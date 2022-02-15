12 Şubat Demokrasi Misakı

Ülkeyi tek adam rejiminden kurtarıp parlamenter sisteme kavuşturma hedefiyle işbirliği yapan 6 partinin genel başkanları bir araya gelip ortak fotoğraf verdiler ve çok önemli mesajlar içeren bir açıklama yaptılar.

Bu ortak açıklama, 1950 öncesinde Türkiye’nin çok partili sisteme geçişinin önünü açan Dörtlü Takrire ve Hürriyet Misakına eşdeğer ve tarihî bir önemi haiz. O bildiriler nasıl tek parti ve tek adam rejimini aşma sürecinin kilometre taşları olarak tarihin kaydına geçtiyse 12 Şubat bildirisi de öyle olacak.

Çok dikkatle ve özenli bir dil ve üslûpla kaleme alınmış olan açıklamada, halihazırda ülkenin içine sokulduğu ve giderek derinleşip kronikleşen sıkıntılarını yaşamaya devam ettiğimiz tek adam rejiminden demokrasi içinde çıkma kararlılığı dile getiriliyor.

İstişare, uzlaşma ve çoğulculuk vurgusu yapılıyor. Bunun yolunun demokratik siyaset alanını genişletmekten geçtiği belirtiliyor. Tüm farklılıklarımızda beraber “biz” düşüncesini geliştirme gereğinin altı çiziliyor.

AB normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye’yi inşa hedefi deklare ediliyor.

“Etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik ve âdil bir sistem inşa etmeye kararlıyız” deniliyor.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirme taahhüdü kamuoyuna duyuruluyor.

Bunlar, tek adam rejiminin baskıcı, keyfî, hukuksuz, denetimsiz, sorumsuz uygulamalarından ve ürettiği ağır sorunlardan iyice bunalan milletin duymak istediği mesajlar.

Keza “Türkiye’nin istişare ve uzlaşı ile çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur” mesajı da.

12 Şubat deklarasyonu ile Türkiye’de millete rahat bir nefes aldıracak yeni bir süreç başladı. İkinci adımı 28 Şubat gibi anlamlı bir günde, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metninin yine liderler tarafından hep birlikte açıklanmasıyla atılacak olan bu sürecin hayırlı olmasını diliyoruz.

