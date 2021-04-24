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24 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İleriye Bakış (Flash Forward)

H. Muharrem OKUR
24 Nisan 2021, Cumartesi
“Bizim vazifemiz, Risale-i Nurlar’ı okumak, neşretmek, okutmak ve bütün dünyaya yaymaktır.” (Mehmet Kutlular)

Kanaatimce hem Mehmet Kutlular’ın bu ifadesinden hem Ertuğrul Özkök’ün de aşağıda aktaracağımız ifadelerinden alabileceğimiz pek çok mesajlar var. İlki, Risale-i Nurlar’ı okuyup hayat gayesi edinen kimselere. Mehmet Kutlular denilince zaten ifade ettiği gibi hayatı boyunca Risale-i Nurlar’ı okumak, neşretmek, okutmak ve dünyaya yaymak mücadelesi gelir. 1970’li yılların ortalarından itibaren bizlerde buna şahitiz.

İkincisi, toplum olarak yaşadığımız sorunlar orta yerde. İkinci meşrûtiyetten itibaren sayarsak yüz yıldan fazladır maalesef bocalıyoruz. Bugün de yine aynı noktadayız. Ertuğrul Özkök’ün sözleri ile problemlerin çözümüne tekrar dikkatleri çekmek istiyoruz.

Mehmet Kutlular Ağabeyin hayat gayesi olan hakikat ve Ertuğrul Özkök’ün ifade ettikleri birlikte düşünüldüğünde, bireysel ve toplumsal olarak yaşadığımız sorunların çözüm anahtarının nerede olduğu açıkça görülecektir diye düşünüyoruz. 

Ertuğrul Özkök:  “Adalet ve Demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin”

Said Nursî, son günlerde Lost filminin yapımcılarının yeni moda ettiği “flash forward” yöntemini de uygulamış.

“Bir zaman Eskişehir Hapishanesi’nin penceresinde, bir Cumhuriyet Bayramı’nda oturmuştum. Karşımdaki lise mektebinin büyük kızları, onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Birden, manevî bir sinema ile elli sene sonraki vaziyetleri bana göründü.”

Tam bir flash forward, ileriye bakış olayı değil mi? (Ertuğrul Özkök, Hürriyet, 29 Kasım 2009)

“Bazen acaip laikim. Laikliğin tehdit altında olduğu duygusu her tarafımı basıyor. Ama bazen acayip ‘Nurcuyum’. Said Nursî’yi okudukça, hem hayatında hem söylediğinde kendime çok yakın şeyler buluyorum.” (Hürriyet, 15 Ağustos 2012)

“Said Nursî adalete susamıştır, onun suyunu bir türlü kana kana içememiştir. Yani bugün ‘adalet’ üzerine sözü dinlenecek, tecrübesine kulak verilecek bir şahsiyettir. Kendi çektiği için, ‘Kurunun yanında yaş da yansın’ dememiştir. ‘Bana yapıldı, onlara bin beteri yapılsın’ gibi bir kinin dâvâsını sürdürmemiştir.” (Ertuğrul Özkök, Hürriyet, 21 Mart 2012.)

“Bediüzzaman’ın günümüzde anlaşılabilmesi için, benimki gibi bir laik okunmaya da ihtiyaç vardır. Daha önemlisi; Laik kesim, içinde bulunduğumuz konjonktürde, Bediüzzaman’ı, yıllardır birikmiş önyargılarını atarak, tarafsız bir gözle mutlaka okumalıdır. Benimki gibi bir okunma yapıldığı takdirde; Türkiye’nin iki yakasını bir araya getirebilecek çok ortak nokta bulunabilir. Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin.” (Ertuğrul Özkök, Hürriyet, 22.03.2012) 

(Flash forward: ABC tarafından yayınlanan bir Amerikan bilim kurgu televizyon dizisi.)

NOT: Gazetemizde DÂVET başlıklı RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI VE DESTEK PAKETİ ilânlarımız yayınlanmaya devam ediyor. Daha önce bu konudaki desteklerinize ihtiyacımız var diye duyurmuştuk. Talep fazla olduğu için isteklere azaltarak cevap verebiliyoruz. Hepimiz Medrese-i Yusufiye Ekibi üyeleriyiz. Kuvvetli omuzlarla, hizmetlerde yan yana bulunmak bizi şevklendirecektir. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın.

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