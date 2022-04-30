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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Medrese-i Yusufiyelerde bayram

H. Muharrem OKUR
30 Nisan 2022, Cumartesi
Bir Ramazan ayının daha sonuna ulaşmanın burukluğunu ve bayram arefesine ulaşmanın sevincini beraber yaşıyoruz. B günlerde, Medrese-i Yusufiyelerde bulunan kimselerin durumunu nazarlarınıza sunmak istiyoruz.

Bizlere her sene yüzlerce mektup geliyor. Bayram dönemlerinde bayramımızı tebrik eden oldukça çok mektup alıyoruz.

Medrese-i Yusufiyelerde ailelerinden uzakta olan, çocuklarından ayrı kalan, kimsesi olmayan vs. pek çok ve çeşitli hallerde kimseler var.

Bayramlarda bizlere mektup yazarak hallerini bir nebze olsun aktarabiliyorlar. Ellerini öpebilecekleri bir büyüklerinden, başını okşayabilecekleri bir küçüklerinden uzakta olmanın ruh hali satırlarına yansıyor. Ve o satırlar haliyle bizleri,  gönülleri Kur’an hakikatleriyle, Risale-i Nurlarla aydınlatma hususunda bir kez daha teşvik ediyor.

Hapishaneler bazen çilehane, bazen  ıslâhhane ve bazen de “Medrese-i Yusufiyeler“ olarak terbiyehane görevi görmüşler. Risâle-i Nur gibi bu zamanda en önemli iman hakikatlerinin muhtaç gönüllere ulaştırılması noktasında, Bediüzzaman Hazretlerinin Şuâlar adlı eserinde; “Çünkü biz hizmetkârız. Risale-i Nur’un vazifesi, imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik etmeyerek, hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafgirlik girmeyerek yapmaya mükellefiz.” (14. Şuâ) denilmiştir.

Ayrıca burada hem ‘hizmetkâr’ olduğumuz, hem de ‘dost ve düşman tefrik etmeyerek’ bu hakikatlerin daha çok kişiye tebliğ yoluyla ulaşılmasına vesile olmak ve en önemlisi sebeplere takılmadan iman hakikatlerinin muhtaç gönüllere ulaştırılmasını sağlamakla mükellefiz.

Gelin hep beraber, bize düşen vazife cihetiyle hapishaneleri birer bayram yerine dönüştürelim. Üstadımızın ifadesiyle hizmet-i imaniyeyi yapmakla, karanlıkta kalmış gönülleri, neşriyat hizmetlerimiz ile iman nurlarıyla aydınlatmaya devam edelim. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun.

***

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

Allah’ın selâmı üzerinize olsun ben ...... ceza infaz kurumundayım ve eşim de tutuklu. Öncelikle Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik eder ve yaklaşmakta olan Kadir Gecenizi ve Bayramınızı da tebrik ederiz. Göndermiş olduğunuz eserler elimize ulaştı. Ve bizleri o kadar mesut ve sevinçlere gark eylediniz ki sizlere koğuşumuz adına çok teşekkür ederiz.

...Bu Ramazan’da ikinci bir bayramı yaşamamıza vesile olduğunuz için Cenab-ı Hak Risale-i Nur’dan ve cevşenlerden okunan harfler ve manaları sayısınca bu eserlerin bize ulaşmasında sebeb olanların hanesine de  sevapları işleşin, âmîn.

Bizimle irtibat için: 0532 471 5352

Bayramınızı tebrik eder, dualarınızı beklerim. Yazının hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerime teşekkür ederim.

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