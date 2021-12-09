"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Artık hizmet zamanı…

Hüseyin Kıymık
09 Aralık 2021, Perşembe
HAYATIN İÇİNDEN (7)

Rabbim madem bana lütfuyla bu eserleri okuyarak tanımayı ihsan eyledi, o zaman benim de en yakın arkadaşlarımdan başlayarak Nûrlar’ı tanımalarına vesile olmaya çalışmam gerekir ki bir nebze olsun şükrünü eda etmiş olayım…

Mimar Sinan caddesinde bulunan Çelik apartman isimli bir binaya taşındık…

Dört kişi kalıyoruz, kardeşlerimiz çok aktif… Benim eski çirkin hallerimden Nurlar’ın vasıtasıyla uzaklaşmam okulda çok müsbet bir tesir meydana getirdi… 

Artık gece namazlarına bile kalkabilen ve çoğu zaman oruçlu olan ve okulunu da aksatmayan birisiyim..

Münip Hoca daima bizimle… Artan şevk ve enerjisi, bitmeyen azmi ve fedakârlığıyla hizmette… Kâh ders yapmakta, kâh yemek yapmakta ve kâh temizlik işleriyle meşgul olmakta… Sık sık ziyafetler ve ikramlarla yeni yeni kişilere ulaşmaya çalışıyoruz…

Okuldan bazı arkadaşları derslere dâvet ediyoruz… Dikkatleri Nurlar’a çekmek için Risale-i Nurlar’da geçen soruları sık sık arkadaşların dikkatlerine sunuyoruz…

“Merak ediyorsan sohbetimize buyurun” diyoruz… Özellikle İmam-Hatip okulundan ve bilhassa yatılı kısmından pek çok öğrenciler gelmekte…

Yusuflar, Aliler, Mustafa’lar, Osmanlar, Ahmet’ler ve daha niceleri… Çok feyizli, heyecanlı ve hareketli dersler oluyor… Sohbetlere çoğu zaman sorulan bir sorunun cevabıyla başlanıyor ve herkes çok dikkatli dinliyor…

O dönem okulun birincisi, ikincisi ve üçüncüsü hep bizim kardeşlerimizden olmuştu… Eserleri tanıyanların pek çokları bugün elhamdulillah hizmette aktif olarak devam etmekteler… Burada eksik bırakacağım için pek çoğunun isimlerini zikretmiyorum..

Derse gelenlerin çoğunluğu imam-hatip okulundan… Sorulan soruların büyük bir kısmı siyasî ve içtimaî… O zamanlar Emirdağ Lâhikası-2’yi hiç okumadım, “Beyanat ve Tenvirler”in varlığından haberim olmadığı gibi eski dönem eserlerini de duymadım… Üstad, içtimaî ve siyasî konularla ilgili hiçbir şey söylememiş mi? Bende merak etmeye başladım…

Münip Hoca; nev’î şahsına münhasır biri… Sanki tek başına bir gurup… Pek çok kimseyle anlaşamamış… Bazı guruplara gitmiş gelmiş… Hatta 1974’de bizi de onların başka bir ildeki dershanelerine göndermişti… Değişik anlayışlarla hareket edenlerle zaman zaman teması olmuş olsa da hiçbiriyle uyum sağlayamamış…

1975 Temmuz’da bir gurup öğrenci arkadaşla birlikte Anadolu’ya geziye çıkıyor ve dershaneleri dolaşıyoruz. Nur cemaatının Yeni Asya Gazetesi’ni okuduğunu ve Üstadın içtimaî ve siyasî görüşlerinin olduğunu kısmen görmeye başlıyoruz…

Bu durum ise bizde sorgulamanın kapısını açtı. Gerçekten Üstadın gazetelere bakışı ne idi? Siyasî ve içtimaî görüşleri var mıydı? Münip Hoca Yeni Asya okuyucularına mesafeli. Ama cemaat ve abiler Yeni Asya okuyor…

(Devam edecek…)

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuktan uzaklaştıkça fakirleşiyoruz

    Kurdaki yükseliş bahane, zamlar şahane

    Kim bu stokçular?

    Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda

    16 yıllık Merkel dönemi sona erdi: Almanya’nın yeni Başbakanı Scholz oldu

    ABD'nin kuzeybatısında 24 saatte 40'tan fazla deprem

    BioNTech/Pfizer: Hatırlatıcı doz Omicron varyantına karşı koruyor

    Türkiye'de son 24 saatte 192 kişi vefat etti

    Kiralar yüzde 65 arttı

    Instagram şikayetleri yüzde 224 arttı

    Cerrahpaşa’da bir gecede 4 saldırı

    Avustralya, Olimpiyat Oyunları'nı boykot edecek

    Almanya'da Olaf Scholz dönemi

    Mozambik'te 2 milyona yakın kişi gıda kriziyle karşı karşıya

    Riyad: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli yanlış kişi

    DSÖ'den 'aşı zorunluluğu' açıklaması

    ABD'de 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısı onaylandı

    İsrail, utanç duvarını tamamladı

    Beşiktaş, Borussia Dortmund'a farklı yenildi

    2 saatlik dikat çeken görüşme: Biden'dan Putin'e 'güçlü ekonomik yaptırım' uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi ve asayişin manevî muhafızlarıyız
    Ahmet BATTAL

    DDD=Darbeden dokunulmazlık devşirmek
    Faruk ÇAKIR

    Zarara bile bile...
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden kâinat 6 günde yaratılmış?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarihini bilmeyen, geleceğini inşâ edemez
    Cevher İLHAN

    Meclis’in “bütçe hakkı”nın gasbı
    Mikail YAPRAK

    Sosyal ve siyasî deprem
    Süleyman KÖSMENE

    Bornova’da bir eviniz var!
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmede farkındalık (10)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.