"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

AB projesi taraftarları ve muhalifleri

İbrahim ERSOYLU
13 Eylül 2024, Cuma
Avrupa Birliği (AB ) demokrasi, hukuk, hürriyet ve refah organizasyonudur.

Şartlarını yerine getirerek bu organizasyona dahil olan devletler, demokrasi ve refahta dünya sıralamasının en önünde yer almışlardır. Türkiye bu organizasyona daha önce üyelik müracaatı yapmış olsa da, müracaatı ancak 2004’te kabul edilmiş ve 2005’te üyelik için müzakere sürecine girmiştir.

Türkiye’nin AB’ye, AB ülkelerinin Türkiye’ye muhtaç olduğu bir hakikattir. Ancak her iki tarafta, bu sürece taraftar olanlar kadar, onu sabote etmeye çalışanlar unsurlar vardır. Türkiye, AB’nin yardımı olmadan kendi dinamikleriyle içine sokulduğu Kemalist kıskaçtan arınarak, hürriyetçi demokrasiye geçmesi çok zordur. Avrupa ülkelerinin de, İslâm âlemine ve onların geniş pazarına Türkiye köprüsü olmadan ulaşmaları pek kolay değildir.

AB’Yİ İSTEYENLER VE İSTEMEYENLER

Avrupa’da Türkiye’nin, dinsizlik ve ahlâksızlık projelerini uygulayabilecekleri demokrasi, adalet ve hürriyetlerin olmadığı kaos içinde çırpınan, geri kalmış fakir bir ülke olmasını isteyen ikinci Avrupa yanlıları vardır.

Rusya, Çin, Orta Doğu’daki tek adam rejimleri, demokratik bir idare yerine, menfaatleri için tek adam rejimiyle her şeye tek başına karar vererek Türkiye’yi temsil eden bir lidere muhatap olmak isterler.

Dahilde Türkiye’nin bir an evvel AB’ye girmesini, girmese dahi onun standartlarına yükselmesini isteyen kesimler; Ahrar/Demokratlar ile Sosyal Demokratlardır.

AB’yi zinhar istemeyen ve sürecini sabote edenlerin başında, devletin derin katmanlarında yuvalanmış, ülke siyasetinin belirlenmesinde ağırlıkları olan Kemalistlerdir. Bunlar, AB üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda, ideolojilerinin iflâs edeceğini, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle devlet idaresinde haksız olarak sahip oldukları ağırlıklarının yok olacağını çok iyi bilmektedirler.

AB projesini reddeden diğer bir kesim; demokrasinin küfür rejimi olduğunu iddia eden dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan bazı dinî gruplardır. Bunlara göre proje gerçekleşirse ülkemizde din elden gidecek, Müslüman kimliğimiz kaybolacaktır. Bu endişe yersizdir. Zira Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Avrupa’nın olumsuz âdetleri ülkemize kanun ve güvenlik görevlileri yoluyla cebren dayatılmıştır.

Diğer bir grup Türkçüler ile Kürtçülerdir. Bunlara göre bu iş olursa, Türkiye demokratikleşecek, devlet bütün ırk mensuplarına eşit bir mesafede duracak onlara ırkçılık yapacak istismar alanı kalmayacaktır.

İKİ AVRUPA GERÇEĞİ

Üstad Bediüzzaman, iki Avrupa cereyanı bulun-duğunu beyan etmektedir. Onlardan biri; hakikî Hıristiyanlık dininden aldığı feyz ile fen, sanat, teknoloji ve demokratik değerlerle insanlığa hizmet eden birinci Avrupa cereyanı, diğeri tabiat felsefesinden beslenen, insanları dinsizlik ve ahlâksızlığa sevk eden ikinci Avrupa cereyanıdır. Kendisinin birinciye değil, ikincisine karşı olduğunu ifade etmiştir. (Lem’alar, 2017, s. 208., vd.)

Birinci Avrupa cereyanı mensupları, 1950’de tek parti istibdadından kurtulup demokrasiye geçmemize yardım etmişlerdi. Allahualem 2000’lerin başında AB’deki bu cereyan mensuplarının desteği olmasaydı, mevcut AKP iktidarı, Kemalist yargı ve askerî vesayet çemberini kırmaları ve iktidarda kalmaları mümkün olmayacaktı.

Son söz: AKP iktidarı, Birliğin istediği ve bizim menfaatimize olan reformları gerçekleştirme yerine, hamasî meydan okuyuşlarla AB sürecinden vaz geçip, Ankara Kriterleri’yle yola devam edebileceklerini ilân etmeleri, onların ve ülkenin hayrına değildir.

Ankara Kriterleri demek; demokrasiden, hukuktan ve hürriyetlerden vaz geçip, ülkeyi maddî manevî yönden geri bırakan Kemalizm’e esir olup, mutsuz, huzursuz çatışma içinde fakir bir hayat yaşamaya devam etmek demektir.

Okunma Sayısı: 304
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'den İsrail'e askeri yardımlar bütün tepkilere rağmen devam ediyor

    İdare Mahkemesi LGS sınavındaki bir soruyu iptal etti

    Beyaz Saray: Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı

    Filistin bayrağını ateş ederek indirmeye çalıştılar!

    Sisi: Gazze’de ateşkes için İsrail’e baskı yapın

    Azgın siyonistler ABD ve Kanada'daki kuruluşlarca fonlanıyor

    Hesap verme sırası bize de gelecek

    Mescid-i Aksa baskınları rekora gidiyor

    İsrail aynı okulu 5. kez vurdu

    Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı Patrik Kirill: Müslümanlarla kardeşiz

    Eğitimden tasarruf olmaz

    Aile hekimlerinin iş yükü artıyor

    Şimdi birlik beraberlik zamanı

    Uyuşturucu kullanımı deprem illerinde de arttı

    12 Eylül düzenini devam ettirenler de hesap verecek

    Yeşil alanlar satışta

    Amerikalı Senatör Sanders: İsrail'e mali yardımlar durdurulsun

    Vietnam'daki tayfun afetinde ölü sayısı 197'ye yükseldi

    MSB: ABD ile GKRY arasındaki anlaşmayı şiddetle kınıyoruz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Eylül ve terör
    Genel

    Hesap verme sırası bize de gelecek
    Süleyman KÖSMENE

    Neden otuz üçer defa tesbih çekeriz?
    Risale-i Nur'dan

    Dünya ve ahiret saadeti tevekkülde
    Ahmet BATTAL

    Gitti Sisi kaldı sosyolojisi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Sivil dikta”ya “meşruiyet kılıfı”
    Rüstem GARZANLI

    Bedduadan sakınmalıyız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dayanılmaz sıkıntılara karşı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.