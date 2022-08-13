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13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Bebek ile yolculuk (2)

Hediye Ballıkaya
13 Ağustos 2022, Cumartesi
Evet, uçağınıza bindiğinizde kabın görevlilerinin kısa ilk yardım eğitimini dinleyip izledikten sonra dualar ve cevşen okumalarınızla birlikte uçuşa geçtiniz.

Kendinizi ve ailenizi Allah’a teslim ederek ona dayanarak yolculuk başladı.

Pozitif düşünceler ile başlayıp tefekkür penceresi ile bulutların üzerinde süzüle süzüle bir kuş edasıyla uçtuğunuzu hissettiğinizde gönül penceresinde bambaşka pencereler açıldı. Sanki bulutlara, güneşe gök alemine çok yakınsınız, altta kalan yorucu dünyadan çok uzaklardasınız. Dinlendirici tevekkül duygusu ile yolculuk devam ediyor. İkramlar oluyor, kitap okuyabılıyorsunuz.

Zihninize negatif düşünce ve vesvese getirmek istemiyorsunuz. Uçağım ya düşerse ya türbülans olursa? Bunlar korkutucu.

Uçaklardaki anonslarda ‘Oksijen maskenizi önce kendinize, sonra çocuğunuza takın’ diye bir cümle vardır. Bunun sebebi bilimsel açıdan güzel açıklayan cümleler vardır. Anne babalık rolü açısından bu cümleyi incelediğimizde ise size belki bencilce gelebilir ama çocuğumuzdan önce biz önemliyiz. Önemliyiz ki sağlıklı psikolojimiz olsun ki sağlıklı nesiller yetişebilsin.

Üstadımız Bediüzzaman bu konuyu nasıl ele almış? 4. meselede dediği gibi “en küçük dairede, en büyük ve ehemmiyetli ve dâimî vazife var.”

Evet bu çok doğru biricik hakikat. Kendi kalbimiz kendi ruhumuz kendi nefsımızde kendimize ait en mühim en birinci vazife var. Belki de önce kendi ruhumuzu kalbimizi karnımızı doyurmalıyız ki çocuğumuza, eşimize, çevremize enerjimiz olsun nurumuz olsun.

Biz hanımlar “kendimle başbaşa saat” adı altında günlük zaman ayırmalı, enerji toplamalı ve bol bol okumalıyız

Yolculuk başlayınca küçük kaşif bebeğiniz etrafı biraz inceledikten sonra sıkılmaya başladı. Oyuncak ve kitap temini demiştik. Yaş dönemlerini takip edip hangi oyunlar oynamasını gerektiğini yapmak ev ortamında uygundur. Yolculuk boyunca büyük oyuncaklar tercih edilebilir. Çünkü küçük oyuncaklar koltuğun altına ya da ön yolcunun koltuğuna düşebiliyor. Çocuğunuzu sevdiği alışkın olduğu oyun arkadaşını yanınıza alabilirsiniz. Ya da renkli çıkartmalar ve beyaz bir kagıt ile yolculuk boyu etkinlik yapılabilir. Yolculuk boyunca belki de en önemli şey bebeğiniz ve kendiniz için sağlıklı atıştırmalıklar. Bunlar sizi mutlu edecek ve sinirlerinizi yatıştıracaktır.

Yolculuk boyunca bebeğinizin ve kendinizin güvenlik önlemlerini alıp söylenen talimatlara uydugunuzda eminim ki güvenli yolculuklar bizi bekler. Yolculuklar güzeldir hele ki insanın kendi içine yolculuğu varsa hayat size yepyeni ufuklar açar Allah’ın izniyle.

Huzurlu ve mutlu yolculuklar dilerim.

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