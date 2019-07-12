CHP, Demokrasi ve Kemalizm

Cumhuriyet Halk Partisi, yakın geçmişte ve günümüzde yapılan seçimlerde seçmen kitlesinin % 30’unun tasvibini alan, Türkiye siyaset denkleminde önemli bir yeri olan ve hâlihazırda ana muhalefet vazifesini yürüten bir partidir.

CHP bu ülkenin bir gerçeğidir. Onu yok kabul etmek veya onu dışlamakla bir yere varılamaz.

İçinde bulunduğumuz 21. Asırda demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, insan hak ve hürriyetleri yükselen değerlerdir. Dünyada ve ülkemizde insanlar, sosyal ve siyasî kurumlar bu değerler istikametinde değişim yaşamaktadır.

CHP de, yaşanan bu değişimin dışında kalamaz. Nitekim eski CHP antidemokratik baskıcı uygulamalara ses çıkarmazken, dine irtica, dindarlara mürteci gözü ile bakıp manevî değerlere saldırgan bir yaklaşım sergilerken şimdiki ise, –içinde marjinal kalan bir grup dışında– demokrasiyi, adaleti, insan hakları ve hürriyetlerini savunan, manevî değerlerle barışık olumlu bir yaklaşım göstermektedir.

CHP, Ahrar/Demokrat güçlerle millet ittifakına benzer ittifaklar kurarak, Türkiye’nin istibdattan kurtulup demokratikleşmesine katkı sağlayabilir. Nitekim sağlamaya çalışmaktadır.

HEM DEMOKRASİYİ, HEM DE KEMALİZMİ SAVUNMAK ÇELİŞKİDİR

Ancak günümüzün CHP’sinin, hem demokrasiyi, hem de Kemalizm’i aynı anda savunmak gibi bir çelişkisi vardır. Demokrasi ile Kemalizm’in bir arada olması işin tabiatına aykırıdır. Zira birisinin bulunduğu yerde diğeri barınamaz.

Demokrasi; insan hak ve hürriyetlerini, din ve vicdan hürriyetini, adaleti, hukuk üstünlüğünü, çoğulculuğu, kanun hâkimiyetini, istişareyi (meclisi), yasama, yargı ve yürütmenin bağımsızlığını demokratik bir yönetimin şartı olarak kabul eder.

Kemalizm ise, içinde demokrasi, insan hak ve hürriyetlerinin olmadığı, manevîyattan soyutlanmış, maddeci bir yapıya bina edilen tek kişinin görüşlerini kanun, tüzük ve yönetmenliklerle topluma zorla dayatan bir rejimdir. Ne yazık ki ülkemizde devlet sistemi, demokratikleşmediği için hâlâ bu rejimle işlemeye devam etmektedir.

Günümüzde CHP, demokrasi ile Kemalizm arasında bir seçim yapmak durumundadır. İki zıt kutbu bir arada tutmak gibi ikisine birden sahiplenmek pek inandırıcı olmamaktadır.

Geçmiş dönemlerde CHP adına yapılan antidemokratik uygulamaların faturası ona kesildiğinden, halkın çoğunluğu bu partiyi iktidara taşıması mevcut şartlarda zor gözükmektedir.

Son söz: Demokrat, medeni ülkelerdeki sosyal demokrat partiler gibi CHP’nin de, “izm”lerden arınarak gerçek demokrat bir anlayış ve yapıya kavuşması hem onun hem Türkiye’nin menfaatinedir.

Zira Türkiye’nin istibdattan ve müstebit yönetimlerden kurtulup düzlüğe çıkması; birinci sınıf bir demokrasinin ülkede tesisine bağlıdır.

Demokrat bir CHP buna katkı sağlayabilir.