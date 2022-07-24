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24 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Bebek ile yolculuk

Hediye Ballıkaya
24 Temmuz 2022, Pazar
Yolculuğa çıkmak güzeldir öncesi ve sonrası için planlı hareket edilirse. Yolculuk öncesi yapılması gereken en mühim iş valiz hazırlamak gibi görünse de bence hanımlar için en mühimmi yolculuk öncesi evimizi temizlemek ve buzdolabı temizliği yapmak. Yolculuk sonrası evimize geldiğimizde tertemiz bulmak huzur için şart.

Yolculuğa bebeğiniz için çıkıyorsanız güvenli bir yolculuk için bebeğinizin tüm ihtiyaçlarını gidermiş bir şekilde uçağa binmek çok önemli. Yolculuk boyunca bebeğinize yolculuğu keyifli hale getirmek adına oyuncak ve kitap temini sizin işinizi kolaylaştıracaktır.

Yolculuk boyunca iki durum olabilir: Bebeğiniz yolculuk boyunca uyuyabılır ya da uyanık olup vakit geçirmeniz gerekir. Biz anneleri tedirgin eden şey ise bebeğim uçak yolculuğu boyunca ağlayıp diğer yolcuları rahatsız etme düşüncesidir. Ağlayabilir bu olağan bir durum. En azami şekilde bu durumu yaşayabiliriz.

Yolculuk boyunca ise sizi rahatlatan şey ise eşinizin size olan desteği ve kalben yaptığınız dualar..

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Üç dua şüphesiz kabul edilir: Babanın duası, yolcunun duası, mazlumun duası.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 29)

Evet tefekkür dopdolu yolculuk sonrası evimize geldiğimizde ise hayat devam ediyor. Risale-i Nur okumalarımız ile günümüz bereketlenıyor elhamdülillah.

Efendimiz şöyle buyurmuş: “Biz yolculuktan dönen, tevbe eden, kulluk yapan ve Rabbimiz’e hamd eden kişileriz.” (Müslim, Hac, 425)

Elhamdülillah ala kulli hal.

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