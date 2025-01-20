Allah’ın dostları kimlerdir?

Cenab-ı Hak Yunus Suresi’nin 62. Ayeti’nde, “Dikkat ediniz ve kesin olarak biliniz ki, Allah’ın dostlarına korku ve endişe yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir.” buyurmuştur.

Dünyada ve ahirette müjdelere erişen ve üzülmeyecek olan bu Allah dostlarının 6 özelliği vardır:

Onlar tahkikî iman sahipleridir.

“Onlar iman edip kibir ve kebairden kaçarak takvaya ermiş olan kimselerdir.”1

Allah’ın rızasını ve ihlas düsturlarını gözetirler.

“İblis: Ben yeryüzünde günahları zevkli, cazip ve süslü göstererek mutlaka bütün insanları azdıracağım. Ancak bir grubu bir cemaati azdırmaya gücüm yetmeyecektir. Onlar da ihlâslı kimselerdir.”2

Amel-i salih sahibidirler.

“İman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hüsranda değildir.”3

Takvaya ermiş kimselerdir.

Çünkü en hayırlı azık ve rızık, takva azığıdır.

“Onlar iman edip günahlardan ve haramlardan kaçarak takvaya ermiş Müslümanlardır.” Hz. Yusuf’u peygamberlik makamına çıkaran ve Mısır’a sultan yapan sır, onun takvası ve sabrıdır.

Sevgili ve şefkatli Nebimize (asm), “İnsanları en çok Cennete sokan şey nedir?” diye sordular.

İki cihan güneşi sevgili ve şefkatli Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya şöyle cevap verdi: “İnsanları en çok Cennete sokan iki şeydir. Bu iki şey de takva ve güzel ahlâktır.” buyurdu.

Peygamberimize (asm) “İnsanları en çok Cehenneme sokan şey nedir?” diye tekrar sordular.

Resulullah (asm), “İnsanları en çok Cehenneme sokan şey, dilin afetleri ve ferctir.” buyurdu.

İbadet, musibet ve günahlara karşı sabrederler.

“Ey Muhammed! Sınav için sıkıntı, hastalık vs. verdiğimiz kimseleri sabretmelerinden dolayı Cennetle müjdele.”4

Nimetlere karşı şükrederler.

Cenab-ı Allah: “Şükredin, şükredenlerden olun; sakın bana karşı nankörlük etmeyin.”5 buyurmuştur.

“İşte böyle Allah dostu olan kimselere, dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Allah’ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu büyük kurtuluşun ta kendisidir.”6

Allah dostları; dünyada ne kadar musibet ve sıkıntılara maruz kalsalar bile kalben, ruhen ve vicdanen rahattırlar. Huzurlu ve mutludurlar. Onlara, sadık rüyalar ve ölüm anında müjde meleklerinin müjdeleri vardır. Allah dostları bu müjdelerle daha dünyada iken Cennetin numunesini yaşarlar.

Ahirette de Allah dostlarına; Cennet, cemalullah, nikâh, Cennet yiyecekleri ve içecekleri ve hûriler müjdelenmiştir. Ayrıca Kur’ân’ın ve Peygamberimizin de (asm) pek çok müjdeleri vardır.

Allah dostları, iman ederek Allah’ı tanırlar ve marifetullahta mertebe katederler. İhlâs, takva, ibadet, sünnet ve güzel ahlâk ile de Allah’ı severek Vedûd isminin tecelligahı olurlar. Severler ve sevilirler. Pek çok Esma-i Hüsnâ’ya ayna olurlar.

İman, ihlâs, istikamet, takva, ümit, şevk, müjde, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

Dipnotlar:

1- Yûnus Suresi: 63.

2- Hicr Suresi: 39-40.

3- Asr Suresi: 3.

4- Bakara Suresi: 155.

5- Bakara Suresi: 152.

6- Yûnus Suresi: 64.