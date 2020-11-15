Ali Kanıbir ve Ahmet Uzsoy

Yönetim Kurulu eski üyemiz Ali Kanıbir’le gerek meşveretimizin verdiği bu görevdeyken, gerekse öncesinde ve sonrasında çok beraberliklerimiz oldu. Son döneme kadar ikamet ettiği Adana’da düzenlenen Üstadı anma programları için oraya gidişlerimizin çoğunda bizi karşıladı ve refakat etti.

Bir defasında, Adana programının ardından, memleketi Antakya’da tertiplenen etkinliğe de birlikte gitmiş, şehir merkezine çok yakın olan köyünü de (Şenköy) ziyaret etmiştik.

Geçen Mayıs sonunda, Antakya’da ikamet etmekte olan kayınvalidesi Zekiye Hanım, Eylül’de de uzun yıllar Antakya Temsilciliğimizi üstlenmiş olan kadim ve fedakâr Yeni Asya gönüllüsü kayınpederi Ahmet Denktaş peş peşe Hakkın rahmetine kavuştular.

Her iki vefat için sosyal medyada yaptığımız paylaşımlar ve Denktaş hakkındaki yazımızla scope yayınımız üzerine telefonla aradı, her zamanki nezaketiyle teşekkür etti.

Daha sonra oğlunu evlendirdi ve düğünde maalesef koronavirüs kaptığını duyurdu:

“Çok değerli dostlarım. Bir süredir, on gün kadar oldu; Ankara’da evimde ağır bir halsizlik ve yorgunluk halinde seyreden bir rahatsızlık geçirmekteyim. Bugün yaptırdığım korona testim maalesef pozitif çıktı. Siz çok kıymetli abi ve kardeşlerim ve dostlarımdan âcil dualar istirham ediyorum. Hastalığımın çok ağır seyri sebebiyle geçmiş olsun mesajlarınıza ve telefonlarınıza zamanında icabet edemezsem şimdiden sizlerden ayrı ayrı özür diliyor; Cenab-ı Erhamürrâhimîn’imizden her türlü belâ, musibet, salgın gibi âfatlardan hepimizi muhafaza etmesini; bu zor dönemleri sağlık ve âfiyetle, kolaylıkla geçirmemizi nasib etmesini niyaz ediyorum.”

“Geçmiş olsun” mesajımıza cevabı ”Allah sizlerden razı olsun, sağolun, varolun” oldu.

Üç hafta sonra da vefat haberi geldi.

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Aynı günün sabahında bir vefat haberini de Kütahya’dan aldık. Gediz’in emektarlarından, ihlas, sadakat ve istikamet timsali, yarım asırlık Yeni Asya gönüllüsü Ahmet Uzsoy da hizmetini tamamlayıp terhis belgesini alanlar kervanına katıldı. Görme kabiliyetini kaybetmesine rağmen evlatlarına okutarak takip ettiği Yeni Asya çizgisinden ve şahs-ı manevî duruşundan asla inhiraf etmeyen bir hizmet kahramanıydı. Bir yaz Murat Dağına gittiğimizde gazetemizi bize günlük ulaştırmıştı.

Kanıbir ve Uzsoy’a Allah’tan rahmet, ailelerine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.