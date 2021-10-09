Görme engelliler için Risale-i Nur

Geçen hafta İzmir’den başlayarak, Afyon, Ankara, Kayseri vilayetlerimize ziyaretler yapıp Salı günü akşamı İzmir’e döndük.

Cenab-ı Hakk’a çok şükür düşündüğümüz bütün hizmet programlarımızı gerçekleştirip, ziyaretlerimizi tamamladık. Kayseri ziyaretimizden bir miktar bilgi vermek istiyorum. Görme engelli bir yakınım var. Kendisine Risale-i Nurlar’ı okuması için teklif etmiştim. Başka şehirde yaşadığı için, ‘gönder okurum’ demişti. Bu kitapları nasıl bulurum düşüncesi ile tanıdığım kitapçılara, bu konu ile ilgilenen birkaç kişiye sordum. Kitap temin edemedim. Satılmıyor dediler. Bula bula ‘Gençlik Rehberi’nin ikinci cildine ulaşabildik. Yakınıma gönderdim. Birkaç gün sonra arayıp teşekkür edip, arkadaşım da okumak istiyor dedi. Tekrar araştırmaya başladık. Ancak kaynağına ulaşmak için araştırmaya devam ettik. Neticede Kayseri’de bu eserlerin basıldığı matbaanın telefon numarasına ulaştık. Telefonla bir kaç cilt Risale i Nur siparişi verip, Kayseri’ye gelince alacağımızı söyledik. Kayseriye gidince matbaaya gittik. Bizi matbaanın ustası ve sahibi olan Uğur Bey karşıladı. GENÇLİK REHBERİ’ni 2 cilt olarak 20-25 dakika gibi kısa sürede bastı. Baskı şekli bizim için çok değişik bir teknikti. Bu makinalar dünyanın bir çok dilinde de baskı yapabiliyor. Birlikte gittiğimiz okuyucumuz bize bu konuda sponsor olabileceğini söyledi. İnşaallah biz de bu kitapları isteyen kimselere ücretsiz ulaştırabileceğiz. Bizimle irtibat için bizi arayabilirsiniz. Ayrıca parası ile almak isteyenler Uğur Fidan’dan (Tel: (0544) 221 32 09) isteyebilirler.

Çok şükür yeni bir hizmet kanalımız açılmış oldu. Bizimle iletişim için: (0532) 471 53 52

MEKTUP

Selâmün aleyküm mektubunuzu alalı çok zaman oldu. Fakat sınavlarım nedeniyle geç cevap yazmak durumunda kaldım, bunun için sizden çok özür dilerim. Hakkınızı helâl edin.

Teselli niteliğindeki mektubunuzu alınca çok mutlu olduk. Arkadaşlarla mektubu tekrar tekrar okuduk. Cezaevindeki birine gönderilen bir selâmın ya da bir mektubun ne derece kıymetli olduğunu bizzat yaşayarak tecrübe ettik. Bize gönderdiğiniz Risaleleri arkadaşlarla sürekli okuyoruz, çok istifade ediyoruz.

Özellikle Medrese-i Yusufiye Risalesi başucu kitabımız oldu. Ayrıca gönderdiğiniz Risale-i Nur tasarımını çok beğendik. Âyet ve hadislerin ve kelime meallerinin olması, her sayfadaki bilinmeyen kelimelerin anlamlarının verilmesi okumayı ve anlamayı kolaylaştırıyor. Azamî derecede istifade etmemize vesile oluyor. Sizleri tebrik ederiz.

(Son gelen mektuplardan)