6’lı masa ve seçim ittifakı

Millet İttifakı, 2018 genel seçimlerinde 4 partinin iştirakiyle kurulan ve 2019 yerel seçimlerinde adı öyle konulmadan da olsa büyük ölçüde devam eden ve başarılı olan bir seçim ittifakıydı.

Dahil olan partilerin hepsi bu ittifaktan istifade etti. İyi Parti yeni kurulmuş olmasına rağmen iyi bir sonuç aldı. DP ve SP de ittifak sayesinde Mecliste temsil imkânı buldular.

Yerel seçimde bilhassa İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin kazanılması da yine bu ittifakın ve daha ötesi adaylara ittifak dışından da verilen desteğin neticesiydi.

Halihazırda bu ittifakın içinde yer almaya devam eden partiler CHP, İyi Parti ve DP.

SP bu konuda “Önceki seçimde ittifaka dahildik, ama önümüzdeki seçimle ilgili kararımızı seçim gündeme gelince veririz” diyor.

DEVA ve Gelecek Partileri ise bu ittifakta zaten yoktular ve girmeleri bekleniyordu.

Bu noktada DEVA seçime kendi logosuyla gireceğini duyurdu. Ve şunları da söyledi:

“Biz 6’lı masada bugüne kadar verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız. Ortak çalıştığımız konularda her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. O masada yer alan her partiyle işbirliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda da güçlü bir iradeye sahibiz.”

6 imzalı 27 Mart açıklamasında iktidarın seçim kanunu için “Birlikteliğimizi bozmayı amaçlıyor. Demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasî mühendislik çabalarından etkilenmeyecek. İşbirliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız” deniliyordu.

24 Nisan’da aynı mesaj tekrarlandı.

Bu durumda DEVA’nın çıkışı ne anlama geliyor? 6’lı masadan ayrılmayı ifade etmediği belli. O zaman seçim kanunuyla gündeme gelen “İttifak içi ittifak” formülleri çerçevesinde 8 seçenekten biriyle irtibatlı bir hamle mi?

6’lı masa adına “En az 360 milletvekili çıkararak anayasayı değiştirecek çoğunluğu almamız lâzım” mesajlarının verildiği ve hiçbir partinin tek başına bu hedefe ulaşmasının mümkün olmadığının herkes tarafından bilindiği bir noktada DEVA’nın bu çıkışı, olsa olsa “ittifak içi ittifak” senaryolarında inisiyatif ve ön almayı hedefleyen bir adım olabilir.

Ne olursa olsun, 6’lı masada ortaya konulan demokrasi işbirliği iradesi hiçbir şekilde zaafa uğratılmamalı; tersine daha da tahkim edilerek sonuç alıncaya kadar sürdürülmeli.