Eski zaman ninelerinin çocukları etrafına toplayıp masal anlatan dilleri gibi bir dili var masaların.

Nerede bir masa görsek, -resmine bile baksak fark etmez- hemen hayalen de olsa kendimizi oturtuyoruz. Etrafımıza da dostlarımızı topluyoruz. Şen şakrak muhabbetlerimize çayımız, kahvemiz, yemeğimiz de eşlik ediyorsa ne mutlu bize.

Her masa böyle değil elbette. İş yerinde patronun masasının böyle bir albenisi yok. Hele de bizi ikaz etmek için yanına çağırdıysa, sıkıntı terlerimizle birlikte yerdeki karoların desenlerini ezberleriz. Masasının şekli, şemaili, ceviz mi kayın mı olduğu, suntalam mı mdflam mı olduğu bizi çok da ilgilendirmez. İnsan huzur bulduğu yerde hayal kurar. Hayal kurduğu yerde etrafına bakar, kendini konumlandırır.

Masaların şekli önemli mi? Aslında hayır. İnsan etrafına sevdiklerini toplayabildikten sonra, masa kareymiş, dikdörtgenmiş, yuvarlakmış, yok plastikmiş, piknik masasıymış bakmaz. Ama ben az da olsa bakıyorum. Sevdiklerim etrafımda olduktan sonra, onlarla çay içerken bir gözüm de masaya takılıyor. Malzemesini tesbit etmek kolay da, şekli epey düşündürüyor. Masanın şeklinden başlayan ve gitgide yine masanın şekline geri dönen bumerang düşünceler...

Neden şirket masaları hep dikdörtgendir meselâ. Okul ya da dersane etüt masaları karedir. Bahçe ve yemek masaları yuvarlaktır. Neden? Hepsinin belli bir anlamı var belli ki. Buna karşın kendinizi en hür hissettiğiniz yer yuvarlak masadır. Orda sınıf çabası yoktur, herkes birbirine eşit ve birbiriyle etkileşim halindedir. Neresine oturursanız oturun, masadaki her insanı en küçük mimiğine kadar görebilirsiniz. Çat kapı misafirlere hazırlıklıdır. Kaç kişi gelirse gelsin hepsi oturabilir masaya. Yuvarlak masa hürriyetçidir, emekçidir, eşitlikçidir, liberal ve demokrattır. Her şeyden önce hürriyetçidir. Statü farkı yoktur onda. Herkesin eşit haklarının ve eşit söz hakkının olduğu toplantılara yuvarlak masa toplantısı denmesi işte bu yüzdendir. İlişkiler sıcak, samimî ve sıkıdır. Kral Arthur’un kayınpederi, ona hediye ettiği Yuvarlak Masa için, “Şövalyeler buluştuklarında mevkileri, yemek takımları ve ilişkileri birbirleriyle eşit olacak” dememiş miydi?

Ama diğer masalar öyle değil işte.

Kare, dikdörtgen masalarda illâ bir köşe vardır ve o köşe kimseyi kendine yaklaştırmaz. Sivridir, keskindir, hüküm vericidir, bencildir. Kendinden başka kimseyi düşünmez. Herkesin ona saygı göstermesi gerektiğini düşünür. Gidenin gelenin illâ o köşesine çarpması, ayağını vurması, kolunu koyunca acıtması hep bu narsist tavırlarından... Mutlaka sen orada bir masa olduğunu, o köşesinin sana dürter gibi kendine baktırmasıyla tasdik etmek zorundasındır. Kare ve dikdörtgen, kimseyi içine almaz. Daha doğrusu ne kadar alırsa alsın, illâ bir köşe bırakır ki, ona ulaşmak için attığın adımına o köşeleri diken olup batsın. Hani ne kadar samimî olursan ol, araya mutlaka bir resmiyet koyan insanlar vardır ya.. Ne kadar neşeli, sevecen olsan da, onların bir buz gibi gülüşünde donakalırsın. Zınk diye durur ve asla oradan öteye geçemezsin/geçirmez. Köşeli masaların da böyle bir huyu var işte. Seni geçirmeyen, engelini indirmeyen...

Elimden gelse bütün masalar yuvarlak olsun isterdim. Hür dünyaya doğru bir adım atmış olmak için belki. Sıcak, sevgi dolu, işbirliğine hazır, hür bir dünya istiyorsak, belki de önce insandan başlamalı. İnsanı hür yapan ilmekleri atarken de, insana dair herşeyi masaya yatırmalı.

Tabiî ki yuvarlak masaya...