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27 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

AİHM’in ihlal kararları devam ediyor

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Haziran 2024, Perşembe
Türkiye’deki 15-20 Temmuz ve tek adam rejiminin ağır ve vahim hukuksuzlukları AİHM’den dönmeye devam ediyor.

AİHM son olarak, içinde yargı mensuplarının da bulunduğu toplam 340 başvurucunun 15 Temmuz sonrasında tutuklanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğunu belirterek, her bir başvurucu için 5000 euro tazminat ödenmesine hükmetti.

Mahkeme, “Duymaz ve diğerleri” kararında, bu süreçte kriter olarak gösterilen ve insanların tutuklanıp cezalandırılmasına gerekçe gösterilen hususların tutuklama için “makul şüphe” dahi oluşturamayacağını ifade ederek, 314 kişinin özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Kararda bu hususlar *Bylock kullanmak, *Aleyhe verilen tanık beyanları, *Bank Asya’da hesap hareketliliği, *Bazı yayınevlerine ait kitap/dergi bulundurmak, *F serisi 1 dolar bulundurmak, *Bazı kurum ve kuruluşlarda çalışmak, *Üyelik nedeniyle finansman sağlama iddiası olarak sıralanıyor.

Böylece 15-20 Temmuz sürecindeki gözaltı, tutuklama, yargılama ve mahkûmiyetlerin gerekçesi olarak gösterilen kriterlerin tümü, bu kararla da ıskartaya çıkarılmış oluyor.

Bu karardaki “diğerleri” içinde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi iken, süreçte tetikçilik yapan bazı gazeteci ve trollerin ihbarıyla gözaltına alınıp tutuklanan ve ihraç edilen, Özgür Özel’in de Süleyman Soylu üzerinden haksız suçlamalarda bulunduğu Prof. Dr. Vedat Demir de var.

Demir, kararı “Sekiz yıl sonra AİHM gözaltı ve tutuklanmamla ilgili olarak Sözleşmenin 5-1 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi ve hukuksuzluğu tescil etti. Sadece demokrasiyi, hukuk ve basın özgürlüğünü savunduğum ve onlar gibi düşünmediğim için ‘rejim muhafızlarınca’ hedef gösterilmiştim” paylaşımıyla duyurdu.

AİHM, “İbrahim Ethem Kuriş ve diğerleri” kararında da, 15 Temmuz’dan sonra tutuklanan 26 eski yargı mensubunun iç hukukta yargı üyelerine tanınan usul güvencelerine aykırı tutuklandığını belirterek ilgili başvurucular için 5’er bin euro ödenmesine hükmetti.

Hukukçular usul hükümlerine aykırı tutuklamalar için verilen bu ihlal kararının yanında, usule aykırı verilen cezalar nedeniyle de ayrıca ihlal kararı çıkacağını ifade ediyorlar.

Ve birleştirilen bu iki dosyada ödenmesine karar verilen tazminat miktarının toplam 1.620.000 euro olduğuna dikkat çekerek, “İç hukukta verilecek beraat kararlarından sonra alınacak tazminat miktarının ise hesabını yapabilmek dahi mümkün değil” diyorlar...

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