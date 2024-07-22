"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Çare yanlış yerde aranmaz

Hüseyin GÜLTEKİN
22 Temmuz 2024, Pazartesi
Hemen her alanda ülkeyi kaosa sürükleyen otoriter ucube tek adam rejiminden haklı olarak müşteki olan siyasi kadrolar ve yazar-çizerler, bütün sıkıntılara sebep olan mevcut sistemden kurtulmak için alternatif olarak her fırsatta ısrarla, yine tek adam sistemi olarak bilinen Kemalizm’den bahsediyorlar.

Onların, bunun çare olmadığını, hatta hiçbir faydasının olmadığını idrak etmelerini beklerdik. Ama bu gidişle nafile.

Adına Kemalizm denen ve “tek adam sistemi” olarak bilinen, yirmi yedi yıl boyunca hemen her alanda sebep olduğu sıkıntılar ve problemler arşivlerde dururken, yıllar sonra maalesef yine tek adam otoriter sisteminin sebep olduğu sıkıntılara ve problemlere çare olarak; malum siyasi kadroların, deyim yerinde ise iflas etmiş benzer sistemi taşıyarak meddahlığını yapmalarının bir anlamı var mı?

Yine geçmişte, Kemalizm adına parlamentoyu devreden çıkararak, bütün yetkileri tek adama vermek suretiyle demokrasiyi, adaleti, hak ve hukuku rafa kaldırarak nice mağduriyete sebep olan o hak hukuk tanımaz sistemi; çare olarak görmek mümkün mü?

Bir taraftan, hemen her alanda ülkeyi kaosa sürükleyen, günümüzdeki her keyfîliğe, suistimale açık olan otoriter tek adam sisteminden müşteki olup itirazlarda bulunacaksınız, diğer taraftan da geçmişte denenmiş ve iflas etmiş olan, şimdikinin aynısı veya benzeri olan yine bir tek adam sisteminin meddahlığını yapacaksınız. Millet size güvenir mi?

Daha da önemlisi laikliği deyim yerinde ise bir nevi dinsizlik anlayışıyla uygulamaya çalışan Kemalizm rejimiyle ülkeyi idare eden malum siyasilerin, ibadetinde-taatında olan nice samimi dindarı “gerici”, “mürteci” gibi ithamlarla damgalayıp baskı ve hakaretlerde bulunmuş bir sistemin meddahlığını yapmanın ne anlamı var? Dinî değerleri siyasetlerine alet etmeyi alışkanlık haline getiren mevcut iktidarın Kemalizm meddahlığından vazgeçilmesi millet adına faydalı olacaktır.

O kişiler; geçmişteki yanlış uygulamaların meddahlığını yapacaklarına, mazide yapılan bazı uygulamaların yanlış olduğunu itiraf ederek, bundan böyle bütün inançlara, fikirlere ve düşüncelere saygılı olacaklarını ifade etseler, hem partileri hem de ülkemiz için faydalı olacaktır.    

Bütün sıkıntıların asıl kaynağı olan denenmiş otoriter tek adam sistemlerini tekrarla denemenin herhangi bir faydası olmadığı gibi, iflas etmiş o sistemlerin habire meddahlığını yapmanın da beyhude bir çaba olduğunu malum siyasi kadroların derk etmeleri gerekir.  

Okunma Sayısı: 93
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fakirlik eğitimi de vuruyor

    6 bin 695 kişi yeniden suç işledi

    Sıcak para geldiği gibi kaçabilir

    Yüksek faize devam

    Kıbrıs için yeni girişim

    Sebze-meyve ateş pahası

    AKP’li vekiller rahatsız

    Trump: Biden hiç Başkan olmamalıydı

    İsrail, BM’ye rağmen zulme devam ediyor

    Joe Biden seçim yarışından çekildiğini ve Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı

    UNICEF bir kez daha Gazzeli çocukların dramını paylaştı

    Aliyev: Filistin Devleti kurulmalı ve Doğu Kudüs bu devletin başkenti olmalıdır

    Adana'da baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi bulundu

    Gazze'deki soykırımda can kaybı 38 bin 983 oldu

    Yemen'deki Husiler: İsrail'in Eylat kentini hedef aldık

    Kanada'da 95 bin hektarlık alana yayılan yangınlar henüz kontrol altına alınamadı

    İşgalciye destek vermeyin

    Memur ve emekli canından bezdi

    Ormancılardan tasarruf tepkisi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Fakirlik eğitimi de vuruyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aynı anda hem sel, hem yangın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Ya doğru söylemek, ya da sükût etmek lâzım - Kapanması gereken kapılar - 31
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyt manevî ve bakî saltanat kazandı
    Yeni Asya'dan Size

    Şimdi okuma ve tefekkür zamanı
    Nahit Topaloğlu

    Hüve Nüktesi ile ilgili bir nükte -2-
    Mehmet KARA

    Emeklilere adaletsizliğe devam!
    M. Said ZEKİ

    İyilikler tevzi edilir, kusurlar reislere verilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.