtibat için:

0532 471 5352