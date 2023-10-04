Bediüzzaman mevlidine teşekkür

Başta Peygamberimiz (a.s.) olmak üzere, bütün peygamberlerin, Ashab-ı Kiramın, hususan Bediüzzaman Said Nursi’nin ve âhirete intikal eden Risale-i Nur Talebelerinin, sair ehl-i iman ve şühedanın ruhlarına ithafen geçtiğimiz Pazar günü Isparta’da okutulnan mevlid-i şerife uzaktan ve yakından iştirak eden cemaatimize teşekkür ediyoruz.

Katılımın oldukça yoğun olduğu mevlide sivil toplum örgütlerinden, Isparta Müsiad Başkanı, Esnaf Sanatkarları ve Odaları Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Gülbirlik Yönetim Kurulu Bakanı katılmışlardır. İlimizde uydudan yayın yapan Kanal 32 televizyonu çekimi ve haberlerde yayın yapmasından dolayı yönetim kurulu başkanına, yayın müdürüne ayrıca teşekkür ederim.

Açılış konuşmasını yapan Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik bey, Isparta mevlidini organize edenlere ve diğer illerden gelenlere teşekkür etti.

Bediüzzaman için Isparta’nın önemini vurguladı ve “Isparta’da on sekiz yılını geçiren Bediüzzaman için, Isparta’nın yaptığı vefa borcunun gereğidir” dedi.

Daha sonra değerli görevlilerimiz tarafından mevlid icra edildi. İlimiz din görevlileri ve emekli imam hatip öğretmenlerimizin okuduğu mevlid cemaatimiz arasında dikkatle dinlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezinde aşere takrib dersi alan Terminal Camii İmam Hatibi Muhammed Azak’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim de gönülleri mest etti.

Mevlid arasında gazete yazarımız Süleyman Kösmene’nin okuduğu Risale-i Nur dersi farklı bir anlam kazandırdı. Risale-i Nur’dan yaptığı mesaj yüklü ders mevlide ayrı değer kazandırdı. Önümüzdeki mevlitlerde buluşmak duasıyla.