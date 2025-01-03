"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

Suriyeli sığınmacıların hâli ne olacak?

İbrahim ERSOYLU
03 Ocak 2025, Cuma
Küresel fesat şebekelerinin kışkırtmalarıyla yakılan Arap Baharı fitne ateşi, 2011 yılında Suriye’ye sıçradı. Küresel güçler tarafından kurulan ve silâhlandırılan DAİŞ, PYD gibi örgütler birbiriyle ve rejimle tokuşturuldu.

Gelinen noktada çatışmalarda bir milyon Suriyeli öldü, yüz binlercesi sakat kaldı. Ülkeleri de harabe hâline geldi. Suriye’nin, elli yılda eski hâline gelemeyeceği tahmin edilmektedir.

Bombardımanlardan kaçan Suriyelilerin bir bölümü, kitleler hâlinde Türkiye sınırına geldiler ve yetkililerin sınır kapılarını açmasıyla ülkemize giriş yaptılar. Bunlar önceden hazırlanan kamplarda bir süre tutuldu, sonra düzensiz, plansız bir şekilde değişik şehirlere dağılmalarına müsaade edildi.

İşin başında yapılması gerekli olanı:

Türkiye’nin, onları sınırlardaki kamplarda tutmaya devam ederek uluslararası camiayı harekete geçirerek rejimle muhaliflerin anlaşması için iyi bir diplomasi yürütmekle savaşı durdurmaya çalışmasıydı. Sonra bunların evlerine geri gönderilmesinin sağlanması idi. Türkiye’yi idare edenlerin öngörüleri, Suriye’de menfaatleri olan Rusya ve İran’ın oradaki rejimin kolay kolay yıkılmasına müsaade etmeyeceklerini görmeye yetmedi. ABD’nin dolduruşuna gelerek rejimin Tunus’taki gibi çabuk yıkılması planına destek verdiler.

13 sene süren çatışmalardan sonra Rusya ve İran’ın desteklerini çekmesiyle Esad rejimi zayıfladı ve Suriye Başşehri Dimaşk’ı (Şam’ı) kuşatan HTŞ (Şam Bölgesini Özgürleştirme Heyeti) örgütüne mukavemet etmeyerek yönetimi devretti. Esad ailesiyle Rusya kaçtı.

Daha önce küresel güçler ve Türkiye tarafından terör örgütü ilan edilmiş olan HTŞ örgütü, ülke yönetimini eline almış görünüyor. Ülkenin değişik bölgelerini ellerinde bulunduran çok sayıda silahlı örgüt, silahlarını HTŞ’ye teslim etmeden ve seslerini çıkarmadan bekliyorlar. Bunların ne yapacakları bilinmiyor. Görünüşte ülkeye sakin, ancak belirsiz bir hava hâkim durumunda.

Çatışmalar başlamadan önce Suriye, bizim 1950 öncesindeki tek adam yönetimine benzer bir rejimin demir yumruğu ile idare edilen bir ülke idi. Halkın çoğunluğu adaletten, hak ve hürriyetlerinden, medeniyetten mahrum, sefil bir hayat yaşamaktaydı.

Türkiye’ye sığınan beş milyon mülteci, 13 sene içinde, ülkemizde uygulanan kısmî demokrasi ile sağlanan hak ve hürriyetlerin, medeniyetin tadını aldılar. Öyle zannediyorum ki, bunlara Suriye tarafında yıkılan evleri yerine lüks konutlar yapılsa, sonra yaşamaları için yüksek maaş bağlansa, Türkiye’deki sıkıntılı hayatı tercih edip belirsizliğin hüküm sürdüğü ülkelerine geri dönmeyi istemeyeceklerdir. Zaten yapılan kamuoyu araştırmalarında, Onların % 80-90’ı ne olursa olsun Suriye’ye dönmeyeceklerini açıklamışlardır.

13 yıl içinde yüzbinlerce Suriyeli çocuk Türkiye’de doğdu. Ülkeye giriş yapan gençlerle beraber sayıları belki bir milyona ulaşan ve vatandaşlık almayan gelecekte ne olacakları belli olmayan genç Suriyeli bir nesil var. Bunların kendi hâllerine bırakılmaları durumunda bir bölümünün fuhuş ve uyuşturucu tüccarı mafyaların tuzağına düşmeleri ve Türkiye’nin sosyal hayatını tehlikeye atmaları kuvvetle muhtemeldir.

Elhasıl: “Zararın neresinden dönülürse kârdır” misali, ilerde yaşanması muhtemel sosyal problemleri en aza indirmek adına, zaman kaybetmeden ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılara mülteci statüsü verilmesi, onlara iman ve ahlâk eğitimi ile birlikte Türkiye toplumuna entegrasyonlarının sağlanması için acil çalışmalar yapılarak kararlar alınması ve bunların uygulanmaya konması lazımdır. Sosyal problemlerin sürekli ertelenmesi ne idareciler ve ne de ülke için iyi olmaz.

Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Suriye'nin toprak bütünlüğü tam anlamıyla yeniden tesis edilmeli”

    Rusya: Avrupa'ya Rus gazının kesilmesinin sorumlusu ABD'dir

    İmha edilecekler

    2024'te 69 düzensiz göçmen Manş Denizi'nde öldü

    İrlanda'da kapatılan İsrail elçilik binası "Filistin Müzesi" olacak

    Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun gözaltına alındı

    Senegal'deki Fransız askeri varlığı bu yıl içinde sona erecek

    Diyarbakır'da servis minibüsünü devrildi: 9 kişi yaralandı

    ABD-New Orleans'taki araçlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi - Saldırganın kimliği açıklandı - OHAL ilan edildi

    "Kuru bir yerde kalalım yemek bile istemiyoruz"

    Karadağ'da 10 kişinin öldüğü silahlı saldırı sebebiyle ulusal yas ilan edildi

    Filistin yönetimi Al Jazeera'yı yasakladı

    2025'in trafik cezaları yüzde 43,93 zamlı uygulanacak

    BM: Çocukların çığlıklarını duyun

    Hazine borcu borçla ödeyecek

    Esnaf da “enflasyon düşsün” diyor

    Yılın kaybedeni asgarî ücretli ve emekli

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 2024 kayıp yıl

    Hakan Fidan: Türkiye, AB’ye üye olmalı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Suriye’de “Sevr projesi”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Uhrevî ticaretin kudsî pazarı: Üç Aylar
    Ahmet BATTAL

    En tehlikeli milliyetçilik
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette huri tasvirleri
    Şükrü BULUT

    2025 senesi daha güzel olacak…
    Ali FERŞADOĞLU

    İmtihanları kazananlardan olalım
    Faruk ÇAKIR

    Gazze’deki çocuklar ölsün mü?
    M. Said BAYRAKLILAR

    Geleceğin çalışma düzeninde ayakta kalma
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.