"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

Hak etmek

Havva KÜÇÜK KONUR
15 Eylül 2024, Pazar
Bir insanın şu dünyada hak ettim diyebileceği ne vardır ki…

Ama ne kadar da kendimizden emin kurarız bu cümleyi. Ne kadar da haklıyız aslında hak ettim derken, deyiverirken... Hak ettim. Hak etmedi. Hak etsin, ondan sonra yesin, içsin, dinlensin, oyuncaklarıyla oynasın vs. Hak etsin, öyle mi?

24. Söz’de Üstad’ın bir cümlesi vardı. “Evet, biz ücretimizi almışız; ona göre hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız.” İnsan ücretini peşin almıştır, bu dünyaya gönderilirken. Öyle ya... Gözümüz var, kulağımız var, ayağımız, kolumuz, sağlıklı işleyen bir bedenimiz... Ömür boyu hiçbir ses duymadan yaşayıp ölen var. Ömür boyu bir tek dünya cismi görmemiş, görmeden ölmüş olan var. Engelli doğduğu için annesinin babasının elini tutamamış, bir topun peşinde koşamamış insan var. Biz elimizi, ayağımızı hak etmiş mi oluyoruz şimdi? Ya da bu sağlıklı organlarımız için bir bedel ödedik mi? Hayır. Neyi hak etmiş olduk o zaman? Kendi bedenimiz bile bizim değilse, kendi bedenimizi bile hak etmiş değilsek, dünyada insan neyi gerçekten halletmiş olmalı ki, bir şeyleri hak etmiş olsun. Hiç... Boş laf…

Ama biz hep sevgisi şartlı verilen neslin çocukları... “O işi yap, ondan sonra oyna... Biraz çalış canım, ter akıt, ondan sonra dinlen... Dinlenmeyi bir hak et… Derslerini çalış, ondan sonra oyun oyna.” Hep “şartlı” verilen sevgilerin, emeklerin karşılığı nasıl oldu biliyor musunuz? Parasını verince her şeyi satın alabileceğini zanneden kocaman bir nesil… Bedelini ödüyor ya... Hakkediyor artık. İnsan hakkıymış, ahlâk kurallarıymış, vicdanmış, merhametmiş tek kalemde geçiyor. Umurunda bile olmuyor. Eğer mevzu kendisi değilse tabiî.

Herkesin kavuşmak istediği şeyler için bir şeyler yapmasının zorunlu olduğu bir dünya düşünün. Merhameti, vicdanı, yardımlaşmayı, sevmeyi, fedakârlığı bu dünyanın hiçbir yerine koyamazsınız. Bu fiiller, bu dünyanın hiçbir yerine girmez, giremez. Düşünsenize. Karşıdan karşıya yaşlı bir teyzeyi geçireceksiniz. Teyze bunun için size bedel ödemedi ki, neden böyle bir şey yapasınız? Yolda giderken bir çocuk bisikletinden düştü, ağlıyor meselâ. Ona yardım etmek için bir sebebiniz yok. Çünkü çocuk bunun için bir bedel ödememiş.

Bir de başka cenahtan bakalım. Emek verdiğiniz, uğrunda terlediğiniz bir şeyi elde ettiniz diyelim. Artık o benim diye bakarsınız. Ben onun sahibiyim, bunu hak ettim böbürlenmesi, enaniyeti... Bütün damarlarınızda hissedersiniz o duyguyu. Ve fisebilillah vermek, size artık zül gelir. Neden? Çünkü siz çalıştınız, hak ettiniz. O da çalışsın, o da hak etsin... Öyle ya...

Heyhat! Tek bir nefesine sığamayan insanoğlunun saçma sapan aldanışları... Sadece kendi bedenine bile hükmedemeyen insanın dünyaya hükmetme gayretleri...

Ayla Aydemir, Sol Yanım Acıyor Anne kitabında der ki: “Burası dünya! Ne çok kıymetlendirdik. Oysa sadece tarla idi. Ekip biçip gidecektik.” Ben de ekliyorum. Bir kedi sevecektik. Bir rüzgâr geçecekti yüzümüzden. Bir tefekkür edecektik. Bir suya girecekti ellerimiz. Bir çocuğun saçını okşayacaktık. Bir çiçek sulayacaktık, geçip gidecektik. Ne çok abarttık.

Öyle değil mi?

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soykırım görünenden de öte

    İstanbullular kıt kanaat geçiniyor

    Tek adam rejimi dibe vurdurdu

    Her 3 çocuktan biri yoksulluk sınırında

    Müteahhitler de yurt dışına yöneldi

    Bu savaşa daha nereye kadar izin vereceğiz?

    İşsizlere haciz

    Batık borçlar üçe katlandı

    İsrail’le “bitti” denilen ticaret devam ediyor

    Sorunlar çözülmüyor

    Rusya: İngiltere'ye sert ve ölçülü tepki vermeye devam edeceğiz

    BM: Nükleer savaş söylemleri endişe verici

    Hollanda'da tartışmalı gündem: Göçmen OHAL'i

    İzmir'de Gölcük Gölü'nde toplu balık ölümleri alarmı!

    Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi bugün defnedilecek

    İsrail bölge için tehdit

    PEK HAZİN BİR MEVLİD GECESİ

    MEB'den LGS'deki soru iptaline ilişkin açıklama

    “Filistinli olsaydım İsrail’le savaşırdım”

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Örnek bir haslet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Milleti bu ‘güzel konuşmalar’ yanılttı!
    İbrahim Aktaşcı

    Yağdır Mevlâ’m su
    Mehmet KARA

    Toplumsal çürüme
    Sami CEBECİ

    İslâm birliği için ilk adım ve Selâhaddin Eyyubî
    Nahit Topaloğlu

    Yorumlarda üç grup - Şapka Deyip Geçmeyin 16
    Adnan NACİR

    Yoksuzluklar ülkesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Misbah ERATİLLA

    Beklenmeyen yardım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.