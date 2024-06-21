"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

Yanlış istihdam politikaları

İbrahim ERSOYLU
21 Haziran 2024, Cuma
Erkek ve kadın, psikolojik/ruhî ve biyolojik/vücut yapısı yönünden farklı yaratılan, ancak birbirini tamamlayan insanlardır. Bu durum, her birinin ailede ve sosyal hayattaki vazifelerinin de farklı olması gerektiği sonucunu doğurur.

Meselâ erkek eş, bir iş kolunda çalışarak ailenin geçiminden birinci derecede sorumlu iken evin tertibi, aile fertlerinin eğitimi kadının ilk sırada gelen vazifelerindendir. Tabiri caiz ise erkek dış işleri, kadın iç işleri bakanı mesabesindedir. 

Bir toplumun medeniyette ilerlemesi, huzur ve sükûn içinde bir hayata sahip olması, maddî–manevî yönden iyi eğitilmiş, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine bağlıdır. Böylesi nesillerin yetişmesi ise, ailelerde annelerin ve babaların vazifelerini bihakkın yapmaları ile mümkün olur. Bu da erkek gençlerin sorumluluklarını yerine getirebilen iyi bir aile reisi adayı, kızların da anne adayı olmaya, hayırlı nesiller yetiştirmeye özendirilmeleri ile gerçekleşir. 

Aile gelirinin yetersiz olduğu durumlarda çocuklarının nafakasını kazanmak zorunda kalan hanımlar istisna tutulursa, körü körüne Batı taklitçiliğinin bir yansıması olarak genç kızlar ve hanımlar, iş hayatının acımasız çarkları arasına atılmaya teşvik edilmektedirler.

Sağlık, eğitim gibi belli alanlarda kadın istihdamı gerekli olsa da, ülkemizde kamu ve özel sektörleri, milyonlarca üniversite mezunu erkek işsiz dururken, onların yapacağı işleri kadınlara yaptırmayı tercih etmektedirler. Kamu sektörü yanında, özel sektör müesseselerinde, dev AVM’ler ve diğer iş merkezlerinde çalışanların nerdeyse üçte ikisi kadınlardan meydana gelmektedir.

Ne yazık ki bu uygulamalar, ilerideki yıllarda toplumda muhtemel sosyal patlamalara zemin hazırlamaktadır. Zira hissiyatları galeyanda olan işsiz, parasız erkek gençlerin, ailelerinden iyi bir iman ve ahlâk eğitimi almamaları halinde, toplumun sosyal hayatını karartan fuhuş, hırsızlık olayların failleri olmaları, terör, mafya, uyuşturucu tüccarı odakların tuzaklarına düşerek hayatlarının kararması kuvvetle muhtemeldir.

Diğer taraftan çalışma hayatına atılan kadınlar da, birinci derecede işyerlerindeki işlerini düşünürlerken, “ekonomik bağımsızlığının” verdiği öz güvenle(!) evliliği ikinci, üçüncü plana itmektedirler, ya da maddî durumu yüksek olanlarla evlenmeyi beklemektedirler. Böyle birini bulamayanlar evlilikten imtina etmektedir. Bunlardan evlenenlerin çocukları ise, kreşlerde veya akrabalarının yanında anne sevgisi ve şefkatinden uzak bir çevrede büyümektedirler.

Çeşitli sebeplerle meşru evliliklerin zorlaştı(rıl)ğı toplumlarda ahlâksız ve gayr-i meşru ilişkilerin yaygınlaşması kaçınılmaz olur. 

Son söz: Devleti idare edenler, hâlihazırda erkeklerin aleyhine, kadınların lehine işleyen yanlış istihdam politikalarını en kısa bir zamanda gözden geçirmelidirler. Sahanın uzmanlarına danışarak toplumun sosyal dengesini gözeten gerçekçi ve adil bir istihdam politikası belirleyip uygulamaya koymalıdırlar.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, -iyi nesiller yetiştirmeyi netice veren sağlıklı aileler oluşturmak gayesiyle- erkek ve kız öğrencileri yaratılışlarına ve toplumun sosyolojik yapısına uygun hedefler gösteren bir eğitim modeliyle eğitilmelerini sağlamalıdır. 

Okunma Sayısı: 263
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKP’nin 22 yıllık yükünü üstlenmem

    Toplum değişime hazır, güven veren kazanır

    Akaryakıt zamları ertelendi

    Mülteci sayısı 120 milyona çıktı

    Limit ve taksit sınırlaması gelecek

    Tüketici güveni dibe vurdu

    17 yıllık bekledikleri tek çocukları Amine de İsrail saldırılarında şehit oldu

    2,7 milyon kurbanlık satıldı

    5 günde 36 kişi trafik kazalarında vefat etti, 6550 kişi yaralandı

    Çin köy isimlerini de değiştiriyor

    Savaş kabinesini feshetti, ama Lübnan’a da saldıracak

    Milleti fakirleştirerek zenginleştiler

    Akaryakıtta çifte zam

    Hukuksuzluk kaçırıyor - Beyin göçü en büyük milli güvenlik sorunu

    Gençler Türkiye’de yaşamak istemiyor

    Hayvanlarımızı satamadık

    Çanakkale ve Uşak’ta orman yangınları

    Warren: İnsani bir felakete sebep olan Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasına katılmayacağım!

    Bayramın son gününde de Gazze yoğun saldırı altında!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hücumlara rağmen
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Gençlik; güzel ve şirin bir vasıta-i hayrattır
    Genel

    AKP’nin 22 yıllık yükünü üstlenmem
    M. Latif SALİHOĞLU

    Trakya’dan kaçan Yahudiler Filistin’e yerleşti
    Ali FERŞADOĞLU

    “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan”, elsiz yılan, gülsüz dikendir!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Fahri UTKAN

    Adalet yoksa zulüm olur
    Süleyman KÖSMENE

    Mahremiyet ve gizlilik hakkı
    Genel

    Akaryakıt zamları ertelendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.