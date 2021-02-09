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9 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

“İ’caz-ı Kur’ân-ı beyan et”

Halil ELİTOK
09 Şubat 2021, Salı
Bediüzzaman, Birinci Cihan Savaşı’ndan önce görmüş olduğu bir rüya-i sadıkada kendisine “İ’caz-ı Kur’ân-ı beyan et” diye bir nevi talimat verilir. Kur’ân’ın mu’cizeliğinin açıklanması anlamında kullanılan bu ifadenin hakikati şudur: 28. Mektubun 7. Meselesi’nde şöyle anlatılmaktadır:

“Eski Harb-i Umumî’den ve evailinde, bir vakıa-i sadıka da görüyorum ki, Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı’nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilâk etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki, merhum validem yanımdadır. 

Dedim: “Ana, korkma. Cenab-ı Hakk’ın emridir; O Rahimdir ve Hakimdir.”

Birden, o halette iken, baktım ki, mühim bir zat bana âmirane diyor ki: “İ’câz-ı Kur’ân’ı beyan et.”

Uyandım, anladım ki, bir büyük infilâk olacak. O infilâk ve inkılâptan sonra, Kur’ân’ın etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur’ân kendi kendini müdafaa edecek. Ve Kur’ân’a hücum edilecek; İ’cazı onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu i’câzın bir nevini şu zamanda izharına, haddimin fevkinde olarak, benim gibi bir adam namzet olacak. Ve namzet olduğumu anladım.” 1

Bediüzzaman’ın görmüş olduğu bu rüya-i sadıka ülkenin hengâmeli bir döneme gireceğini, ancak bunun reçetesinin de kendisinde olduğu anlaşılacaktır.

Büyük bir infilâk, meydana gelecek olan hadise, Birinci Dünya Savaşı’dır. İnkılâplar ise; 1922 ve daha sonraki yıllarda devam edecek olan çeşitli inkılâplardır. Saltanatın kaldırılması 1922, Cumhuriyetin İlânı 1923, Halifeliğin kaldırılması 1924, Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1924, Şapka ve Kıyafet Kanununu 1925, Milâdî Takvimin Kullanılması 1925, v.s. Kur’ân’ın etrafındaki surlardır. Bu surların yerine ikame olacak olan yeni setler ise, Risale-i Nurlar’dır. Bunu üstlenecek olan da Üstad Bediüzzaman’dır.   

Bediüzzaman 1925 Yılında Burdur İline sürgün edilince, burada ilk meyvesi on üç dersten ibaret olan “Nur’un İlk Kapısı” adlı eserle bu surların kırılma hareketi ile başlamıştır. Burada 6 veya 7 ay kalan Üstad, Isparta Vilayetine ve oradan da Barla Nahiyesine  sürgün edilmiştir. 1926 Yılından itibaren Barla’da; Sözler, Mektubat ve Lem’alar adlı eserler yazılmaya ve yayınlanmaya başlanmış ve bu eserler sayesinde Kur’ân’ın etrafında yeni bir müdafaa hattı meydana gelmiştir.

Üstad Bediüzzaman, Van’da bulunduğu zamanlarda, Vali Tahir Paşa ile bazı gazetelerden havadis okurdu. Bilhassa, İslâmiyeti alâkadar eden hususlara dikkat ederdi. 

Van’daki ikameti esnasında, âlem-i İslâmın vaziyetini bir derece öğrenmiş bulunuyordu.

Birgün, Tahir Paşa bir gazetede şu müthiş haberi ona göstermişti. (m. 1899) Haber şu idi:

İngiliz Meclis-i Mebusanı’nda, Müstemlekat Nazırı (Sömürgeler Bakanı William Ewart Gladstone) elinde Kur’ân-ı Kerîm’i göstererek söylediği bir nutukta, “Bu Kur’ân İslâmların elinde bulundukça, biz onlara hâkim olamayız. Ne yapıp yapıp, ya bu Kur’ân’ı onların elinden kaldırmalıyız; yahut Müslümanları Kur’ân’dan soğutmalıyız” diye hitabede bulunmuş.

İşte bu müthiş haber, onda tarifin fevkinde bir tesir uyandırmıştı. İstidadı şimşek gibi alevli, duyguları ve bütün letâifi uyanık ve ilim, irfan, ihlâs, cesaret ve şecaat gibi harika inayet ve seciyelere mazhar olan Bediüzzaman’ın, bu havadis üzerine, “Kur’ân’ın sönmez ve söndürülmez manevî bir güneş hükmünde olduğunu, ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim!” diye, kuvvetli bir niyet, ruhunda uyanır ve bu saikle çalışır.” 2           

Dipnotlar:

1- Mektubat, 28. Mektub, (7. Mesele), s. 356.

2- Tarihçe-i Hayat, s. 43-44.

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