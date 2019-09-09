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9 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bize ne oldu?

Hüseyin GÜLTEKİN
09 Eylül 2019, Pazartesi
Öteden beri dinî değerlere mesafeli olan kesimler dün nerede iseler üç aşağı beş yukarı bu gün de aynı yerdeler.

Giyim kuşamlarından tutun, özel veya toplum hayatlarındaki yaşantılarında dün ile bu günkü yaşantıları arasında çok az bir fark var. Yani bu kesimler dün nasıl, ne tarz bir giyim kuşamı tercih ediyorlar ise hemen hemen bu gün de aynı veya benzeri bir tarzı benimsiyorlar. Örf ve adetlerinde dün ile bu gün arasında öyle belirgin bir fark yok gibi. 

Ama dindar olarak bilinen  cenahtaki dün ile bu gün arasındaki yaşantı biçimi öyle mi acaba? Dinî değerlerden kaynaklanan örf adetlerimizi, giyim kuşamlarımızı kısaca bize yakışan ve olması gereken yaşantılarımızı bu gün itibarıyla koruyabildik mi? Yoksa bu fitne ve fesat asrının fırtınalarına kapılıp, farkında olmadan kaynağını dinden alan örf adetlerimizi bir kenara koyup, ahlâkî değerlerimizi kaybedip, acımasız savrulmalara mı maruz kaldık?

Dün, dinin emrettiği ve Hz. Peygamberin (asm) tavsiye ettiği biçimdeki bol giysileriyle nümune-i imtisal olan hanımlarının yerine başlarındaki ucube örtülerle daracık sıktırmalı giysilerle farz olan tesettürü moda ve tarza dönüştüren sözde mesture, hakikatta “çıplak mestureler” olarak tanımlanan hanımların bu hallerini ehl-i din olarak yadırgamak yerinde ve doğru bir tercih olarak algıladık maalesef.

Dünün dinin tavsiye ettiği tesettürleriyle iffetli, vakarlı duruş ve tavırlarıyla nümune-i imtisal olan hanımların yerine öylesine örtüleriyle yabancı erkeklerden sakınmayan, olması gereken vakar ve ciddiyetten uzak, lâubali hal ve davranışlarıyla her ortamda boy gösteren sözde mesture hanımlar türedi günümüzde.

Aynı şekilde dünün yabancı kadınlara karşı başı önünde, onlarla mecbur olmadıkça aynı ortamda bulunmaktan çekinen, vakarlı duruş ve tavırlarıyla örnek olan hayalı ve iffetli dindar erkeklerin yerini, bu gün namahrem kadınlarla gereksiz yere bir arada bulunup, onlarla lâubalice sohbetlerde bulunmayı adet haline getiren sözde dindar muhafazakâr erkekler çoğaldı maalesef.       

Yine geçmişte tesettürün yalnız hanımlara değil; erkeklere de bakan bir yönün bulunduğu anlayışının idrakinde olan beyefendiler vardı. Bugün bunların yerini, sıkmalı kotlarla rengârenk eşofmanlarla dolaşan erkekler aldı maalesef. 

Yine eskiden uygun, sade, nezih giyim kuşamlarıyla, taranmış bakımlı saçlarıyla, mütebessim simalarıyla, kibar, samimî, candan  davranışlarıyla, selâmlaşarak musafaha eden, kucaklaşan erkeklerin yerini bu gün “paspal” dağınık giyim kuşamlarıyla, ucube saç ve sakallarıyla, sun’î alaycı tebessümleriyle arz-ı endam eden; birbirileriyle karşılaşınca kafa tokuşturan, ayrılırken de, “görüşürüz, kendine iyi bak” şeklinde vedalaşan erkekler zuhur etti. 

Sahi gidişat nereye? Bizi biz yapan örf adetlerimize ne oldu? Nerede yitirdik o herkesin gıpta ile hayranlıkla seyrettiği o güzel hasletlerimizi, o nezih hal ve davranışlarımızı? Kimler çarptı, kimler çaldı o pak temiz meziyetlerimizi, güzelliklerimizi? Hangi karanlık odaklar, hangi sefih mihraklar bizi acınacak hallere soktu? Öyle ki, düçar kaldığımız bu savrulmaların, maruz kaldığımız bu ahlâkî aşınmaların farkında bile değiliz. Dün ne olduğumuzun, bugün nerelere geldiğimizin farkına varsak, belki de kendimize geleceğiz. Sahi bize ne oldu? Ne zaman kendimize geleceğiz, aslımıza döneceğiz?..  

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