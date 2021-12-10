Gazete ve hizmet

Fikir ve düşüncelerin kamuoyuna tanıtılıp benimsetilmesinde medyanın önemli fonksiyonu malûmdur.

Günümüzde Tv’ler, Facebook, Twitter gibi internet araçları her ne kadar öne geçtiyse de gazete, kitleleri etkilemedeki önemini sürdürmektedir. İktidarın, propaganda için milyonlarca para harcayarak ‘havuz medyası’ oluşturması bunu ispat etmektedir.

İman ve Kur’ân hizmeti yapan Risale-i Nur cereyanının bir medya ayağının olması önemli bir ihtiyaçtır. Günümüzde bu ihtiyacın Yeni Asya Gazetesi tarafından karşılandığı bir gerçektir.

ÜSTAD GAZETELERİ DÂVÂSINA HİZMET ETTİRMİŞTİR

Üstad Bediüzzaman’ın, yeni Said dönemi; basına Kemalist rejimin meddahlık vazifesi verildiği tek partili istibdat yönetim dönemi hariç, yaşadığı Eski Said ve Üçüncü Said hayat devrelerinde gazetelerle ilgilendiği bilinmektedir. O, fikir ve düşüncelerini Meşrûtiyet döneminde devrin öne çıkan büyük gazetelerinde makaleler yazarak neşrettiğini eserlerinden (Eski Said Eserleri) bilmekteyiz.

O, 1950’de çok partili Demokratik döneme girilmesinden 1960’ta vefatına kadar geçen süreçte basına bigâne kalmamış, dönemin öne çıkan gazetelerini talebesi Zübeyir Gündüzalp’e aldırarak kendisine okumasını istemiş, oralarda çıkan müsbet haber ve makalelerin bir kısmını Külliyata dâhil etmiştir. (Tarihçe-i Hayat, Tahliller) Hayırlı yayın yapan gazete ve dergileri takdir ve tebrik etmiş, Risale-i Nur’un aleyhine yayın yapan mevkutelere cevaplar yazıp göndermiştir.

YENİ ASYA’YI AĞABEYLER KURMUŞLARDIR

Üstadın vefatından sonra başta Zübeyir Ağabey olmak üzere Nur Talebeleri, basındaki boşluğu dolduracak bir gazete çıkarma arayışlarına girmişler, biri kapatılınca diğerinin başladığı haftalık Zülfikar, Uhuvvet ve İttihad Gazetelerini yayınlamışlardır.

Haftalık gazete, ihtiyaca tam cevap veremeyince, Zübeyir Ağabey’in öncülüğünde Ağabeyler, istişare neticesinde “Yeni Asya” adıyla yeni günlük bir gazete yayınlanmasına karar vermişlerdir.

21 Şubat 1970’te günlük olarak yayın hayatına başlayan Yeni Asya için Zübeyir Ağabey, “Bu gazete bizim için adeta günlük bir lâhika mektubudur. Sadece Risale-i Nur’un İmanî meselelerini okumak birlik ve beraberliğimizi yeteri kadar temin edemez. Üstadın siyasî ve sosyal olaylar ve yaşayış noktasındaki görüşlerinde, ölçülerinde de birleşmedikçe; onları Üstadın anladığı şekilde anlamadıkça birlik ve beraberliğimiz tam olmaz. Bunu da sağlayacak günlük gazetedir” (M. Kutlular, İşte Hayatım, s. 103) demiştir. O zamandan bu yana yaklaşık 50 yıldan beri gazete, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak yayın hayatını sürdürmektedir.

GAZETE MÜSBET YAYINIYLA MANEVÎ CİHAD İFÂ ETMEKTEDİR

Gazete, müsbet yayın çizgisi, makale ve haberleriyle bizim ulaşamadığımız kamuoyuna; kişi ve makamlara Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nurlar’ı tanıtmakla aslında doğru İslâm’ı ve İslâm’a lâyık doğruluğu tebliğ etmiş olmaktadır, onlara yöneltilen haksız hücumları püskürtmektedir.

O, idarecileri iyi icraatlarında tebrik, hatalı icraatlarında ikaz etmekte, makale ve araştırma yazılarıyla Risale-i Nur hakikatlerinin şerh ve izahını yapmakta, daire içinde doğum, vefat, şevke medar hizmet haberlerini yayınlamakla Nur Talebelerinin iletişimlerini sağlayan muhabere vazifesi görmektedir.

O, kıt imkânlarla ağır şartlarda yaptığı bu çok mühim yayınla büyük manevî bir cihad ifa etmiş olmaktadır. İnşallah onun idarecileri, yazarları, çalışanları ve okuyucuların hepsi, bu cihadın neticesinde hâsıl olan büyük sevaba ortak olmuş olmaktadır.

KRİZ ORTAMINDA GAZETEYE DESTEK VERMEK

Ülkemizin yaşamakta olduğu ağır ekonomik kriz, diğer basın organlarını etkilediği gibi Yeni Asya’yı da etkilemektedir. Ancak gazetenin daha canlı ayakta durması, sesinin daha gür çıkması için fedakâr okuyucularının biraz daha desteği gerekmektedir.

Gazetenin fiyatı bir çay bedeli mesabesindedir. Günde iki arkadaşımıza birer çay ikram ettiğimizi farz ederek bir tane alan, imkânlarını zorlayarak iki tane almalıdır. Kaldı ki ona verilen para Allah yolunda verilen sadâka-i makbule hükmündedir. Peygamber Efendimiz (asm), sadâkanın belâyı defedeceğini bildirmektedir. (Heysemî, Mecmeu’z Zevaid, 3/63) Allah yolunda yapılan harcamaların onlarca misliyle bereket suretinde başka bir şekilde ödeneceği Kur’ân’da geçmektedir. (Enfal, 60)

Elhasıl: Ekonomik krizin ağır şartlarında dâvâmızın gazetesine daha güçlü maddî bir destekle yardıma koşmak her fedakâr Nur Talebesi üzerinde bir vazifedir. Cenâb-ı Hak yardımcımız olsun.