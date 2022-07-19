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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Bursa’da tesanüd buluşması

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Temmuz 2022, Salı
Temmuz ayının ilk günlerinde İzmir okuyucularımızın misafiri olmuş ve yıllardan beri yerleşik ve köklü bir gelenek halinde devam etmekte olan Ödemiş-Gölcük pikniğine iştirak etmiştik.

İki hafta sonra Bursa pikniğine katıldık.

Mezunlar ve aile pikniği adıyla gerçekleşen bu piknik ilk defa 1976’da yapılıp zaman zaman ara verilerek de olsa tekrarlandıktan sonra, yirmi yıldır fasılasız devam etmiş.

Uludağ yolundaki Tuzaklı piknik alanında gerçekleşen bu buluşmaların, en son, 2016 15 Temmuz’unu izleyen günlerde yapılanına katılmış ve sonrakilere iştirak edememiştik.

Bu defa katılma imkânı bulduk.

Bursa merkezle ilçeleri ve İstanbul’dan yoğun iştirakle gerçekleşen piknik, her zamanki gibi samimi ve sıcak bir kaynaşma ve kucaklaşmaya, hasret gidermeye, verimli ve istifadeli sohbet ve müzakerelere vesile oldu.

Üstadın ısrarla üzerinde durduğu müfritane irtibat manası bir kez daha yerini buldu.

Özellikle içinden geçtiğimiz sıkıntılı süreçte daha da önem kazanan bu mananın tahakkukuna duyduğumuz ihtiyaç ortada.

Her yönüyle daha da zorlaşan şartlarda hizmetlerimizi herhangi bir kesinti ve zaafa uğratmadan, istikamet çizgisinde ve istikrarlı bir şekilde sürdürebilmek ve geliştirebilmek için, safları daha da sıklaştırıp ittihad ve tesanüdümüzü tahkim etmemiz gerekiyor.

Hem o zorlukları aşabilmek, hem de silik sözlerle devam ettirilen fitnekâr algı operasyonlarının tahripkâr izlerini silebilmek için.

Üstad, dört elifi 1111 kuvvetine ulaştıran mana ve sırrı, ihlâs ve tesanüdü netice veren haklı şûrâ ile yakalayabileceğimizi söylüyor.

Kuruluşundan itibaren meşveret ve şûrâ ile yoluna devam eden Yeni Asya, 53. yılındaki yayın ve hizmet hayatı boyunca nice badireyi bu manalarla aştı ve halen karşı karşıya olduklarını da yine öyle aşacak inşaallah.

Rahatsızlıklarına rağmen dinç ve şevk dolu haliyle bu pikniğe de katılan 82 yaşındaki 70 yıllık Nur Talebesi, son şahit ve Yeni Asya gönüllüsü Rıdvan Utangaç’ın söylediği gibi:

İlk çıktığı günkü duruşu ne ise bugün de aynı çizgide yayınını sürdüren gazetemiz, inşaallah bundan sonra da öyle devam edecek.

Bu mananın bir defa daha teyidine vesile olan Bursa pikniğine katılan, katkıda bulunan ve emeği geçen herkese çok teşekkürler.

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