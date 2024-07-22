Çare yanlış yerde aranmaz

Hemen her alanda ülkeyi kaosa sürükleyen otoriter ucube tek adam rejiminden haklı olarak müşteki olan siyasi kadrolar ve yazar-çizerler, bütün sıkıntılara sebep olan mevcut sistemden kurtulmak için alternatif olarak her fırsatta ısrarla, yine tek adam sistemi olarak bilinen Kemalizm’den bahsediyorlar.

Onların, bunun çare olmadığını, hatta hiçbir faydasının olmadığını idrak etmelerini beklerdik. Ama bu gidişle nafile.

Adına Kemalizm denen ve “tek adam sistemi” olarak bilinen, yirmi yedi yıl boyunca hemen her alanda sebep olduğu sıkıntılar ve problemler arşivlerde dururken, yıllar sonra maalesef yine tek adam otoriter sisteminin sebep olduğu sıkıntılara ve problemlere çare olarak; malum siyasi kadroların, deyim yerinde ise iflas etmiş benzer sistemi taşıyarak meddahlığını yapmalarının bir anlamı var mı?

Yine geçmişte, Kemalizm adına parlamentoyu devreden çıkararak, bütün yetkileri tek adama vermek suretiyle demokrasiyi, adaleti, hak ve hukuku rafa kaldırarak nice mağduriyete sebep olan o hak hukuk tanımaz sistemi; çare olarak görmek mümkün mü?

Bir taraftan, hemen her alanda ülkeyi kaosa sürükleyen, günümüzdeki her keyfîliğe, suistimale açık olan otoriter tek adam sisteminden müşteki olup itirazlarda bulunacaksınız, diğer taraftan da geçmişte denenmiş ve iflas etmiş olan, şimdikinin aynısı veya benzeri olan yine bir tek adam sisteminin meddahlığını yapacaksınız. Millet size güvenir mi?

Daha da önemlisi laikliği deyim yerinde ise bir nevi dinsizlik anlayışıyla uygulamaya çalışan Kemalizm rejimiyle ülkeyi idare eden malum siyasilerin, ibadetinde-taatında olan nice samimi dindarı “gerici”, “mürteci” gibi ithamlarla damgalayıp baskı ve hakaretlerde bulunmuş bir sistemin meddahlığını yapmanın ne anlamı var? Dinî değerleri siyasetlerine alet etmeyi alışkanlık haline getiren mevcut iktidarın Kemalizm meddahlığından vazgeçilmesi millet adına faydalı olacaktır.

O kişiler; geçmişteki yanlış uygulamaların meddahlığını yapacaklarına, mazide yapılan bazı uygulamaların yanlış olduğunu itiraf ederek, bundan böyle bütün inançlara, fikirlere ve düşüncelere saygılı olacaklarını ifade etseler, hem partileri hem de ülkemiz için faydalı olacaktır.

Bütün sıkıntıların asıl kaynağı olan denenmiş otoriter tek adam sistemlerini tekrarla denemenin herhangi bir faydası olmadığı gibi, iflas etmiş o sistemlerin habire meddahlığını yapmanın da beyhude bir çaba olduğunu malum siyasi kadroların derk etmeleri gerekir.