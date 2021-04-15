Kutlular, Gündüzalp’i örnek almıştı

7 Nisan 2021 Çarşamba günü ebedî istirahatgâhına tevdi edilen merhum Mehmet Kutlular’dan bahsetmek istiyorum.

Merhum, Risale-i Nur hizmetine yeni bir boyut kazandıran, merhum Zübeyir Gündüzalp’in hizmet anlayışının kurumlaşmasında büyük etkisi olmuştur.

Dirayetli ve kuvvetli bir vizyon sahibi olan Zübeyir Gündüzalp, şöyle ifade ediyor: “Mefkûresiz ve hedefsiz bir cemiyet, iki ayaklı cenazelerden başka bir şey değildir. Bizim ecdattan evlâda devretmiş ve kökleşmiş olan en birinci gaye maksadımız, iman ve İslâmiyettir.” 1

Merhum Kutlular ve Gündüzalp’i anlamak için onların hayatlarını bilmek gerek. Kutlular’ın hayatını anlattığı “İşte Hayatım” kitabını ve merhum Zübeyir ağabeyi anlatan kitapların bir kere daha okumak gerekiyor.

Üstad Bediüzzaman, Zübeyir Gündüzalp hakkında, “kâinata değişmediğini” söylemiştir. Çeşitli defalar onu, “Talebelerinin kumandanı ve âhiretini feda eden insan” olarak vasıflandırmıştır.

Merhum Kutlular, “Zübeyir Gündüzalp, Said Nursî’nin ve Nurculuğun Hz. Ömer’idir” diye vasıflandırırken kendisi de bu çizginin kurumlaşmasında en büyük gayreti göstermiştir.

Merhum Zübeyir Gündüzalp’in “Evet, Risale-i Nur’u okuma ve oradaki Kur’ân hakikatlerini âleme ilân etme uğruna Cehenneme dahi razıyım” 2 dediği bilinir.

İşte bu anlayışın kurumlaşmasında ve Risale-i Nur’un siyasetin tasallutundan kurtarma yolundaki gayretleri her türlü takdirin üstündedir. Ruhlarınız şâd olsun!

Dipnotlar:

1- Kaygusuz, İbrahim; Zübeyir Gündüzalp Hayatı –Mefkûresi, s. 19, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-2020; 2- Kaygusuz, a. g.e. s. 20.