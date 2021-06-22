Atatürkçülük dersiyle bilim dışılığa devam

Pandemi sürecindeki “performans”ı ortada olan Millî Eğitim Bakanının, bir soruya verdiği cevap, AKP iktidarının 19. yılında kendi hazırladığı müfredatta resmî ideoloji ve devrim propagandasının tamgaz devam ediyor olması vâkıasını bir defa daha teyid etmiş oldu.

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi üzerinden yapılan bu propagandanın bazı örneklerine Hürriyet’in EBA eklerinden göz atalım:

12.1.21 tarihli ekten: Türkiye Cumhuriyetinin laik bir sisteme hazırlanması, dinî nitelikler barındıran halifelik makamının yeni rejimle uyuşamayacağını gösterdi. Kaldırıldı ve ileride yapılacak inkılâpların önü açıldı.

16.2.21 tarihli ekteki bazı konular: Atatürk ilkeleri, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, laiklik, halifeliğin kaldırılması, Atatürk milliyetçiliği...

23.2.21 tarihli ekten: Şapka, kılık ve kıyafet düzenlemeleriyle hem toplumda laiklik anlayışı güçlendirildi, hem de kıyafette birlik sağlanarak Atatürkçülüğün halkçılık ilkesi doğrultusunda sosyal eşitlik sağlanmış oldu...

2.3.21: Halifeliğin kaldırılmasıyla laik devlet yolundaki en önemli adım atıldı. Şer’iye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. 1928’de “Devletin dini İslamdır” maddesi anayasadan çıkarıldı. 1937’de Atatürk ilkeleri anayasaya eklendi.

9.3.21: Temel esasları Atatürk tarafından belirlenen gerçekçi fikir ve ilkelere Atatürkçülük veya Atatürkçü düşünce sistemi denir. İnkılâplar Atatürkçü düşünceyi devlet ve toplum hayatında somutlaştırmayı hedefler.

Dikkat çeken ilginç bir nokta da şu: Hürriyet’in EBA ekindeki bütün derslerde katkıda bulunan yönetici ve öğretmenlerin isimleri tek tek yazılırken tek istisna TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük. Acaba sebebi ne olabilir?

Niye gizleniyor: Bu dersle ilgili içerik ve örnek soruları “İyi saatte olsunlar” mı hazırlıyor?!

Aktardığımız bu örnekleri, Erdoğan’ın “Bizden önce eğitimde kılık kıyafetten müfredata kadar hemen her alanda vesayetçi, tek tipçi zihniyetin renkleri hâkimdi. Eğitim öğretim sistemimizi de bu jakoben bakış açısının tasallutundan kurtarmaya çalıştık” sözleriyle beraber de değerlendirmek icab ediyor.

Vesayetçi ve tek tipçi zihniyetin tasallutunu, o zihniyetin dayandığı resmî ideolojiyi aynen muhafaza ve takviye edip sürdürerek ve ömrünü uzatarak mı kıracaksınız? Geçiniz!

Prof. Halil Berktay’ın dediği gibi: “Atatürk ilkeleri diye bir ders olamaz. Bu ders bilim dışıdır.”