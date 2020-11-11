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11 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bu istifa kurtarır mı?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
11 Kasım 2020, Çarşamba
ABD seçimlerini Biden’ın kazandığının kesinleştiği gün Ankara’dan gelen sürpriz istifa haberi, önümüzdeki günlerin farklı ve hızlı gelişmeler getireceğinin işareti gibi.

Kurdaki durdurulamayan yükselişin herkes tarafından endişeyle takip edildiği bir süreçte bu durumu umursamayan bir tavırla pembe tablolar çizmeye devam eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak niye istifa etti?

Yorumun bini bir para.

Bir rivayete göre, kayınpederinin Trump’la ilişkilerini damadı üzerinden yürüten kişiydi; Biden kazanınca bu misyonu nihayete erdi.

Bir başka rivayet: İşlerin gittikçe kötüye gittiği bir ortamda ateşten gömleğe dönüşen bir bakanlıkta oturmaktan iyice bunaldı ve babasının da “Yıpranıyorsun” uyarısı karşısında daha fazla dayanamayıp istifasını verdi.

Görünen bir sağlık problemi olmadığı halde “sağlık sebepleri”ni ve ailesine daha fazla zaman ayırma isteğini gerekçe göstererek.

Arınç’a atfen dillendirilen farklı bir iddia: Yerinde kalmaya devam ettiği takdirde 30-40 vekilin AKP’den ayrılıp DEVA’ya geçeceği.

Diğer bir iddia, Merkez Bankası’ndaki son başkan değişikliğini hazmedememiş olması.

Bakalım, daha neler çıkacak?

Bu benzeri görülmedik hadise değişik boyutlarıyla tartışılıyor. İstifanın şekil ve yönteminin devlet geleneğine ve usullerine uygun olmayışı ve duyulduktan sonra Sarayın, önceki benzer olaylardan farklı olarak saatlerce sessizliğe gömülmesi bilhassa üzerinde durulan hususlar. 

Netice olarak, Saray kabinesinde patlak veren damat krizi, tek adam rejiminin ürettiği yeni bir skandal olarak tarihteki yerini aldı.

Krizin iktidar cenahında yol açtığı hasar daha şimdiden görünen o ki, hayli ağır. AKP’nin Albayrakçılar ve karşıtları şeklinde ikiye bölündüğü ve bu bölünmenin parti yönetimine de yansıdığı bir tablo bunun ifade ve tezahürü.

Sarayın ve Reisin otoritesi şimdiye kadar bu durumu bastırıp örtbas etmiş; ama belli ki, mesele artık dikişlerin attığı ve her yeri dökülen iflâs etmiş tek adam rejiminin günah keçisi ilan ettiklerini harcayarak kendisini kurtarmaya çalıştığı bir noktaya gelmiş vaziyette.

Albayrak’ın istifasının kabul edildiğinin tam 27 saat geçtikten sonra açıklanabilmesi ise, krizin yönetilme biçimi ve iletişim boyutundaki skandalı gözler önüne seren bir durum.

Ve istifa, küçülmenin ilk siyasî faturası...

Ama asıl sorun, kriz üreten tek adam rejimi.

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