"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Çocuklar, yaramaz değildir!

Hediye Ballıkaya
12 Haziran 2022, Pazar
Tanıdığımız bir akrabamızla kahvaltı yapmıştık.

Ve masayı topluyorduk. Sonra oğlum, üzerinde ceviz kabukları olan sunum servisini eliyle çekti ve tüm kabuklar yere döküldü. Sonra misafirimiz şu tepkiyi verdi: “Aaaa yaramazzz! Yine ne yaptın sen, gel bakayım seni içeriye götüreyim de annen  burayı temizlesin.” Kızarak değildi ama yine de sesınde tonlama farkı vardı. Sonra o an şöyle bi tepki verdim: “Oğlum Ebubekir Said, yaramaz bir çocuk değil! Sadece yaşının gereği merak ve keşif duygusu ile hareket ediyor. Ben şimdi süpürgeyi getireyim ve oğlumla birlikte burayı süpürürüm olur mu?”

Misafirimiz de “İyi peki sen bilirsin” dedi. O an beynimde şimşekler çaktı. Çocukları ve yaşının gereği fıtri olarak yaptıkları davranışları anlamayan ve yaramaz olmayan biz insanlar nasıl oluyor da onları yaramaz diye zihinlerinde kendileriyle ilgili duygu kodunu onlara veriyorduk? Gercekten yaramaz olmak nedir? Kim bulmuş üretmiş bu kelimeyi? Çocukları anlamayıp onlara negatif duygu kod ile zihinlerini ütüleyenlere ne demeli?

Çocuklar anlaşılmak istiyor, ne olursa olsun hangi davranışı yaparsa yapsın altında yatan sebebin biz ebeveynler olduğunu ve bizim ağzımızdan çıkan kelimeler olduğunu anladığımızda işte tam o noktada gelişim bizde başlıyor. Kendimizi öyle güzel ve doğru kaynaklardan beslenmeliyiz ki onları pozitif ve güzel ahlaklı yetişmesine vesile olabilelim. Bizim vazifemiz dünya ahiret dengesi noktasında dua, çaba ve bir şeyler yapma gayreti olmalı. Uzmanlara göre hergün başbaşa çocuğu ile 15 dk kaliteli zaman geçiren ebeveynler olmak bile o kadar önemliymiş ki yeter ki biz vakit geçirmek isteyelim. Üşenmeyelim, üşenecek çocuklar haline dönüşmesinler. Dönüştükleri için ellerinde telefon ile ekran bağımlısı haline geldiklerinden sanki biz anneler rahat ediyoruz değil mi? Onlar telefon ile uğraşırken bizler ev işlerimizi rahat rahat yapalım. Telefon bağımlısı haline gelmiş 3 yaşındaki oğlu olan anne ile konuştuğumda bu durumu çözmek önerisi olan birlikte oyun etkinlik yapabilirsiniz dediğimde annesi şunu söyledi: “Çocuğumla oyun oynarsam bu evin işlerini kim yapacak” dedi. Evet bu bir vazgeçilemez bir hayatın gerçeği. Biz hanımlar vaktimizin çoğu ev işleri ile geçiyor. Bu noktada zaman ve iş planlaması ile Allah’ın izniyle yapabiliriz.

Diğer bir bahane de “ben oyun oynamayı bilmem ki çocuk ile nasıl oynanır?” Evet bilmiyor olabiliriz ama öğrenmek için imkanlarımız o kadar çok ki. Her güne bir etkinlik ile çocuğumuzun gelişimine katkı sağlayalım. Dünyası, hayallerini renklendirelim. Kendilerinin neler yapabileceğini kendilerine gösterelim. Çocuklarımız bizim için çok değerli onlar bu dünyanın sevimli küçük kaşifleri. Yeterli, iyi ebeveynler olarak öncelikle onlara biz değer verelim, sahiplenelim ve gerçekten hakiki değer verelim.

Şunu da eklemek istiyorum ki doğru bilgi olmadan, doğru kaynaklardan beslenmeden anne ve babalık yapamayız. Bu günden itibaren daha gayretli ve apaydınlık günlerimize doğru ilerleyelim inşaallah.

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Orta sınıf yok oluyor"

    "GES de işe yaramadı"

    NURLU BULUŞMALAR

    "Erken seçim olmadan aday olamaz"

    "Tarım krizi kapıda"

    Gençler: Öncelik eğitim olmalı

    Sağlıkçılar: Aldatılmaya karnımız tok

    BBP’de “yağma ve talan” krizi

    10 çocuktan biri çocuk işçi

    Esad: Karşılık veririz

    İtalya'da kaybolan helikopterden kötü haber geldi

    Prens Charles'dan İngiltere'nin sığınmacı kararına tepki

    İçinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopterin enkazına rastlandı iddiası

    "Rusya, Ukrayna'da 60'ların gemisavar füzelerini kullanıyor"

    ABD Savunma Bakanı: Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki tehditleri arttı

    İngiltere'den sığınmacılarla ilgili skandal karar

    Ukrayna'nın Mariupol kenti kolera salgını riski altında

    ABD'den Suudi Arabistan'a gözdağı

    Hazine'ye yeni yük

    Finlandiya'dan Rusya sınırına tel örgü çekme kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BAĞNAZ TEPKİLERE EN İYİ CEVAP: Risale-i Nur Külliyatı kampanyasına devam
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Erdoğan’ın dili sür(ç)ttü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Tümden gelim güme gidim!
    Mehmet KARA

    Çarklar kimin için dönüyor?
    Genel

    "Orta sınıf yok oluyor"
    Risale-i Nur'dan

    Gençleri ve kadınları ifsat eden komiteler var!
    Hediye Ballıkaya

    Çocuklar, yaramaz değildir!
    Faruk ÇAKIR

    Hal ve gidiş nasıl?
    Feyzullah ERGÜN

    Abdestin tıbbî hikmetleri (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.