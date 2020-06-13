Bu hafta yazımın birinci kısmını Nefis Terbiyesi kitabı hakkında yazmak istiyorum.

Herkes kabul eder ki Zübeyir Gündüzalp Üstadımız Said Nursî’nin en kıymetli talebelerinin birincisi. Gerek sağlığında, gerekse vefatından sonra, Nur Talebesi olan herkesin örnek aldığı, onun gibi olmak istediği kahraman bir ağabeyimiz. Risale-i Nurlar’ı tanıdığımız yıllardan itibaren, Zübeyir Ağabey hep bize örnek gösterildi. Nefis Terbiyesi kitabını inanıyorum ki Üstad Bediüzzaman sağ olsa idi, Risale-i Nur Külliyatı’na dahil ederdi.

Bu hacmi küçük, manası büyük kitabı ciltletmiştim. Uzun yıllardır okuyorum, okumaya çalışıyorum.

Ve bugünlerde Nefis Muhasebesi’ne yeniden baktım. Kendimi ölçtüm. Okuduklarımla yaşadıklarım arasında büyük uyuşmazlıklar vardı. Baktım, yıllarca YAŞADI, YAŞADI demediğim için, çok şeyden mahrum kaldığımı anladım. Benim gibi geç kalmak istemeyen kimselere, kitaptan örnekler naklederek yazımı bitirmek istiyorum.

“Halini gidişatını başkasından dinle!

“Çünkü senin fenalığın, yanlışlık ve hataların senin nefsine, dostunun gözüne iyi görünür. Seni methedenlere aldanma. Senin yanlışlık ve isabetsiz hareketlerini sana söyleyenler senin hakikî dostlarındır. (Dostlarımız darılır kırılır diye bu görevimizi yapmıyoruz.)”

“Adaletten ayrılmamak, hakikati itiraf ve tasdik etmektir.”

“Başkalarını ıslah için evvelâ kendimizi ıslah etmek gerekir”.

“Yanlış hatt-ı harekette giden, zararlı hali olan bir kimseye her zaman, iyi gidiyorsun demek, onu gaflete düşürmek ve ona zulmetmek olur.”

*MEKTUP*

Kıymetli Hocam;

Selâm ve muhabbetlerimi arz ederim. Hocam dört yıl dolmak üzere. Umutlandığımız çok anlar oldu. Mahkemeler, istinaf v.b. Olmadı. Yargı paketi görüşme süreçleri... Yine olmadı. Ne affedilmez bir suçumuz varmış ki işimizden, aşımızdan olduk yetmedi. Ne mahkemelerin insafına, ne de yargı paketinin içine sığabildik. 4. Ramazan ayımızı burada yaşıyoruz. 8. Bayramımızı da burada yapacağız gibi. Şurada ne kaldı ki!

Ramazan ayı bereketiyle geçiyor. Teheccüd, sahur, Kur’ân, oruç, iftar, teravih... Ramazan’a ait ne kadar vecibe varsa hepsi, birlikte yapılıyor. Cevşen, tesbihat, nafile namazlar v.b. ibadet, duâ, yakarış devam ediyor. Üstad Bediüzzaman’ın hapishanelere ait, mahpuslara ait müjde ve bereketi ile ilgili sözlerine mazhar oluyoruzdur inşallah. Ülkede ve belki de dünyada cemaatle namaz kılmak salgın (koronavirüs) dolayısıyla yasaklanırken, burada yan koğuşlardan tesbihat, salâvat sesleri geliyor. İlginç bir şekilde hapishaneler cemaatle namaz kılınan tek güvenlikli yerler oldu.

Saygıdeğer Hocam;

Zat-ı aliniz ve arkadaşlarınız yapmış olduğunuz Risale-i Nur çalışmaları nedeniyle hep takdire şayan oldunuz. Sizi yanımızda gibi hissettik. 4 yıldır burada olmamıza rağmen görüşmediğimiz, yazmadığımız akraba-i taallukat ve arkadaşlara inat sizinle hep görüştük, yazıştık. İlginç zamanlarda yaşıyoruz. Amca, hala, dayı, teyze v.b. en yakın insanlar bile uzak dururken, sizler hep yakınlığınızı hissettirdiniz. Mektuplarınızı okuduk. Panoya astık ve tekrar okuduk. Kitaplarınızı, yayınlarınızı hep takip ettik, takdir ettik. Keşke gazeteniz gelmeye devam edebilseydi. Birimize bir set geldikçe bölüştük. Farklı koğuşlara ayrıldıkça her koğuşta Risale olmasını temine gayret ettik. Umuyorum ve diliyorum ki Rabbimden en kısa sürede bizi ailelerimize bu minval, bu düşünce üzerindeyken kavuşturur. Çünkü hapis hakikaten insanı yoruyor, yıpratıyor, düşünce kaymalarına sebep olabiliyor. Allah’a ve kadere sitem hakkımız asla yok. Ancak zaman zaman insanın içinden “Ben bu kadar ne yaptım, bunu hakedecek?” gibi sorular geçiyor ki, Rabbim affetsin. Yine O’na sığınıyor ve affını talep ediyoruz.

Kıymetli hocam.

Kendi iç dünyama ait meselelerle sizi daha fazla yormayayım. Bayramınızı tebrik ediyor, sağlık ve afiyet diliyorum. Sizden bir de istirhamım olacak. Şu an elimde olmayan Sözler, Tarihçe-i Hayat ve Mektubat kitapları ile İ. Yaşar’ın Bediüzzaman Beşlemesini imkânlarınız ölçüsünde göndermenizi rica ediyorum. Eserlerin (Risaleler) orta boy olması daha iyi olur.

Tekrar selâm ve muhabbetlerimi arz eder, saygılar sunarım. Allah’a emanet olunuz.

SON GELEN MEKTUPLARDAN