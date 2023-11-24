"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

Küresel düşünce

Halil ELİTOK
24 Kasım 2023, Cuma
Bediüzzaman’ın önce hayalini kurduğu ve gerçekleştirmek için büyük çaba gösterdiği Medresetü’z-Zehra projesinde “küresel düşünce”nin mahsulü olduğunu görüyoruz.

“Küresel düşünce” projesinin profilini de “Câmiü’l-Ezher’in kızkardeşi olan, Medresetü’z-Zehrâ namıyla dârülfünunu mutazammın pek âli bir medresenin Bitlis’te ve iki refikasıyla Bitlis’in iki cenahı olan Van ve Diyarbakır’da tesisini isteriz. Fünun-u cedideyi, ulûm-u medaris ile mezc ve derc; ve lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz, Türkî lâzım kılmak.”

Sual: Şu mezcde ne hikmet var ki, o kadar taraftarsın, daima söylüyorsun?

Cevap: Dört kıyas-ı fâsit (Haşiye) ile hâsıl olan safsatanın zulmünden muhakeme-i zihniyeyi halâs etmek, meleke-i feylesofanenin taklid-i tufeylâneye ettiği mugalâtayı izâle etmek...

Sual: Ne gibi?

Cevap: Vicdanın ziyası, ulûm-u dîniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.”[1]

Bugün eğitimde arzu edilen temel ilkelere sahip olamayışımızın en önemli sebebi budur.

Nurettin Topçu’nun din ve eğitim konusunda görüşlerini de bu vesileyle nakletmek istiyorum:

“Din, öncelikle bir bilgi, bir kavram, bir mantık, bir teori, bir meslek, bir ideoloji değildir; değer, erdem, olgunluk ve terbiye demektir, hayat demektir. Onu bir takım şekilsel tutum ve adetlere indirgemek, dinin özündeki değerleri anlamamak olacaktır. Topçu, İslam’ın ve Kuran’ın felsefesinin yapılamamış olmasını, din ve yaşama kültürü açısından büyük bir eksiklik olarak görür.”

Tek yönlü bir eğitim sonuç getirmeyeceği gibi insanları, tek kanatlı bir kuş gibi hedefe ulaştırmayacaktır. Nurettin Topçu’nun tespitini bu vesileyle aktaralım:

“Topçu’ya göre, teknik ve meslek eğitimi, ancak bu manevi eğitimin üzerine inşa edildiğinde değer kazanır. Eğer bu iki eğitim iyi verilmezse, önceliği fizik ve teknik eğitimi alacak, manevi eğitimin sözü bile edilmeyecektir. Bu da milli benliği, milli kültürü yıkan bir tutum olacaktır.”

Haşiye: İşte o kıyaslar: Mâneviyatı maddiyata kıyas edip Avrupa sözünü onda dahi hüccet tutmak. Hem de bazı fünûn-u cedideyi bilmeyen ulemanın sözünü ulûm-u diniyede dahi kabul etmemek. Hem de fünun-u cedidede mahareti için gurura gelip, dinde de nefsine itimad etmek. Hem de, selefi halefe, maziyi hale kıyas edip haksız itirazda bulunmak gibi fasit kıyaslardır.

Dipnot:

[1] Münâzarat, s., 127. 

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Neyi gizliyorsunuz?

    İsrail, BM'ye ait okula da saldırdı: 27 kişi öldü, 93 kişi yaralandı

    Para ‘kara’ysa liste de ‘kara’rıyor

    Eğitim sistemini demokratikleştirmemiz gerekiyor

    Öğretmenler ikramiye bekliyor

    Mevduat faizi yüzde 50’yi geçti, KKM’ye gerek kalmadı

    Papa: Savaş değil, terörizm

    Doğalgaz sayacını yenilemeyene 10 bin lira ceza

    İstanbul ve çevresinde Pazar günü 'kar' bekleniyor

    Kış çayları açıkta satılmamalı

    Rahmet berekete vesile oldu

    Kış gelmeden tedbir alın - Konteyner kentlerde çocuklar üşüyor

    Somali'deki selde ölü sayısı 96'ya yükseldi

    Gazze'de insani ara süreci Cuma gününe ertelendi

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

    Modi: Masum insanların ölümü kabul edilemez

    Çorlu tren faciası davası yine ertelendi

    Güven olmadan yatırım gelmez

    Siirt - Şirvan'da maden ocağında göçük: 3 kişi vefat etti, 2 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Neyi gizliyorsunuz?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri liste çıkmazı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî ve Mustafa Kemal
    Şükrü BULUT

    Moğollardan Neoconlara mecburi göç dalgaları...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İslamiyet mantığa hitap eder
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslümanları bu sefil hayattan kim kurtaracak?
    İbrahim Aktaşcı

    Vatan yamyamın nesi olur?
    Mehmet Soydan

    Mustafa Kemal sevgisinin yaygınlaşmasının sebepleri
    Rukiye Anar

    Zeytin gözlü çocuklar düşerken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.