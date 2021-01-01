İman hizmeti ve tesanüt

Nur Talebeleri, sağlıklı ve başarılı bir iman hizmeti ifa edebilmeleri için, aralarında ihlâstan sonra, kuvvetli bir dayanışmayı ve tesanüdü tesis ve tahkim etmeleri lâzımdır. Tesanüt yoksa veya bozulmuş ise orada tesirli ve iyi hizmet yapılamaz.

<p>&Uuml;stadımız Bedi&uuml;zzaman, mektuplarında Nur Talebelerinin, fitne ve fesat tuzaklarına karşı teyakkuzda olmalarının, uhuvvet ve tesan&uuml;tlerini azam&icirc; derecede muhafaza etmelerinin l&uuml;zumunu ifade etmiştir. 1</p> <p>Zira Nur Talebeleri, Risale-i Nur yoluyla insanların imanlarını kurtarma ve muhafaza gibi, m&uuml;k&acirc;fatı Allah&rsquo;ın rızası ve ebed&icirc; saadet olan b&uuml;y&uuml;k bir hizmeti ifa etmektedirler.</p> <p>Onlar bu &ouml;nemli hizmeti yaparken, insanlar arasında dinsizliği ve ahl&acirc;ksızlığı yaymaya &ccedil;alışan ilhad/dinsizlik komiteleri ve şer odakları ş&uuml;phesiz boş durmayacaklardır. Hedeflerine ulaşmada kendilerine en b&uuml;y&uuml;k engel g&ouml;rd&uuml;kleri Nur Talebelerini rahat bırakmayacaklardır.</p> <p>Nitekim o komitelerin, hi&ccedil;bir d&ouml;nemde onları rahat bırakmadıklarını g&ouml;rmekteyiz; tek partili istibdat d&ouml;neminde hizmetlerine engel olmak i&ccedil;in, devletin adliye ve inzibat g&uuml;&ccedil;lerini iğfal ederek onlara musallat etmişlerdir. Onlara hapis, s&uuml;rg&uuml;n, tecrit, zehirleme gibi d&uuml;nyada emsali bulunmayan enva&icirc; &ccedil;eşit zulm&uuml; reva g&ouml;rm&uuml;şlerdir.</p> <p>Ancak onlar, yollarına kurulan fitne ve fesat tuzaklarını boşa &ccedil;ıkararak, uhuvvet ve tesan&uuml;tlerini g&uuml;&ccedil;l&uuml; tutarak başarılı iman hizmeti yapmışlardır.&nbsp;</p> <p>G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde benzer dehşetli oyunlar oynandığı anlaşılmaktadır. Nur Talebelerinin, &ouml;zellikle Yeni Asya Camiası arasına nifak sokarak onları ayrıştırma, d&uuml;şmanlık tohumları ekme, sonra birbirlerine tokuşturarak enerjilerini t&uuml;ketip hizmetlerini akamete uğratmak planı işletilmek istenmektedir.</p> <p>Nur Talebeleri bu plana karşı, &Uuml;stad ve saff-ı evvel ağabeylerin yaptıkları gibi demir gibi sarsılmayarak, uhuvvet ve tesan&uuml;tlerini ne pahasına olursa olsun muhafaza ederek tuzakları etkisiz hale getirmeleri gerekmektedir. 2</p> <p>Bunun yolu: Her bir Nur Talebesinin, İhl&acirc;s ve Uhuvvet Risalelerindeki d&uuml;sturları &ouml;z&uuml;mseyerek hayata tatbik etmesi, enaniyetini şahs-ı manev&icirc;nin havuzunda eritmesi, haklı da olsa kardeşlerini tenkit etmemesi, 3 medarı niza bir mesele varsa istişare zemininde &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesine &ccedil;alışması, uhuvvet ve tesan&uuml;d&uuml; bozacak s&ouml;z ve hareketlerden yılandan, akrepten ka&ccedil;ar gibi ka&ccedil;masıdır.</p> <p>Nur Talebesi uyanık olmalıdır. H&uuml;cum eden dehşetli yılanlar gibi zındıkların h&uuml;cumuna arka &ccedil;evirip, kardeşlerinin sinek mesabesinde olan k&uuml;&ccedil;&uuml;k hatalarıyla uğraşmaması l&acirc;zımdır.</p> <p>Elhasıl: Nur Talebelerinin tesan&uuml;t ve ittihadı sadece kendileri i&ccedil;in değil, T&uuml;rkiye&rsquo;deki ehl-i İman, hatta b&uuml;t&uuml;n M&uuml;sl&uuml;manlar i&ccedil;in l&acirc;zımdır. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; onların zındıka ve dinsizliğe karşı imanlarının ve kuvve-i maneviyelerinin muhafazası bu ittihad ve tesan&uuml;de bağlıdır. 4</p> <p><strong>Dipnotlar:</strong></p> <p>1- Şu&acirc;lar,YAN, 2010, s. 506.&nbsp;</p> <p>2- A.g.e. 777.&nbsp;</p> <p>3- Kastamonu L.YAN, 2011, s. 319.&nbsp;</p> <p>4- Şu&acirc;lar, YAN, 2010, s. 507.</p>

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