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18 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Acve hurması

Halil ELİTOK
18 Aralık 2024, Çarşamba
Bu mevsim, Ramazan ayında ve daha sonra Hac için mu’temirin (yani umre yapanların) ve hacıların yolculuklarında ülkemize getirecekleri en önemli ikram hurmadır. Bu münasebetle peygamber hurması olarak bilinen Acve hurmasının özelliklerinden bahsetmek istiyorum.

Peygamberimizin (asm) bu hurma ile ilgili belirttiği en önemli tavsiyesi şifa kaynağı olmasıdır. Medine hurması dünyanın en meşhur hurmalarındandır. Doksan dokuz çeşidinin olduğu söylenir. Bunlar içinde en meşhuru ise Acve hurmasıdır.

Bu hurmayı bu kadar değerli kılan ise Hz. Muhammed’in bu hurmayı kendi elleri ile diktiğine inanılmasıdır... Bu hurma o yıllardan beridir Medine’de yetiştiriliyor. Diğer hurmalara göre daha kaliteli olan hurma, lezzetiyle de diğer hurmalardan ayrılıyor. Bu hurmanın ayrıca şifalı olduğu rivayeti ile dikkatimiz çekilmektedir.

Hurmanın şifalı olması hakkında Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi şöyledir:.

İmam-ı Bezzaz’a göre: “Bir gün huzuru saadete bir kimse gelir, elinde yanmış bir hurma dalını gösterip:

-Ya Muhammed, bu hurma dalını dik, şayet hurma yeşerirse biz de senin Peygamberliğini tasdik ederiz, dediler.

Rasulullah (asm) yanmış hurma dalını yere dikti. O hurma dalından mucize olarak hurma hasıl oldu, meyve verdi.” İşte bu mucize hurma Acve hurmasıdır. Yanmış hurma dalın olduğu için acve hurmasının tadı da yanıksıdır.

ACVE’DEKİ MU’CİZE SIR

Ebu Hureyre’den rivayetle; ”Acve denen hurma Cennetdendir ve zehire karşı şifadır.”1

Hz. Aişe’den (ra) rivayetle ; “Resulullah (asm) buyurdular ki: “(Medine’nin necd cihetinde yer alan) Aliye acvesinde şifa vardır. O sabahın ilk vaktinde (yenirse) panzehirdir.”

Bu hurma ile ilgili diğer rivayetlerde şöyledir:

Sa’d bin ebu Vakkas rivayet ediyor; Resulullah (asm) buyurdular: ”Kim sabah aç karnına yedi tane acve hurması yerse o gün ona ne sihir ne de zehir tesir eder.” Başka bir rivayetde “zehir ve sihir zarar vermez”.

Yine başka bir rivayette “Aç karnına hurma yiyiniz zira aç karnına yenen hurma asalakları öldürür.”2

Sâd ibni ebu Vakkas (ra) hasta olduğunda Resûlûllah (asm) Efendimiz hasta zi­yaretine gitmişlerdi.

“Mübarek ellerini göğsüme koydu. Hatta ben mübarek elinin soğukluğunu kalbimde hissettim.

Sonra “Sen kalp hastalığına yakalanmışsın! Sakif’in kardeşi Haris ibni Kelede’ye git. Tedavi ol. O tabib birisidir.

Medine’nin Acve hurmasından yedi tane alsın, onları çekirdekleri ile beraber dövsün (öğütsün) sonra onu süt ile yağ ile sulandırarak sana yedirsin.”

Gereken yapıldıktan sonra Sâd (ra) böylece bu hastalıktan kurtulmuştur.

Dipnotlar:

1- Tirmızi, tıb c.4, s.400, 22. H.2066

2- Buhari, et’ime, c.6, s. 213, bab:43; Müslim, eşribe, c, 2, s.1617, h.2047, bab:155. 

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