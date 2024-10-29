"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Türkiye’ye barış sizinle gelmez…

İbrahim Aktaşcı
29 Ekim 2024, Salı
Vaktiyle, memleketin birinde, farenin biri bir kile Felemenk peynirinin içine girer ve başlar yemeye.

Biraz sonra arkadaşları gelir ve “yukarı mahallenin fareleri bölgemizi ihlal etti, konteynırdaki yiyeceklerimizi götürüyorlar” diyerek onu kavgaya çağırırlar.

Fare, hiç istifini bozmaz ve peynirin içinden şöyle seslenir: “Arkadaşlar, ben kavgaya gelmiyorum. Artık barıştan yanayım…”

Bugünkü köşe yazımız, lafla peynir gemisi yürütmek isteyenler hakkında olacak.

Türkiye gündemine yetişmek çok zor doğrusu. Yenidoğan çetesi, Polat’ların tahliyesi, vergi isimli haraçlar, Köfteci Yusuf, bavulunda 60 kilo kaçak altın ile havalimanı VIP geçişini kullanırken yakalandığı iddia edilen AKP eski Milletvekili Fatih Metin’in eski danışmanı Yunus Emre Morkoç ve daha niceleri.

Ne hikmetse her skandalın ucu siyasilere dayanıyor ve sonunda üstü bir şekilde kapatılıyor. Türk halkı, basına yansımış bir skandalı, patlayan daha büyük yeni bir skandalla unutuveriyor.

Saydıklarımızı bir kenara bırakıp, turpun büyüğüne gelelim. 

Malumunuz; Devlet Bahçeli, Öcalan’a seslendi ve özetle şunları söyledi: “Gelsin, Meclis’te konuşsun, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Gereğini yaparsa, umut hakkından faydalanması için ilgili yasal düzenlemeler de yapılsın.”

Doğrusu bizim hiç şaşırmadığımız, büyük bir kesimin ise “Bahçeli’den bunları duymayı hayatta beklemezdim” dediği bu sözler, bir anda ülkenin gündemine oturdu. 

Pekâlâ; seçimlerden önce, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Kandildekilerle berabermiş gibi gösteren montajlı bir videoyu miting meydanlarında izleten ve muhaliflerine terörist yaftası vuran Erdoğan ve ortağı, gerçekten barış istiyor mu? Barış gerçekten sağlanabilir mi?

“O çıksın, bu girsin, biri konuşsun, diğeri sussun” tartışmaları bir yana, bizler barışın gelmesini sahiden isteriz. Güneydoğu problemini çözmüş bir Türkiye’nin, bölgenin daha güçlü bir aktörü ve AB’ye daha ciddi aday olacağı kesin. Bu, mü’minlerin en esaslı hedefi olan İttihad-ı İslam’ın da en önemli ön şartı. 

Ancak şunu kabul edelim ki Türkiye’ye barış bu iktidarla gelmez. Altı ayda bir düşman değiştiren bu iktidarın dostluğuna hiç güvenilir mi?

Barış sağlandı diyelim. Barışın süreceğinin garantörü kim olacak? Yürüyen tek adam rejimi mi yoksa yürümeyen hukuk devleti mi? 

Her affın içinde olduğu gibi bu affın içinde de bir intikam gelip gidiyor mu?

Ve son soru: İktidar barışı kimin için istiyor, barışı isterken ihlaslı mı? 

Diğer soruların cevabını size bırakıp, son soruya cevap verelim:

Aklıselim, bu iktidarın, barışı halklar için istediğine de inanmıyor. Erdoğan ve Bahçeli, iktidarlarını sürdürecek yeni bir sistem arayışı için beyaz bayrak uzatıyorlar gibi. 

Madalyonun öteki yüzüne bakacak olursak orada da durum pek farklı değil. Anadili Kürtçe olanların haklarını savunmak iddiasıyla yola çıkan DEM Partililer “önderimiz” dedikleri Öcalan’ın “hapisten tabutla çıkmasını engellemek” için barışa evet diyorlar.

Yani bu tabloda barış en çok liderlerin şahsen işine yarıyor. Yani Türkiye’ye barış, bu iktidar ve bu muhalefet ile gelmez. 

Gelse de o barıştan hayır gelmez…

Okunma Sayısı: 368
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Denizli'deki yangın beş gündür devam ediyor

    Esir takası müzakereleri için görüşmeler sürüyor

    Sistem çeteleri besliyor

    Derbide 3 puan Galatasaray'ın oldu

    İsrail, 3 haftada Gazze'nin kuzeyinde 1000 Filistinliyi daha öldürdü

    Filipinler'deki Trami Tropik Fırtınası sebebiyle 97 kişi öldü

    Irak, İsrail'i BM'ye şikayet etti

    Gazze'nin güneyinde de un ve ekmek krizi derinleşiyor: 'Böcek ve kurtlarla dolu unları almak zorunda kalıyoruz'

    Lübnan'daki İsrail katliamı da artarak devam ediyor!

    Mersin - Mezitli'de evde yangın çıktı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    Bediüzzaman mevlidi okutuldu

    Cezair Atik dualarla

    Avukatı ziyaret etti

    Gündem sürekli değiştirilirken vatandaşın cebi boş kaldı

    Gazze susuz ve gıdasız

    Özel güvenlik şirketleri tartışılıyor

    Elektriğe gizli zam

    ‘Umut hakkı’ tartışması

    Sessizlik ne zamana kadar sürecek?

    En Çok Okunanlar

    Mikail YAPRAK

    “Bu bayramda bu bayrağı takmak hakkımdır!”
    Osman ZENGİN

    Türkiye Cumhuriyeti mi, Atatürk Cumhuriyeti mi?
    İbrahim Aktaşcı

    Türkiye’ye barış sizinle gelmez…
    Ali FERŞADOĞLU

    Mehdînin sihirli değnekleri
    Cevher İLHAN

    Demokratik siyaset yerine terör örgütü!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Denizli'deki yangın beş gündür devam ediyor
    Faruk ÇAKIR

    Eyüp Sultan’daki mevlid
    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlı’nın son, Türkiye’nin ilk meclisi - 2
    M. Fahri UTKAN

    Konuşma adabı nasıl olmalı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.