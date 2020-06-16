Son zamanlarda basının manşetlerini ve televizyonların haberlerini ve programlarını meşgul eden “Çocuk yaşta evlilik.” Siyasilerin ağızlarına pelesenk yaptıkları çocuk yaşta evlilik nasıl olur? İslâm dini buna nasıl müsaade eder? Ve Hz. Aişe (ra), küçük yaşta nasıl evlendirildi? gibi gerçekten yoksun iddialarla insanların zamanları öldürülüyor.

Hz. Aişe (ra) Validemizin evlilik yaşını bilen de bilmeyen de bu örneği vermeye çalışıyor. Evlilik, İslâmın teşvik ettiği bir husustur. Ancak, reşit olmayan bir çocuğun evlendirilmesi düşünülemez.

Hz. Aişe (ra) Validemizin evlilik yaşına gelince, önce şu konuda mutabık kalalım: Birilerinin dediği gibi Mü’minlerin Annesi (Çünkü; Hz. Peygamber’in (asm) bütün hanımları Mü’minlerin annesidirler) Hz. Aişe (ra) Validemiz evlendiğinde çocuk yaşta değildi. En az ondört veya onbeş yaşında idiler ve baliğa yaşındaydı.

Burada bölgelerin iklim şartlarına da bakılırsa, hiç de ‘çocuk’ değildi. Suud-i Arabistan gibi sıcak iklimlerde kadınları dokuz yaşında ay hali oldukları dikkate aldığımızda ondört veya onbeş yaşlarının çocuk kabul edilmesi mümkün görülmemektedir. Bundan dolayı da Hz. Aişe Validemiz Hz. Peygamber (asm), ile çocuk yaşta evlendirilmiştir demek mümkün görülmüyor.

Bazı tarihçiler, her ne kadar onsekiz yaşında olduğunu iddia etseler de bunun ispatı pek mümkün görülmüyor. “Akıl yaşta değil, baştadır” atasözünden hareket edecek olursak önemli olanın ana olma şuurunu almış olmaktır. Yaş daha sonra gelir. Günümüzde insanın evlilik yaşını müzakere ederken onun olgunlaşıp ve gerekli anne olma şuurunu alıp almadığı göz ardı ediliyor. Yaş konusunun tek başına kriter olmadığını kabul etmemiz gerekir.

Hz. Aişe (ra) Validemizin yaşının ispat sadedinde kronolojik değerlendirmeler şöyledir: Ablası Esma Hatun hicret esnasında oniki yaşında idi. Hz. Aişe, yedi yaşında idi. Hz. Aişe, 595 yılında Mekke’de doğdu. 692 yılında da Medine’de 97 yaşında vefat etti. Hz. Peygamber (asm) 622 yılında hicret etti. 622 yılından 595 yılını çıkardığımız zaman 17 yaş çıkar. Hz. Aişe (ra) Validemiz, 18 yıl dul kalmıştır. Nikâhlandığı yaşı 9 idi. Fakat nikâhlanır nikâhlanmaz hemen evlenmedi.

Rabbim! Şefaatlerini nasip etsin. Rabbim! Rahmetiyle muamele etsin. Amin.