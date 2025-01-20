"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Allah’ın dostları kimlerdir?

İbrahim Günaydın
20 Ocak 2025, Pazartesi
Cenab-ı Hak Yunus Suresi’nin 62. Ayeti’nde, “Dikkat ediniz ve kesin olarak biliniz ki, Allah’ın dostlarına korku ve endişe yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir.” buyurmuştur.

Dünyada ve ahirette müjdelere erişen ve üzülmeyecek olan bu Allah dostlarının 6 özelliği vardır:

Onlar tahkikî iman sahipleridir.

“Onlar iman edip kibir ve kebairden kaçarak takvaya ermiş olan kimselerdir.”1

Allah’ın rızasını ve ihlas düsturlarını gözetirler.

“İblis: Ben yeryüzünde günahları zevkli, cazip ve süslü göstererek mutlaka bütün insanları azdıracağım. Ancak bir grubu bir cemaati azdırmaya gücüm yetmeyecektir. Onlar da ihlâslı kimselerdir.”2

Amel-i salih sahibidirler.

“İman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hüsranda değildir.”3

Takvaya ermiş kimselerdir.

Çünkü en hayırlı azık ve rızık, takva azığıdır.

“Onlar iman edip günahlardan ve haramlardan kaçarak takvaya ermiş Müslümanlardır.” Hz. Yusuf’u peygamberlik makamına çıkaran ve Mısır’a sultan yapan sır, onun takvası ve sabrıdır.

Sevgili ve şefkatli Nebimize (asm), “İnsanları en çok Cennete sokan şey nedir?” diye sordular.

İki cihan güneşi sevgili ve şefkatli Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya şöyle cevap verdi: “İnsanları en çok Cennete sokan iki şeydir. Bu iki şey de takva ve güzel ahlâktır.” buyurdu.

Peygamberimize (asm) “İnsanları en çok Cehenneme sokan şey nedir?” diye tekrar sordular.

Resulullah (asm), “İnsanları en çok Cehenneme sokan şey, dilin afetleri ve ferctir.” buyurdu.

İbadet, musibet ve günahlara karşı sabrederler.

“Ey Muhammed! Sınav için sıkıntı, hastalık vs. verdiğimiz kimseleri sabretmelerinden dolayı Cennetle müjdele.”4

Nimetlere karşı şükrederler.

Cenab-ı Allah: “Şükredin, şükredenlerden olun; sakın bana karşı nankörlük etmeyin.”5 buyurmuştur.

“İşte böyle Allah dostu olan kimselere, dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Allah’ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu büyük kurtuluşun ta kendisidir.”6

Allah dostları; dünyada ne kadar musibet ve sıkıntılara maruz kalsalar bile kalben, ruhen ve vicdanen rahattırlar. Huzurlu ve mutludurlar. Onlara, sadık rüyalar ve ölüm anında müjde meleklerinin müjdeleri vardır. Allah dostları bu müjdelerle daha dünyada iken Cennetin numunesini yaşarlar.

Ahirette de Allah dostlarına; Cennet, cemalullah, nikâh, Cennet yiyecekleri ve içecekleri ve hûriler müjdelenmiştir. Ayrıca Kur’ân’ın ve Peygamberimizin de (asm) pek çok müjdeleri vardır.

Allah dostları, iman ederek Allah’ı tanırlar ve marifetullahta mertebe katederler. İhlâs, takva, ibadet, sünnet ve güzel ahlâk ile de Allah’ı severek Vedûd isminin tecelligahı olurlar. Severler ve sevilirler. Pek çok Esma-i Hüsnâ’ya ayna olurlar.

İman, ihlâs, istikamet, takva, ümit, şevk, müjde, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

Dipnotlar: 

1- Yûnus Suresi: 63. 

2- Hicr Suresi: 39-40.

3- Asr Suresi: 3.

4- Bakara Suresi: 155. 

5- Bakara Suresi: 152. 

6- Yûnus Suresi: 64. 

Okunma Sayısı: 32
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'nin birçok bölgesinde binlerce polis görev yapmaya başladı

    Rusya: Biden, ikili ilişkilere büyük zarar verdi

    Kırmızı bültenle aranan Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildi

    3 İsrailli kadın esir, Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edildi

    90 Filistinli esir serbest bırakılacak

    DEM’den ”ikinci görüşme” açıklaması

    Yoon Suk Yeol resmen tutuklandı
    📷

    Gazze’de ateşkes başladı - Binlerce yardım tırı Gazze'ye giriyor

    KUDÜS SEMALARINDA EZAN SESİ HEP OLACAK

    Dink suikastı 18’inci yılında

    TikTok, ABD’de erişime kapatıldı

    Temel insan haklarına ciddî bir tehdit - Her aşamada sıkıntılı bir kanun

    Samsun’da 2 bin 171 bina riskli

    Her dört kişiden biri düzenli sosyal yardım alıyor

    20 yıllık birikimini ''sahte'' polislere kaptırdı - "20 senedir biriktiriyordum, 1 günde gitti"

    İlk aşamada bırakılacak 33 İsrailli esirin listesi paylaşıldı

    BM: Ukrayna'daki can kaybı artışı endişe verici

    14 ay boyunca günde 35 Gazzeli çocuk öldürüldü

    Gazzeli çocukların buruk ateşkes sevinci...

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah, bütün tuzakları boşa çıkarır
    Mehmet KARA

    AKP’nin kongresi yaklaşırken…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Maraş’ta şahlanış destânı
    M. Said ZEKİ

    Özerk insan – uydu insan
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu manevî yangını kimler söndürür?
    Cenk ÇALIK

    Bilirsiniz ve biliniz!
    Yeni Asya'dan Size

    Risale-i Nur: Çağımızın manevî ihtiyaçlarına bir rehber
    Nahit TOPALOĞLU

    Anlatım bozuklukları-19 - Şapka Deyip Geçmeyin-38
    Adem Özkan

    Medyatikleşmede Din dili

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.