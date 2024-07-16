"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

15-20 Temmuz: Kemalizmi tahkim projesi

Kâzım GÜLEÇYÜZ
16 Temmuz 2024, Salı
15-20 Temmuz sürecinin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz gecesi ölümü göze alıp İstanbul’a gittiğini söylediği Erdoğan için “Bunu Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk’ün milletin önüne düşüp önce Samsun’a, sonra yurdu gezerek ülkeyi işgalden kurtarmasına benzetiyorum” demiş. Cümle aynen böyle. (Sabah, 9.7.20)

Erdoğan’ın, partisi iktidara geldikten bu yana her fırsatta tekrarladığı M. Kemal vurgularını biliyoruz. (Bunların epeyce bir kısmı “Müflis Proje: Kemalizm” kitabımızda da var.)

Bu vurgular 15-20 Temmuz sürecinde daha da sıklaştı ve güçlendi. Uygulamaya yönelik boyutu ise, 30’ların şeflik dönemi referans gösterilerek gündeme getirilen ve hayata geçirilen tek adam rejimiyle tamamlandı.

Aynı bağlamda iktidar medyasında da “Kurtuluş Savaşında Atatürk neyse ikinci Kurtuluş Savaşımızda da Erdoğan o” gibisinden fevkalâde “orijinal” (!) yorumlar yapıldı, yapılıyor.

15-20 Temmuz sürecine bu gözle baktığımız zaman, sonraki gelişmelerin, Kemalist sistemi restore, tahkim ve takviye edip pekiştirme yönünde şekillendiğini görüyoruz.

SETA Siyasî Araştırmalar eski Direktörü ve 2017’ye kadar Başbakan Başmüşaviri olarak görev yapmış olan Hatem Ete’nin dikkat çekici ve manidar tesbiti bunu ifade ediyor:

“Kemalist modernleşme projesine alternatif ol(uştur)ma iddiası ve beklentisiyle iktidara gelen Erdoğan, Kemalist siyaset ve toplum tasarımını popülist ve muhafazakâr bir tonla güncelleyerek daha da güçlendirdi.”

Gerçi Erdoğan’ın denilen tarzda bir alternatif ol(uştur)ma iddiası var mıydı, tartışılır. Ama destek verenlerin epeyce bir kesiminde o yönde bir beklenti olduğu herkesçe biliniyor.

Sonuç, Ete’nin dediği gibi oldu. Çok önce seslendirilip Ahmet Taşgetiren’in de gündeme getirdiği “Yeşil Kemalizm” formatında.

Perinçek’e “Erdoğan vatansever kuvvetler tarafından ele geçirildi. Cumhuriyet yargısı altın çağını yaşıyor. Hayatımın en mutlu dönemindeyim” dedirten bu tabloda yine Perinçek’e ait “Atatürk’ün mevzisi Ayasofya değil, 15 Temmuz” sözü de konuyu tamamlıyor.

Bizim başından beri dediğimiz ve Ete’nin de ifade ettiği gibi 15 Temmuz demokrasiyi güçlendirme vesilesi kılınsaydı böyle olur muydu?

Okunma Sayısı: 706
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze Kerbela oldu

    Kan kokusuyla doldu

    Emekliler fazlasını değil, haklarını istiyor

    Sıcaklık kaynaklı tehlikeler kapıda

    Cumhuriyetçi Parti, adaylarının Trump olduğunu duyurdu

    Katliamdan önce iyi şanslar dilemiş!

    Kepenkler bir bir kapanıyor

    Bu katliam durmalı - Bağımsız bir 'Filistin Devleti'ne ihtiyaç var

    Çok çalış, az kazan

    Rusya: ABD'de suikast girişimi "gelenek" oldu

    İsrail'in Gazze'deki ateşkes müzakerelerini ağırdan almasının 2 sebebi var

    Nepal'de kayıp 62 kişiden 11'inin cesedine ulaşıldı

    Biden: Çok kızışan siyaseti soğutmanın zamanı geldi

    Çeşme'deki yangında 3 kişi öldü - Yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

    Kuveyt: Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve gaz bulduk

    Suikast girişimi seçimi Trump'ın lehine çevirdi

    İsrail'in saldırıları gece boyunca da devam etti

    AB için kritik haftada önemli oylamalar yapılacak

    Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın hâlâ kontrol altına alınamadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15-20 Temmuz: Kemalizmi tahkim projesi
    Risale-i Nur'dan

    Hz. Hasan ve Hüseyin’in Emevîler ile mücadelesi
    Yasemin YAŞAR

    Babalar yuvalarına dönmeli-1
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalmaz!
    Genel

    Kan kokusuyla doldu
    Genel

    Emekliler fazlasını değil, haklarını istiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Köpeklerin yaşama hakkı
    M. Latif SALİHOĞLU

    ABD’de siyasî sûikastler
    Cevher İLHAN

    TÜİK’in enflasyon skandalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.