Bediüzzaman Said Nursî ve talebelerinin çok sayıda hatıraları vardır. Bu hatıraların bir kısmını Risale-i Nur Külliyatı’nın çeşitli kitaplarından okuyabiliyoruz. Daha fazla hatıraları ise bu konularda yazılan kitaplarda okuyabiliyoruz. “Son Şahitler Bediüzzamanı Anlatıyor” buna bir örnek.

Isparta ‘son şahit’lerinden Mehmet Gülırmak’ın hatıralarından bir bölüm:

Kendi ifade ve uslûbuyla “Turnam” türküsü meselesini anlatıyor. Üstad; Muhammed yavrum, bir na’t-ı şerif söyler misin?

Söylerim efendim dedim. Yahu! Birçok destan, naat biliyorum. Geliyorda aklıma, Turnam Türküsü aklıma geliyor, başka bir şey gelmiyor. O kadar araştırıyorum, Turnam Türküsü geliyor, başka bir şey gelmiyor. O kadar araştırıyorum, imkân yok. Koca evliyanın yanında Turnam Türküsü’nden başka aklıma bir şey gelmiyor. Ben Turnam türküsüne başladım.

Bir beyit bitince; ‘Fesübhanallah. Muhammed, sen ne yapıyorsun? Bu avam kısmının türküsü’ dedi.

Ne olursa olsun Efendim, neyse cezam çekeceğim, bunu illâ çağıracağım, dedim.

Fesübhanallah dedi, boyuna sübhanallah çekiyor. Bir taraftan korkuyorum, öfkelenirse diye. Ama sesimde inadına daha fazla çıkıyor, dağ taş inliyor. O devamlı ‘Fesübhanallah’ çekiyor. Hiç böyle başıma gelmedi diyor. Nihayet bitti, ben hâlâ korkuyorum.

Bir an sonra, gülümseyerek, ‘Muhammed bana hakkını helâl et’ dedi. ‘Hay hay ne hakkı bu? Yerden göğe helâl olsun’, dedim. Üstad, ‘öyle bir ilham geldiki, sakın çocuğa dokunma biz ona, nat-ı şerif sevabı yazıyoruz, ne çağırırsa çağırsın dendi, beni şaşırttın sen’ dedi.

Hayret ediyorum. Bilerek değil, elimde olmadan o kadar nat-ı şerif bildiğim halde, Turnam Türküsü’nden başka bir şey gelmiyordu.

(Naatı şerif: Peygamberimize (asm) yazılan şiirler)

MEKTUPLAR

37 aydır tutuklu bulunmaktayım. Ankara’da ikamet etmekteyim. Halen ... Kapalı cezaevindeyim. Cezaevlerine Risale-i Nur Külliyatı’nın gönderilmesine vesile olmanız ve katkılarınızı tebrik ediyoruz. Gazeteye de genelde koğuşlarımız abone oluyorlar. Allah (cc) yar ve yardımcınız olsun.

Sizden (kullanılmış olsa daha iyi olur) Asar-ı Bediye, Kızıl İ’caz, Bediüzzaman Beşlemesi’ni (İslâm Yaşar) talep ediyorum.

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Çok Değerli, Yeni Asya çalışanları

Yaklaşık bir ay önce, sizden bazı kitapları talep ettiğim mektubumu göndermiştim. Çok kısa sürede talebime karşılık vererek istediğimiz kitapları gönderdiniz. Göndermiş olduğunuz çok değerli kitaplar için tüm samimiyetimle çok teşekkür ediyorum. Umarım ben de kitaplardan yeteri kadar istifade ederek kişisel gelişimimi tamamlama yolunda sağlam bir adım atmış olurum. Tekrar çok teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.

(Son gelen mektuplardan)