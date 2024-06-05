“Ey îman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olduktan sonra, yoldan sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allâh’adır. Artık O size yaptıklarınızı bildirecektir.” (Mâide, 5/105)

Bu âyeti nemelazımcılık şeklinde anlayıp işi başkalarına bırakmak doğru değildir.

“Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir. (Bineğidir)”

Ümitsiz olmadan, aşkla şevkle, Allâh için ve sabırla çalışmak huzurun ve sağlıklı yaşamanın kaynağıdır. Çalışıp kazanan ve insanlara faydalı olan kişi, Allâh’ın sevgili kuludur.

İnsan; Allâh’a, peygambere, âilesine, kendisine ve çevresine karşı görevlerini yaptıktan sonra, başkalarının yanlış yolda olması ona zarar vermez. Başkalarının hatâ ve günahları ondan sorulmaz.

Hz. Ebû Bekir bir hutbesinde: “Siz bu âyeti yanlış te’vil ediyorsunuz. Ben Allâh’ın Resûlünün şöyle dediğini duydum: “İnsanlar zâlimi görüp de elinden tutarak mâni olmazlarsa, Allâh’ın onlara kendi katından umûmî bir azab göndermesi yakındır.”

Ekonomik kırizler, pahalılık, kıtlık, ahlâksızlık, dînî, arzî ve semâvî musîbetler, zulümlere ve adâletsizliklere sessiz kalarak destek vermenin sonucudur. Çünkü zulme rızâ zulüm ve küfre rızâ da küfürdür.

Sevgili nebîmiz sallallâhu aleyhi ve sellem: “Hem zâlime, hem de mazlûma yardım edin” buyurdu. Ashâb: “Zulme uğrayana yardımı yaparız, bunu anladık. Zâlime nasıl yardım edilir?” diye sorunca, Sevgili Nebîmiz: “Zâlimin zulmüne engel olursanız, ona yardım etmiş olursunuz” buyurdu.

Îman, ihlâs, istikâmet, tebliğ, tebşîr, Kurân ve sünnet üzere kalınız.